 禁用TikTok 印度早已先行一步 | 经济纵横 | DW | 04.04.2023

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经济纵横

禁用TikTok 印度早已先行一步

禁不禁TikTok? 这个问题近来在美国等西方国家沸沸扬扬。印度早在2020年就全面禁用了这款来自中国的社交APP，他们的做法是否值得其他国家效仿？

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