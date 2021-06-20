福奇再次改口称不认为新冠病毒来自实验室

（德国之声中文网）美国国家过敏症与传染病研究所所长福奇当地时间本周一（６月２１日）在《纽约时报》播客节目中明确表示，他不认为新冠病毒可能是从中国武汉病毒研究所溢出。这位免疫学家说，"与绝大多数了解病毒学和进化生物学的科学工作者一样，我认为，最有可能的解释是，（该病毒）是由动物自然跳传至人类的"。

现年80岁的福奇说，他本人虽非进化病毒学家，但研究了该病毒的该领域专家们指出，它与因接近蝙蝠病毒而进化的东西绝对兼容。这位担任拜登总统医学顾问的权威人士还表示，与其它病毒（如Sars-CoV-1或Mers）的比较结果也指向自然传播给人类，但他还是支持美国现政府责成情报机构展开新调查的计划。

福奇称，作为一个科学家，他对新认知持开放态度，直到某一理论被确凿证明。他说，“ 如果某项调查有助于我们做到这一点，我当然支持。"

很长时间来，一再出现关于新冠病毒源是从武汉病毒实验室外泄的未经证实的猜测。武汉为该病毒首次出现之地。中国迄今强烈否认相关指责。在今年3月公布的世界卫生组织的一项研究报告中，科学家们也称这一泄漏论 "极不可能"。

（德新社）

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