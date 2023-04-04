禁用TikTok 印度早已先行一步

哪些国家禁止使用抖音海外版TikTok？

基于字节跳动公司同中国政府的密切关系，短视频平台TikTok在世界范围都引起了广泛争议。许多国家担心，中国政府会监控这款软件的用户数据，并借助以年轻人为主的用户群对公共舆论施加影响。有鉴于此，有些国家已经或正在拟定禁止使用TikTok的计划。