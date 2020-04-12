禁足令下 日本社會與經濟出現的新風潮

(德国之声中文网) 位於日本東京都澀谷區的澀谷車站前八公像廣場，一直以來是日本年輕人約會見面的聖地，澀谷本身更是日本潮流時尚的中心。但是在4月8日的午後，廣場的人群稀稀落落，完全毫無生氣，而一旁的潮流聖地「109百貨」早已關上大門，門口貼上「5月上旬前全館休館」。

車站旁的「吞兵衛橫丁」許多日式小酒館林立，一直以來是外國人來體驗「日本風情」的最好去處、晚上更有不少日本上班族來此光顧，有時甚至能跟外國人來一場異國文化交流。但是在此時此刻，所有店家接關上大門，只有幾位店主為了拿取重要物品，短暫前來開店門。

會直接關門，是因爲從中國武漢發源席捲全世界的新型冠狀病毒，已經造成無數人傷亡，至今確診數字仍在不斷上升中。日本政府在4月7日也正式宣布，包括東京在內的7個都府縣，未來一個月內將進入「緊急事態」，呼籲全體國民避免不必要的外出。而酒館、酒家等設施，被認為有「密切接觸危險」，政府不建議前往消費。

「我們商家一致決定都休息到5月了」，經營日式小酒館，年約60來歲的土井女士跟記者說，在政府宣布暫時避免不必要外出後，商店街的大家討論下，決定尊重政府，一起關門到5月上旬。

經濟缺口成為風險

然而，暫時關門一個月，意即未來一個月的收入都將為0。面對這樣的衝擊，土井女士對記者笑笑說：「沒問題的！我也不是沒有存錢！還過得去！」。一旁經營另一間海鮮小酒館的50來歲高橋先生則是開玩笑調侃地說：「妳可好了，還有存錢！我光是一個禮拜沒收入就要自殺了吧！」。

雖然收入暫時消失，但高橋先生樂觀地說：「現在是非常時期，大家一起努力撐過去吧！」在中央宣布東京都避免不必要的外出之前，東京都知事（首長）小池百合子已經在3月下旬先要求市民盡量避免外出。

店主高橋先生也跟記者透露，其實這邊店家在3月下旬後，業績都開始下滑，4月初起營業額更是「急速滑落」，也讓許多店家決定不如就一起暫停歇業。

為了因應日本在肺炎疫情蔓延時刻的店家收入，日本政府也擬定許多方案。比如預計拿出6兆日圓（約554億美金）幫助中小企業，也承諾融資跟貸款都能獲得舒緩。不過對於居酒屋與飲食店補助與否，政府態度還是相對曖昧，因此在當今市民自我約束不出門下，居酒屋與飲食店也多半縮短時間或暫時歇業，力求控制最低成本。

外送成為全新風潮

而在另一頭，位於新宿區的中華料理店，則開始新的外送生意。40歲多歲來自中國的女店主相當熱情地對往來行人與店內客人推銷外送服務，她並記者說，最近生意下滑了很多，希望能用外送來挽救業績。該店的附近原本有大學，平常都做學生生意，但在肺炎疫情下，學校暫時關閉，許多學生至今都未能復課。

來自安徽的女店主，原先也在今年計畫清明節回去家鄉掃墓，但因為肺炎肆虐無法回老家。她說：「我們家鄉那還是有燒紙錢的，結果今年沒得拜了，真的很可惜」，而在日本異鄉打拼的同時，她也在為此刻店內經營苦惱，「我只希望疫情趕快過去，回復到原來的生活就好」。

不過日本在進入緊急事態後，由於政府不建議出門，因此也讓外送生機蓬勃發展。根據日本外送公司「出前館」統計，單單是2月，所收到的食物外送訂單就超過273萬件，比2019年2月同期增加18%，加盟店家也上漲到21450間，成長幅度為2019年2月同期成長15％，預料3月與4月的數字將會更可觀。

日本許多店家過去不盛行外送與外帶，怕流失食物的原味。但在肺炎疫情下，許多店家面臨生死存亡關頭，連過去必須要親自排隊一小時多的名餐廳，都加入外送與外帶服務，間接改變了日本的飲食生態。而登錄飲食外送軟體「UberEATS」的人數也急速增加，東京街頭到處都看得見「UberEATS」的外送車輛。

社會工作出現轉變

由於全世界肺炎疫情短時間內難以平息，不單是各國，連日本政府也持續鼓勵社會人士在家工作。縱使在家工作，過去在西方社會已經時有所聞，但是對於日本企業來說，依舊是相對難想像的，傳統的日本家庭依然有「去工作就要出門」的既定印象。

根據東京商工會議所在3月做的調查，東京都內的中小企業已經有26%實施在家工作，另外有19.5%的企業在「評估中」，而54.4%的企業仍不會實施。不會實施的原因，一來是擔心網路的資安外洩、再來是必須購買新的筆記本電腦等、成本太大、還有一些是傳統產業與服務業、照顧醫療業等，必須現場執勤。

不過，如同世界各國一般，在家工作也是有其不安因素。由於東京地狹人稠，社會人士居住空間多半不大，很容易出現倦怠跟脾氣暴躁的空間狹小文明病。再者，有家庭的人，也必須處於跟家族一同工作的環境中，比較不容易進入工作狀況。

因此，面對工作與經濟狀態的改變，日本經濟復興大臣西村康稔也在9日表示將請經濟團體首腦一同協議如何制定「在家工作與生活都平衡的方案」供各企業參考。不少車站前，也漸漸出現「遠距工作」的短租型個人辦公室，在離家不遠的距離辦公。肺炎疫情帶動下，也讓傳統地日本社會出現潛移默化的改變。