禁止狂欢？硬核封城？德政坛酝酿新防疫政策

（德国之声中文网）在未来几周和几个月的时间里，新冠病毒奥密克戎变种将给德国带来“巨大挑战”。这是德国政府防疫专家委员会得出的结论。
该委员会的声明还指出：“而这一波奥密克戎感染浪潮所袭击的，是已经被持续近两年的疫情搞得精疲力尽、社会矛盾层出不穷的德国民众。”
图中纽伦堡的一位女性在接种新冠疫苗加强针。不过研究显示，光靠加强针不足以对奥密克戎变种的迅速传播起到抑制作用
因此，该委员会认为必须在未来几天内尽快采取行动，包括出台全德国协调统一的有效控制疫情扩散的措施，尤其是经过周密规划、并且向民众解释清楚的社交限制措施。该声明表示，在这一进程中，全面的沟通战略尤为重要，必须以易于理解的方式，向民众解释清楚目前所面临的新风险以及因此而推出的防疫措施。在疫情形势高度动态发展的情况下，只有通过坚决果断和具有持续性的政治行动，才有可能应对奥密克戎的强势来袭。
在新冠疫情持续近两年之后，德国面临第四波、而且也是至今最严重的一波感染高峰，德国卫生系统目前处在严重的高负荷运转状态。
该声明文件指出，医院目前面临严重的医护人员流失问题，而且人手不足的状况还会加剧。“最近新增感染数字的下降，被社会和政界很多人视为疫情缓和的迹象。而圣诞假期将至，由于节假日而导致的感染病例报告迟滞现象，则会加深人们的这一印象。”专家警告称，这其实是一种假象。
这个负责为联邦政府提供咨询的新冠防疫专家委员会成员包括知名病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）、施特雷克（Hendrik Streeck）、布林克曼（Melanie Brinkmann）以及德国道德委员会主席布依克斯（Alena Buyx）。此外，德国疫苗接种常设委员会（STIKO）主席梅尔滕斯（Thomas Mertens）和主管防疫的科赫研究所（RKI）所长维勒（Lothar Wieler）也是这个委员会的专家成员。
光靠加强针是不够的
尤其是对于年长者和有基础病的人群，必须“以最高紧迫性”采取措施。研究显示，仅仅施打加强针，并不足以对奥密克戎变种的迅速传播起到抑制作用，而“额外的社交限制”才是最有必要的。专家们指出，“除了必要的政治决策之外，还必须动员民众主动参与到防疫行动中来。”具体的行动包括“避免大型聚会，坚持佩戴防护力更高的FFP2口罩，尤其是在室内环境下，以及在圣诞节假日期间的聚会前后增加快速检测筛查”。
现行防疫措施还应该“更加严格”地贯彻执行，同时“加大疫苗接种工作力度”。专家们建议，在即将到来的节假日期间，应该投入一切现有资源，加快疫苗接种工作进程，包括加强针，以及第一和第二针的疫苗接种。德国国内和国际上的感染数字发展和各项指标都显示，目前疫情的发展已经具备“新的特质”。
奥密克戎变种感染激增
“从目前来看，奥密克戎变种感染指数翻倍的时间差不多是2到4天”，专家委员会指出，由于德国目前实行的防疫措施，这一时间比英国虽然要长一些，但和之前已知的所有变种相比，其感染率翻倍的速度都明显快得多。“如果奥密克戎变种在德国的传播如此持续下去，那么很可能出现大量民众同时感染或者被隔离的状况，这会给德国卫生系统和整体上已经面临挑战的基础设施系统造成极大的负担。”
为了应对奥密克戎，荷兰已经下令封城
专家委员会警告称，奥密克戎使整个疫情发展到了“新的维度”，和之前变种相比，这一变异毒株的传染力明显提高，而且还擅于突破人体已经建立的免疫保护。
联邦和各州周二召开紧急会议
鉴于奥密克戎变种在德国迅速传播，政府可能很快会出台更严格的防疫措施。德国总理肖尔茨和各州州长联席会议主席——北威州州长伍斯特（Hendrik Wüst）已经一致同意，在圣诞节前召集联邦和各州代表商讨下一步的对策。
在周二的会议上，德国联邦政府和各州州长将会讨论旨在保护重要基础设施的预防措施，以及旨在防止卫生系统因奥密克戎感染高峰而不堪负荷的社交限制措施。
联邦政府和州政府周二将讨论防疫问题，新年夜大型派对狂欢很有可能被禁止
绿党议会党团的卫生政策专家达门（Janosch Dahmen）建议，在圣诞节假期之后实行封城。“我们必须赶在奥密克戎感染高峰到来之前就采取措施。我们今天的行动，决定了明天的疫情状况会如何”，他在接受德新社采访时说。“由于奥密克戎变种的传播力极强，在圣诞节后实行封城恐怕是无法避免的。一种可能性是在1月初实行经过良好规划的封城令。”
德国卫生部长周日排除了在圣诞节之前实行封城的可能性。至于节日之后会如何，他在接受电视采访时表示：“我想，即使在节日之后我们也不会实行非常硬核的封城。”不过他也在推特上表示，应该尽快推进疫苗加强针的接种，并且“实施更严格的社交接触限制措施”。
（德新社、法新社、路透社）
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在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？
德国疫情第一个爆发点
2020年2月25日，德国西部海因斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染新冠病毒，他当时已经进入重症病房。他与同样被感染的妻子在确诊前两周曾频繁参与社交活动，还曾参加过一场400人规模的狂欢节集会。而当地卫生局始终没能查出这名重症病患的传染源。专家认为，新冠病毒可能已经在多地人群中开始悄悄传播。
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公共生活大面积停摆
不久后，疫情开始在德国各地迅速蔓延，各州陆续推出了学校停课、关闭邻国边境、禁止群体活动等一系列措施，希望借此来防止疫情突破医疗系统上限。与此同时，德国政府也出台政策，统一采购数万台呼吸机以及口罩、防护服等重要防疫物资，并且为扩大重症病床可用数量的医院提供财政补贴。德国各地居民开始抢购超市商品，卫生纸、面粉、肥皂、酒精等商品被迅速抢购一空。
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政府拨巨资保就业
厉行节约措施多年的德国政府此时有着雄厚的财力为全国企业、普通劳动者提供大量的纡困补贴或贷款。断了生意的企业可以向政府申请“短时工作制”补贴，由政府来直接支付待岗员工的六成工资，从而避免裁员。中小企业更是政府的重要关照对象，财政部一下子拿出了500亿欧元，为他们提供纡困补贴。而对大中型企业，德国政府则提供总额4000亿欧元的贷款担保，并为濒临破产的企业准备1000亿欧元特别贷款额度。
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累计感染人数破百万
在度过了一个疫情相对较为温和的夏天之后，2020年11月27日，德国的累计感染人数突破百万。虽然当时新增感染数字开始趋稳，但单日死亡人数却达到新高。德国从11月初开始进入为期四周的“轻度封锁”，但整个11月间每日新增感染人数仍破万，甚至多次单日新增超过2万例，导致德国医疗系统面临高负荷。德国卫生部长施潘也在10月感染了新冠病毒。
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默克尔在联邦议院动情演讲
12月9日，联邦总理默克尔在联邦议院激动地发言。她呼吁民众严格遵守防疫措施，限制社交。她眼含泪光地说：“我很抱歉，真心感到抱歉。但每天590人病亡这样的代价太高太高了，这是不行的。”她说：“如果我们现在在圣诞节前夕有太多接触，而最后却成了我们和祖父母度过的最后一个圣诞节，那么我们一定做错了什么，不应该让这种事情发生。”
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似曾相识又一年
2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。但与此同时，最早在印度被发现的德尔塔变种也开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。
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第四波呼啸而至
今年8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）已经发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。但是到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。
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政府更迭 谁来抗疫？
德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。
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住院率成为限制措施的新基准
11月19日，德国看守政府总理默克尔和全国16个州的州长就遏制新一轮新冠疫情的几项措施达成一致。被称为住院率的数据将成为德国实施更严厉措施的新基准。如果一个地区7天内每10万名居民中有3人以上因新冠感染住院，那么2G规定将适用于该州的所有公共休闲活动。如果数值达到每10万人中有6人，将要求人们在规定范围内出示新冠感染阴性测试结果（"2G+"）。当数值达到9时，将实施进一步的措施接触限制等措施。
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圣诞市场商贩忧心忡忡
德国疫情数字屡创新高，传统的圣诞市场到底是开还是不开？在慕尼黑，市政府已经宣布今年再次取消市中心的圣诞市场。而在其他城市，当局仍然犹豫不决。面临重大经济损失的商贩万分无奈。
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死亡人数过十万
据罗伯特·科赫研究所11月25日公布的数字，过去24小时全德国有351名新冠病毒感染者死亡。至此，德国死于新冠肺炎的总人数突破了10万，达到100119人。自疫情爆发以来，德国累计感染人数超过550万。