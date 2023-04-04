禁用TikTok 印度早已先行一步

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禁不禁TikTok? 这个问题近来在美国等西方国家沸沸扬扬。印度早在2020年就全面禁用了这款来自中国的社交APP，他们的做法是否值得其他国家效仿？
美国科技巨头的总裁们被叫到国会参加听证，本来是司空见惯的事情。但此次TikTok首席执行官周受资参加国会听证，关注度及其影响明显不同以往。
周受资竭尽全力想要证明：字节跳动服从中共领导，但TikTok符合美国价值观；TikTok既遵守中国法律，又遵守美国法律。时事评论作家长平认为，这是一件不可能完成的任务。
基于字节跳动公司同中国政府的密切关系，短视频平台TikTok在世界范围都引起了广泛争议。许多国家担心，中国政府会监控这款软件的用户数据，并借助以年轻人为主的用户群对公共舆论施加影响。有鉴于此，有些国家已经或正在拟定禁止使用TikTok的计划。
TikTok与字节跳动的关系近年引起各国对用户资安的疑虑，中国商务部3月23日对美国政府要求字节跳动出售TikTok表示坚决反对。此外，过去曾退居幕后，但近日频频曝光于媒体的TikTok首席执行长周受资引起了人们的好奇。
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