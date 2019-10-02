禁蒙面引爆全港衝突 槍聲再響擊中14歲少年

（德國之聲中文網）晚上９時許，在元朗一名便衣警員開真槍擊中一名14歲男童的左大腿，及後被送往屯門醫院接受手術，情況嚴重。而該名受襲警員在開槍後，被示威者群起襲擊至頭破血流，他被又扔汽油彈導致腳部一度著火，期間曾經跌下佩槍，情況混亂。這是繼10月1日荃灣18歲示威者中槍事件後，第二名被實彈射中的傷者。

警方凌晨開記者會，指稱該名警員事發前正在開車，下車時被大批示威者襲擊，因生命受威脅而開槍「合法合理」。對於有消息指該警員事前開車撞人，警方沒有正面回應究竟為何警車被包圍，並表示暫時不清楚中槍者在事件中的角色。記者從網上影片所見，未看到開槍一刻的事發經過。

衝突和破壞行為遍佈多區，多個地鐵站遭縱火，中國銀行、中移動商店、美心集團食肆等成為被針對的目標，櫥窗玻璃和櫃員機等設施被砸爛，部分商店貨物被搗亂。港鐵在晚上十點多宣佈全線鐵路停止服務，是運動開始以來第一次，原因是有大量車站被破壞和部分職員被襲。另外，在深水埗一名手持長刀的男子被眾示威者包圍，雙方一輪衝突後男子放下長刀，幸而無人受傷。警方曾經在部分區域發射催淚彈和橡膠子彈等驅散示威者，但整晚未見大型抬捕行動。

示威者：打壓愈大反抗愈大

10月5日凌晨零時，《禁蒙面法》正式實施。德國之聲記者走在港島街頭氣氛平靜，部分民眾依然戴著口罩，而街上有大批防暴警駐守，但記者所見沒有主動搜查他們。戴著黑色口罩的陳先生在街頭接受德國之聲訪問，他說《禁蒙面法》不會帶來阻嚇作用：「參與社運的大部分人都知道會承受一定風險，這種威嚇手法的效用不大，因為政府本來就可以控告我們更嚴苛的非法集結和暴動罪。在這種打壓下，香港人的反抗會更加大。」

另一位戴著口罩的黑衣示威者Billy告訴德國之聲：「我還是會戴著口罩出來遊行，不會因此而害怕。面對極權政府，愈退縮它打壓會厲害，沒有退路了。」他也說不會害怕違後《禁蒙面法》帶來的刑罰：「如果沒有出來發聲，政府就會覺得自己成功了，我們不可以因為覺得沒有希望就放棄。」

相比禁止蒙面，不少法律和政治學者更憂慮政府引用《緊急法》所帶來的巨大後遺症。明報報導引述消息指，港府已經研究最少四項加強防暴的措施，包括延長警方拘留疑犯的時間、把示威者使用的武器列為違禁品、繞過立法會向警方增加撥款等。而在《緊急法》下，政府不需經過立法會批准，可以自行宣佈立法。

陳先生說作為示威者，也為此做好心理準備。他告訴德國之聲：「這次是1967年暴動後第一次用緊急法，香港政府不是民選政府，沒有正當性用此法。這次打開了缺口，預期當局會繼續使用，我覺得下一步可能是戒嚴。」但是他強調，未來依照會繼續上街。

法院拒批臨時禁制令

另一方面，有社運人士透過法律途徑試圖阻截立法。在港府宣佈訂立《禁蒙面法》後，學聯前副秘長、雨傘運動學生領袖岑敖暉和「長洲覆核王」郭卓堅趕在當天下午入稟法院，提出司法覆核和申請臨時禁制令，要求暫緩執行新法直至立法會10月中復會再議。

高等法院在晚上9時許緊急開庭審理，申請方的代表律師在庭上陳詞，指《禁蒙面法》違反《基本法》保障的言論和集會自由，也違反《香港人權法》。經過接近2小時審訊，法官在深夜11點多宣判，拒絕臨時禁制令申請。法官認同政府所指《禁蒙面法》表面上與制止暴力有關，並引述歐洲多國也有類似法例，不認為可以斷定新法會為局勢「火上加油」。

岑敖暉在裁決後戴著頭巾向記者表示：「我們千千萬萬個香港人，每天戴着面巾、口罩、豬咀，看看香港警察可以抓到多少人。」雖然此案敗訴，但預計未來仍有人會透過法院挑戰政府的立法決定。

港铁周六早全线停驶

港铁（MTR）周六（10月5日）早上全线停驶。港铁凌晨发新闻稿指出，香港多处仍不断有暴力事件发生，维修人员无法安全地前往各个受破坏的车站检查及评估损毁情况，更难以展开复修工作。经评估后，港铁全线（包括机场快线）、轻铁和港铁巴士10月5日早上将不会提供服务。

另外本周六，香港一些大型购物中心、超市、银行也暂停营业。

据香港电台报道，林郑月娥在周六发表电视讲话，批评“暴徒的极端行为，令香港昨晚度过非常黑暗的一夜，令香港社会陷于半瘫痪”，并呼吁民众“支持政府依法制暴，与暴徒割席”。她还称，法庭拒绝批出临时禁制令，显示法庭认为反蒙面法规例与结束暴力这个目的相关。