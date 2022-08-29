禁止俄罗斯游客入盟？欧盟外长会议本周讨论

（德国之声中文网）一段时间以来，一些欧盟国家已经在向乌克兰士兵提供培训，教他们使用西方国家提供的武器。目前尚不清楚欧盟培训乌克兰部队的计划将在哪里进行以及有哪些具体项目。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）迄今没有提供更多细节，只是透露培训计划不会以乌克兰为基地，而是将在其邻国举行。在欧盟防长以及联合国和北约代表本周一举行的非正式议上，各方就对此进行讨论。此外，欧盟及联合国在马里的维和行动的未来也是讨论的焦点。

在本周二和周三的欧盟外长会议上，目前担任欧盟轮值主席国的。但德国等欧盟国家以及博雷尔欧盟外交与安全政策高级代表博雷利对此都表示反对。理由是这可能违反欧盟规则，并切断俄罗斯持不同政见者的逃亡线路。

立陶宛外交部长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）最近表示，如果欧盟不同意在欧盟境内对俄罗斯游客实施禁令，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰和芬兰可能会自行采取行动，阻止俄罗斯游客入境。上述5国都与俄罗斯接壤。俄罗斯入侵乌克兰后，俄罗斯与欧盟之间的直航中断。兰茨贝尔吉斯表示，俄罗斯人目前主要通过这五个国家的陆地边界进入欧盟。

8月中旬，爱沙尼亚对超过5万名之前获得该国签证的俄罗斯人关闭了边境，成为欧盟国家中第一个采取此类措施的国家。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）本月早些时候呼吁西方国家对俄罗斯人实施全面的旅行禁令，引起莫斯科方面的愤怒指责。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 死伤严重 联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 流离失所 自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 高额武器援助 自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 乌克兰的损失 根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 俄罗斯的损失 这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 资源短缺 入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 经济前景不明朗 国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。



肖尔茨布拉格发表主旨演讲

德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）在8月11日的年度新闻发布会上表示，他认为没有必要对俄罗斯人进入欧盟实施联合禁令。肖尔茨本周一开始对捷克进行上任后的首次访问并在布拉格查理大学具有历史意义的卡罗莱姆主楼发表60分钟的主旨演讲，内容涉及欧洲政策的重大转变。

肖尔茨8月29日在布拉格发表演讲

肖尔茨在2月份就使用"转折点"一词来形容俄罗斯入侵乌克兰产生的影响。其前任、前德国总理默克尔曾于2008年在布拉格大学卡罗莱姆主楼发表演讲。在对布拉格访问期间，肖尔茨还将与捷克总理彼得·菲亚拉（Petr Fiala)会面。会谈的重点包括欧洲能源政策、对俄罗斯游客的签证限制以及向乌克兰运送武器等等。欧盟峰会计划于10月初在布拉格举行。

(路透社、德新社）

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