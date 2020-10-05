禁止中共党员移民美国 华盛顿新政引发热议

（德国之声中文网）这份文件称，具有共产党或任何其他极权主义政党的党员或相关成员身份，与申请自然归化效忠美国的忠诚宣誓不符和矛盾，包括宣誓支持和维护美国的宪法及法律。

生活在美国洛杉矶的华人移民律师郑存柱接受媒体采访时表示，美国以往的移民法律对共产党员和极权主义政党成员移民就有明确规定，最新发布的文件主要是表明要严格执行联邦移民法的要求，明确规定要阻止共产党员及相关人员等在美国获得移民或永久居民身份。

有报道称，近来出现的一个现象就是在美国的一些中国移民和留学生，通过相关方式办理退党手续，如通过登报证明已退出共产党。在美国的华人网站上，讨论如何退党的话题最近也明显增温。有网友写道，查看《中国共产党党章》虽有党员有退党自由的规定，但在现实生活中，退党显然要比入党难得多。

中国共产党新闻网上明文规定"党员要求退党，应向党组织提出，不能通过大众传媒或以其他方式向社会公开。"由此看来，在国外登报退党，至少不是中国共产党所认可的退党方式。

在中国国内的网站上，有关美国禁止中共党员移民的消息也引起热议。《环球时报》总编胡锡进发推称："美国的决定有助于让更多人才留在中国国内，粉碎了党员们去美国的幻想，这不是坏事!如今非党员的民众，对移民美国的兴趣也大大降低了。"

对此，有网民回应道："胡编也没说为啥党员们会有去美国的幻想，咱也不敢问。而群众是不是真的兴趣降低了，那要看美领馆重新开张后排队的情况。""川普做了中纪委应该做的事，这个传闻估计国内普通老百姓没意见，用脚想都知道反应强烈的是什么人，我好想哈哈哈。"

不过，也有网民对美国这项移民政策的可执行性表示怀疑，毕竟中国共产党拥有超过九千万党员，连同家属涉及两三亿人口。网名"雷公太极"写道："首先这个政策的象征意义大于实际意义，就像美国说和恐怖组织有联系的人被禁止入境美国一样，恐怖组织和谁有联系也不会事先报告美国，所以这条法律的象征意义更大一些，就是为了说明，美国不欢迎共产党及其家属。"

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