禁用华为将给德国铁路造成4亿欧元损失

（德国之声中文网）出于对来自中国的间谍活动的担忧，德国联合执政的社民党、绿党和自民党正在讨论是否禁止使用华为技术。今年6月15日，欧盟委员会首次将华为和中兴通讯标记为对欧盟安全构成更高风险的电信供应商，并宣布不再采用依赖这两家中国电信公司的服务。 欧盟内部市场委员布雷顿（Thierry Breton）呼吁27个成员国及各国电信运营商，将华为和中兴通讯设备排除在它们的移动网络之外。

根据德国《明镜周刊》获取的德国铁路的内部文件，如果德国铁路拆除目前所使用的全部华为通讯基建设备，将总共造成高达4亿欧元的更换成本。

这份内部文件指出，除了造成巨大的成本损失，更换华为通讯设备对于德国铁路还意味着项目会出现“5到6年的延迟”。

德国电视一台tagesschau.de新闻网页上刊登的文章列举，单纯在北德地区就需要更换近800个用于火车无线电通讯的基站。这些基站确保火车司机、列车员和控制中心之间的通讯。

除此之外德国铁路的内部IT基建也需要承担严重后果。

去年12月德国铁路刚刚签下一笔金额为6400万欧元的订单，委托德国电信（Deutsche Telekom）旗下子公司Business Solutions为其打造企业内部IT网络，设备将使用华为生产的路由器和分流器。其操作系统必须定期进行更新。

今年3月，这一消息被媒体披露出来后，德国联邦议院情报机关监督委员会主席、绿党籍议员诺茨（Konstantin von Notz）说，这表明“显然并非所有人都已经意识到，认真对待安全部门的敦促警告有多重要”。

安全专家认为，软件更新过程中存在的一个风险是被植入有害程序。“数字基础设施会成为争夺霸权的一个重要战场”，技术分析师佩斯卡托（Paolo Pescartore）在接受路透社采访时说，“鉴于东西方之间持续的紧张势态，或许德铁最好还是找一下替代方案”。

今年6月，欧盟内部市场委员布雷顿在布鲁塞尔表示：“我们不能继续依赖可能成为‘武器’、攻击欧盟利益的设备。对我们的共同安全而言，这样的致命弱点风险太大。”

由于与中国政府关系密切，网络设备制造商华为被多个国家列入有安全风险的企业“黑名单”。安全机构担心，华为的产品、部件有可能被用来将信息数据传输至中国，或进行网络破坏。不过尚无公开信息显示有迹象证明上述嫌疑。

德国铁路一位发言人在回复德国之声问询时表示，德国铁路不对内部文件发表评论。

德国即将禁用华为、中兴5G设备？

（明镜周刊，tagesschau，路透社）

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