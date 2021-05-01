 禁止本国公民从印度返国 澳出台最严格入境禁令 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.05.2021

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时政风云

禁止本国公民从印度返国 澳出台最严格入境禁令

印度疫情紧急，目前有大约9000澳大利亚人滞留该国。然而澳政府却颁布禁令，所有过去14天在印度逗留过的人员一律不得入境澳大利亚，澳公民也不例外。违者将被罚款数万澳元，还可能面临最多5年的监禁。人权组织对此提出批评。

Australien | Ankunft Passagiere aus Neuseeland am Flughafen Sydney

资料照片：澳大利亚和新西兰在疫情缓和的情况下开放人员互通的“旅游气泡”

（德国之声中文网）鉴于新冠变异病毒在印度迅速传播，澳大利亚采取了严格的入境禁令：从周一（5月3日）开始，凡是在过去14天内曾经在印度境内逗留过的人员，一律禁止入境澳大利亚，违者将面临除了高额罚款之外最高五年的有期徒刑。

澳大利亚政府周六宣布了这一举措。该禁令也适用于数千名旅印澳大利亚公民，包括专业板球运动员。

由于印度的疫情形势不断恶化，堪培拉政府本周二就停飞了所有来自印度的直飞航班，禁令暂定执行到5月15日。但是不少旅居印度的澳公民则采取转乘航班的攻略，返回澳大利亚。据德新社报道，此前发生过两名澳大利亚人通过"曲线回国"的方式绕开入境禁令的事件。他们从印度先飞到卡塔尔首都多哈，再从那里转机飞回澳大利亚。

随着入境禁令的进一步收紧，上述迂回返澳的途径也无法实现了。澳大利亚卫生部长亨特（Greg Hunt）对政府的这一决定加以辩护，称该禁令是为"保护本国卫生和医疗系统"所采取的必要措施。

Australien Premierminister Scott Morrison

澳总理拒绝包机接回滞留印度的本国公民

"人权观察"组织对澳政府将违反入境禁令的行为划入刑事犯罪的做法提出强烈批评。"澳政府应该寻找合适的途径，为从印度返回的澳公民提供安全的隔离观察，而不是应该把精力放在对他们实施监禁刑罚和严厉制裁上面"，该人权组织的澳大利亚负责人皮尔森（Elaine Pearson）表示。此前，澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）表示拒绝通过包机的形式接回滞留在印度的澳大利亚公民。

澳大利亚媒体9News周五也对此评述道："这将是有史以来澳大利亚政府第一次将澳公民回国定义为非法行为。"

从2020年3月其，澳大利亚一直禁止外国人入境。而其他被允许入境的人员，则必须在抵达澳大利亚之后在酒店隔离14天。从新冠疫情爆发以来，人口2500万的澳大利亚一共累计确诊的感染病例有不到3万，其中死亡病例有910例。

（法新社、德新社）

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