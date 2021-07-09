 福奇：可能需要接种第三剂疫苗    | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.07.2021

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时政风云

福奇：可能需要接种第三剂疫苗   

美国传染病最高官员福奇”恳请“尚未接种的公民们改变态度，并指出国家已处于 "不必要的困境"。在一系列联邦州，感染率复又激增。 

Dr. Anthony Fauci

（德国之声中文网）  美国国家过敏症和传染病研究所负责人福奇（Anthony Fauci）日前（7月25日）表示，最 "弱 "群体应该成为 "第一批 "接种第三剂新冠疫苗的人。 

在接受美国有线电视新闻网CNN采访时，福奇认为，可能需要施打第三针“加强针”，而做过移植手术、癌症化疗、自身免疫性疾病患者、以及正接受免疫抑制剂治疗的人，该成为第一批。 

新数据

福奇指出，最近的研究表明，接种疫苗者的免疫力有可能会减弱，因此，需要施打第三针，提高免疫力，卫生部门正审核数据，以确定时间点。他强调，现在面临的是一个动态情况，一项正在进行的工作，就像大流行瘟疫的众多其它领域一样在不断变化，"你必须看数据。"  

可能要恢复戴口罩 

在仍有很多人不愿接种疫苗背景下，美国国内感染率再次上升。福奇就此表示，戴口罩当能提供帮助，降低染疫率。他说，美国疾病控制和预防中心（CDC）正考虑修改指导方针，建议即使是完全接种疫苗的人也要在公共场合戴口罩。 

这位传染病官员说，他参加了关于改变指导方针的对话，透露有关各方 "正在积极考虑"。 

  福奇说，美国正处于 "不必要的困境 "，未接种疫苗的公民和具高度传染性的德尔塔（ delta） 变异毒株助长了冠状病毒感染率飙升。他说，"我们正朝错误的方向发展"，对出现这种情况 "非常沮丧"。 

  

根据CDC提供的数据，近1.63亿人，即49%的美国公民，已完全接种疫苗。 

  

福奇表示，问题的关键在于未接种疫苗人群，“这也是我们为什么要大声疾呼，实际上是恳求未接种疫苗者出去接种疫苗的原因。” 

  

  • Two people with face masks and backpacks climb a steep incline, snow in the background

    再远，再难，再偏僻，也要接种！

    医生需要爬山

    想要为土耳其东南部山区的居民接种疫苗，医务人员自己必须身体健康，能爬山。确保山里人接种上疫苗非常重要，因为他们通常住得很近，一旦出现感染，会迅速蔓延。另外，人们不喜欢去医院，所以医生得拜访他们。

  • Medical worker wearing a face mask walks past a small altar in the snow

    再远，再难，再偏僻，也要接种！

    冰雪难挡接种步伐

    许多老人行动不便，无法前往疫苗中心。在意大利阿尔卑斯山西部靠近法国边境的山谷里，医生们挨家挨户为80岁以上的居民接种新冠疫苗。路边圣母玛利亚的祝福，也许是一种奖励。

  • Woman wearing a face mask looks out of a plane window

    再远，再难，再偏僻，也要接种！

    到人迹罕至的地方去

    这名护士携带着疫苗正在前往美国阿拉斯加的一个居民以原住民为主的小镇，该镇居民不足100人。在美国许多免疫项目中，原住民都是优先考虑的对象。

  • A small white building in the mountains, with a man washing his hands as two people sit on chairs and watch

    再远，再难，再偏僻，也要接种！

    需要做许多说服工作

    每天，这位49岁的医护巡回在哥伦比亚西南部的山区，用当地语言告诉人们接种疫苗的重要性。他是米萨克族群（Misak）的一员，该族群中许多人对疫苗接种持怀疑态度，他们往往更信赖传统医学和宗教领袖的祈祷。

  • Men and women wearing face masks sit in white plastic chairs, holding cotton swabs to their left upper arm

    再远，再难，再偏僻，也要接种！

    为接种疫苗他们走了4小时

    他们走了长达四个小时的路，来接种新冠疫苗。这些居住在墨西哥中部Nueva Colonia村的人们属于原住民维萨里卡人（Wixarica）。

  • One person giving shot to another person, both in boats

    再远，再难，再偏僻，也要接种！

    别动，坐稳了

    奥尔加-皮门特尔这位72岁的巴西老人摇着小船来接种，而接种医生也是乘船而来。巴西一些地方只通水路。“太好了，一点都不疼！” 她对巴西的公共卫生服务大加赞赏!

  • Small blue house, two people in the doorway

    再远，再难，再偏僻，也要接种！

    烛光下的那一针

    右翼民粹总统博尔索纳罗在巴西反对接种疫苗。但与此同时，疫苗支持者也开始行动。原住民和非裔是第一批疫苗接种者。70岁的诺纳塔(Raimunda Nonata)住在一个尚未通电的地方，因此她是借着烛光注射疫苗的。

  • A dugout and a small boat on a lake

    再远，再难，再偏僻，也要接种！

    乌干达政府在努力

    接种疫苗后，这位乌干达老妈妈和她的女儿正要划船离开。位于非洲中部的乌干达政府正在努力为偏远地区提供疫苗。

  • White vehicle with red cross drives through flooded area, dry road ahead

    再远，再难，再偏僻，也要接种！

    路被冲垮了

    又是水路？是的，大水淹没了道路。津巴布韦，在前往一个村落的路上，这支疫苗接种小组正在涉水前行。根据非盟卫生机构的数据，迄今为止，津巴布韦只有不到1%的人口得到了疫苗接种。

  • Three people kneeling in a room

    再远，再难，再偏僻，也要接种！

    医生上门

    日本虽然有着像东京这类巨型大都市，但生活在偏僻地区的人也不少，像这个只有几百名居民小村庄北相木村，仿佛与世隔绝。但他们没有被医生忘却，这不，接种疫苗的医生来了！

  • Several men walk down a gangway to a boat

    再远，再难，再偏僻，也要接种！

    保安一路护航

    印尼，这个有着数千岛屿的国家，于今年1月启动了疫苗接种计划。医疗队组织了大批船只前往偏远的岛屿。蓝色冷藏箱中的疫苗非常珍贵，所以安保人员一路护航。

  • Women in saris crowd around a table

    再远，再难，再偏僻，也要接种！

    印度，如果那时

    3月份时，印度医务人员来到布拉马普特拉河边的一个村落，为当地妇女登记接种新冠疫苗。看到吧，到场的人中，除了医护人员，没有人戴口罩，也没有对社交距离设限。一个月之后，疫情在印度全面爆发，全国缺氧，医疗系统整体瘫痪。

    作者: Uta Steinwehr


（美联社，路透社） 

  

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