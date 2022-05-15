 禁止剥削酒店清洁工 马略卡岛劳资各方签协定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.04.2023

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新闻广角

禁止剥削酒店清洁工 马略卡岛劳资各方签协定

美丽的海岛风光，让游客流连忘返，但酒店清洁工的辛勤劳作，却鲜为人知。为了保护海岛度假圣地上的酒店清洁工们不再受到剥削压榨，马略卡岛的酒店业主、工会和政府签署了一项协议。

Spanien Mallorca | Reinigung Hotel

（德国之声中文网）西班牙巴利阿里群岛是欧洲著名的旅游胜地，这里鳞次栉比的酒店里，有大约两万名清洁工在辛勤劳作。巴利阿里群岛清洁工联合会Kellys Unión Baleares 同当地酒店业联合会FEHM签署了一项协议，旨在对这一以女性为主的行业进行规范化管理。

多年以来，清洁工联合会一直在抱怨，马略卡等旅游岛屿上的酒店和其他游客住所内，清洁工遭到剥削的事情时有发生。清洁工要求获得提前退休的权利，并对工作强度做出有约束力的规范，清洁工们还要求将一些健康问题作为工伤对待。

马略卡岛上正在享受阳光沙滩的游客们。

马略卡岛上正在享受阳光沙滩的游客们。

相关协定将于今年夏季生效

马略卡岛左翼政府表示，同清洁工联合会签署的协定，对整个西班牙都具有划时代意义。巴利阿里群岛地方政府主席阿尔门格尔（ Francina Armengol）表示，在公平对待劳工的问题上， 巴利阿里群岛又走在了西班牙的最前沿。这位社会党政治家强调："涉及健康的问题都是最重要的问题。"

  • Bildergalerie Die wichtigsten Party-Ferienorte der Deutschen Ballermann (c) dpa - Bildfunk+++

    聚会狂欢：德国人最喜爱的旅游地

    再会巴勒曼6

    酒吧、音乐、电影 - 巴勒曼6（ Ballermann 6）是西班牙马略卡岛上最著名的派对，尤其受到德国人的青睐。不过，过一会儿，这些开怀畅饮的人们就得结束狂欢了，因为晚10点后沙滩上禁止饮酒。他们只能到别的地方去。但是，哪儿能比这里更适合狂欢呢？

  • Zwei Mädchen trinken Shots an einer Bar auf Ibiza. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)

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    清晨8点开始第一杯

    去马略卡以南的伊比沙岛（Ibiza)岛怎么样？这个小岛从90年代起就以酒吧林立闻名。2011年，音乐杂志《DJMag》甚至将那里的迪斯科舞厅“Space”（空间）评为全球最好的迪斯科舞厅。原因也许在其不同寻常的营业时间：从早上8点起这里就供应烈酒，而且允许在吧台上喝。

  • Junge Mädchen werden am Pool mit Sanria abgefüllt. (Foto: dpa).

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    一醉方休

    除了马略卡岛外，西班牙本土也受到年轻人的喜爱。最受欢迎的是布拉瓦海岸（Costa Brava)的滨海略雷特(Lloret de Mar )，每年夏天都有许多来自北欧的年轻人到这里度假。出门度假的德国人中大约13%选择西班牙。聚在一起喝酒目前在西班牙年轻人中也很流行，这可苦了当地居民。

  • Zwei junge Männer feiern an einem Pool in Kroatien. Photo: Zeljko Mrsic/PIXSELL

    聚会狂欢：德国人最喜爱的旅游地

    新宠克罗地亚

    克罗地亚7月1日成为了欧盟新成员国，但对年轻人来说，这个巴尔干国家早就是聚会俱乐部的成员。兹尔切（Zrce)海滩早已从知心推荐发展成聚会者的麦加。它还有了个别名：克罗地亚的伊比沙。德国人也发现了克罗地亚，黑红黄三色夏威夷花环泄漏了这位旅游者的身份。

  • Touristen an einem Sandstrand in Goldstrand (Golden Sands) an der bulgarischen Schwarzmeerküste. (Foto: dpa)

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    在黑海之滨聚会放松

    养精蓄锐准备晚上狂欢。保加利亚的黑海之滨有着长长的沙滩。这个位于希腊以北的欧盟新成员国不仅受到德国人欢迎，英国人和斯堪的纳维亚国家的人也喜欢这个便宜的度假地。

  • Tanzende Menschen auf dem Kazantip Festival in der Ukraine. (Foto: dpa)

    聚会狂欢：德国人最喜爱的旅游地

    最重要的是穿橘黄色

    乌克兰的克里米亚半岛（Krim)每年夏天都吸引世界各地的人们来这里聚会庆祝。 kaZantip音乐节就像一个自己的小王国，要签证、有部长，还有宪法。每年去音乐节的人最多达到17万。德国人也可以申请入籍，最重要的是要穿橘黄色的衣服，并且带上好心情。

  • Eine Feier nahe einer Yacht bei St. Tropez. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images)

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    名流显贵的聚会地

    如果喜欢传统的聚会，那么可以选择法国的圣特罗佩斯(St.Tropez ）。从70年代来，这里就是世界各地的名流显贵喜爱的度假地。但对于那些喜欢巴勒曼式狂欢的人们，这里不太具有吸引力，很难在这里找到一个花钱不多，想喝多少喝多少的地方。

  • Gäste tanzen am 25.07.2013 in Kampen auf Sylt auf der Fete Blanche im Pony Club. Foto: Jens Kalaene/dpa

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    北海之滨

    德国人最喜欢的度假地是自己的国家。为什么不去斜尔特岛（Sylt)感受一下那里的气氛呢！在石荷州的坎彭（Kampen）的小马俱乐部，人们通宵达旦地狂欢。这里曾经是艺术家和作家喜爱的度假地，这个高雅的地方现在成了狂欢者的最爱。

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    色彩绚丽的印度果阿

    印度的果阿（Goa)70年代是嬉皮士喜爱的去处，现在则是聚会者的圣地。色彩绚丽的果阿聚会在世界各地都很流行，不过去果阿游览仍然非常值得，因为这里不仅有聚会，还有大海。

  • Der Ocean Drive ist die bekannteste und populärste Straße in Miami Beach. (Foto:dpa)

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    欢迎来到迈阿密

    海洋大道（Ocean Drive）是迈阿密海滩最著名、最受欢迎的街道，喜欢聚会的德国旅游者至少在电视上认识它。很多电视系列剧，比如《迈阿密风云》，都是在这个经典的度假胜地拍摄的。白天，人们可以在海滩上沐浴日光，夜晚可以在街头聚会庆祝。

  • Junge Leute feiern auf einem Platz in Tel Aviv mit Wasserpistolen. (Foto: AFP PHOTO / JACK GUEZ )

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    你好，以色列

    他们看上去也许有些令人害怕，但这些拿着水枪的年轻人在特拉维夫的一个广场上玩得很开心。尽管那里政局不稳定，但德国的年轻人越来越喜欢到以色列度假。那里有漫长的沙滩，无数的酒吧、饭店、夜总会。甚至还有德国人喜爱的咖喱香肠！

    作者: Stephanie Höppner


根据相关协议，首先将会成立一个工作小组，确定一名清洁工每天打扫客房数量的上限，并根据客房类型的不同加以细致区分，例如城中酒店和海滨酒店要予以区别对待。

马略卡一家酒店，工作中的一位清洁女工。

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此外，不同季节的工作量也存在差异，例如夏季通常会迎来众多所谓的"派对"游客，这类游客往往会制造更多的垃圾，清洁工的工作量也会更大。相关协定将于今年夏季生效，各酒店都需严格执行，有关当局也会定期检查执行情况。

西班牙小岛掌声雷动：游客终于来了！

根据酒店清洁工组织发言人提供的数据，该行业的从业人员99%都是女性，男性凤毛麟角。而挪动家具、推清洁车或者抬床垫，都是重体力活。除此之外，机械式的重复性动作以及频繁接触刺激性清洁剂，都会对清洁工的身体健康造成伤害，甚至引发过敏反应。大多数清洁工最终都会出现严重的腰部和关节疾病。

(德新社）

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