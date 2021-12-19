禁止狂欢？硬核封城？德政坛酝酿新防疫政策

（德国之声中文网）在未来几周和几个月的时间里，新冠病毒奥密克戎变种将给德国带来“巨大挑战”。这是德国政府防疫专家委员会得出的结论。

该委员会的声明还指出：“而这一波奥密克戎感染浪潮所袭击的，是已经被持续近两年的疫情搞得精疲力尽、社会矛盾层出不穷的德国民众。”

因此，该委员会认为必须在未来几天内尽快采取行动，包括出台全德国协调统一的有效控制疫情扩散的措施，尤其是经过周密规划、并且向民众解释清楚的社交限制措施。该声明表示，在这一进程中，全面的沟通战略尤为重要，必须以易于理解的方式，向民众解释清楚目前所面临的新风险以及因此而推出的防疫措施。在疫情形势高度动态发展的情况下，只有通过坚决果断和具有持续性的政治行动，才有可能应对奥密克戎的强势来袭。

在新冠疫情持续近两年之后，德国面临第四波、而且也是至今最严重的一波感染高峰，德国卫生系统目前处在严重的高负荷运转状态。

该声明文件指出，医院目前面临严重的医护人员流失问题，而且人手不足的状况还会加剧。“最近新增感染数字的下降，被社会和政界很多人视为疫情缓和的迹象。而圣诞假期将至，由于节假日而导致的感染病例报告迟滞现象，则会加深人们的这一印象。”专家警告称，这其实是一种假象。

这个负责为联邦政府提供咨询的新冠防疫专家委员会成员包括知名病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）、施特雷克（Hendrik Streeck）、布林克曼（Melanie Brinkmann）以及德国道德委员会主席布依克斯（Alena Buyx）。此外，德国疫苗接种常设委员会（STIKO）主席梅尔滕斯（Thomas Mertens）和主管防疫的科赫研究所（RKI）所长维勒（Lothar Wieler）也是这个委员会的专家成员。

光靠加强针是不够的

尤其是对于年长者和有基础病的人群，必须“以最高紧迫性”采取措施。研究显示，仅仅施打加强针，并不足以对奥密克戎变种的迅速传播起到抑制作用，而“额外的社交限制”才是最有必要的。专家们指出，“除了必要的政治决策之外，还必须动员民众主动参与到防疫行动中来。”具体的行动包括“避免大型聚会，坚持佩戴防护力更高的FFP2口罩，尤其是在室内环境下，以及在圣诞节假日期间的聚会前后增加快速检测筛查”。

现行防疫措施还应该“更加严格”地贯彻执行，同时“加大疫苗接种工作力度”。专家们建议，在即将到来的节假日期间，应该投入一切现有资源，加快疫苗接种工作进程，包括加强针，以及第一和第二针的疫苗接种。德国国内和国际上的感染数字发展和各项指标都显示，目前疫情的发展已经具备“新的特质”。

奥密克戎变种感染激增

“从目前来看，奥密克戎变种感染指数翻倍的时间差不多是2到4天”，专家委员会指出，由于德国目前实行的防疫措施，这一时间比英国虽然要长一些，但和之前已知的所有变种相比，其感染率翻倍的速度都明显快得多。“如果奥密克戎变种在德国的传播如此持续下去，那么很可能出现大量民众同时感染或者被隔离的状况，这会给德国卫生系统和整体上已经面临挑战的基础设施系统造成极大的负担。”

专家委员会警告称，奥密克戎使整个疫情发展到了“新的维度”，和之前变种相比，这一变异毒株的传染力明显提高，而且还擅于突破人体已经建立的免疫保护。

联邦和各州周二召开紧急会议

鉴于奥密克戎变种在德国迅速传播，政府可能很快会出台更严格的防疫措施。德国总理肖尔茨和各州州长联席会议主席——北威州州长伍斯特（Hendrik Wüst）已经一致同意，在圣诞节前召集联邦和各州代表商讨下一步的对策。

在周二的会议上，德国联邦政府和各州州长将会讨论旨在保护重要基础设施的预防措施，以及旨在防止卫生系统因奥密克戎感染高峰而不堪负荷的社交限制措施。

绿党议会党团的卫生政策专家达门（Janosch Dahmen）建议，在圣诞节假期之后实行封城。“我们必须赶在奥密克戎感染高峰到来之前就采取措施。我们今天的行动，决定了明天的疫情状况会如何”，他在接受德新社采访时说。“由于奥密克戎变种的传播力极强，在圣诞节后实行封城恐怕是无法避免的。一种可能性是在1月初实行经过良好规划的封城令。”

德国卫生部长周日排除了在圣诞节之前实行封城的可能性。至于节日之后会如何，他在接受电视采访时表示：“我想，即使在节日之后我们也不会实行非常硬核的封城。”不过他也在推特上表示，应该尽快推进疫苗加强针的接种，并且“实施更严格的社交接触限制措施”。

（德新社、法新社、路透社）

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