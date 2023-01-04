 禁放烟花引抗议 河南周口民众掀警车 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.01.2023

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时政风云

禁放烟花引抗议 河南周口民众掀警车

河南周口市鹿邑县1月2日发生一起警车被掀翻的事件，起因是民众燃放烟花，警方抓人引起纠纷。有关该事件的视频在推特上传播后，尤其在海外引起中国继“白纸革命”后又出现“烟花革命”的讨论，认为中国民众正借助不同的抗议形式争取自身权利。

江苏淮安官方组织的新年焰火

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（德国之声中文网）1月2日，在白纸革命中获得广泛关注的推特账号"李老师不是你老师"发布网友传来的视频，配文是"突发！网友投稿 今晚河南周口，因燃放烟花引起纠纷，警察试图带走放烟花的人，民众围住警车要求放人，最后警车被掀翻"。视频中可以看到大批民众围住一辆警车，有人试图掀翻警车，有人爬上警车踢挡风玻璃，视频最后的场景是多名青年向警车投掷点燃的烟花和爆竹。

在"李老师不是你老师"当天发布的其它几则视频中可以看到"民众掀翻警车的画面"，"一名身穿Balenciaga的青年展示他拆下来的警车车牌"以及"在警车被掀翻后，民众纷纷上前与警车自拍合影"的场景。

1月3日，"李老师不是你老师"推特号又发布了"网友补充警车被掀翻前的另一视角"视频。视频中可以看到，民众围住警车要求放人，一名警察打开车门试图证明车里没人，但旁边民众大声起哄，有人向警察扔饮料，许多人拍打警车，也有人爬上警车。该视频标注为发布于抖音，但目前抖音上该视频已消失。

1月3日当天，周口市鹿邑县警方发布警情通报，证实了1月2日晚在鹿邑县城区紫气大道弘道苑广场发生的一辆执勤警车遭到破坏的事件。通报称，"公安机关已对涉案的8名违法行为人以涉嫌寻衅滋事立案侦查。其中，王某某等6人已抓捕到案。"

公民抗命的"烟花革命"？

中国各地对民间燃放烟花爆竹有不同的规定，可谓各自为政，并无统一标准。有的规定全年全域禁放烟花爆竹，有的限制了可燃放爆竹的时段和区域，有的地方则没有任何禁令。人民日报最近向地方政府建言"不宜禁放鞭炮"，称"拿环保说事一刀切是懒政、蠢政、霸政"。此外，人们也看到，官方虽以减少空气污染等为理由限制民间燃放烟花爆竹，但却在各地举办烟火表演，以营造官媒所赞颂的"喜庆欢乐的气氛"。

近日来，河南多地以及山东、河北等省份都出现了零星的民众不顾禁令燃放烟花的事件。"李老师不是你老师"去年12月31日在推特上发布一则视频称，"河南周口太康县，放烟花来了好多警察 有的人被抓了，群众要求放人"。

1月2日周口鹿邑县发生的掀翻警车的群体事件在海外引发强烈关注。在"李老师不是你老师"相关推文下的留言中，有人将该事件与"白纸革命"相提并论--"文有白纸革命，武有烟花革命"。有网民写道，"民不畏死，奈何以死惧之"，"失业的多了，警察也管不了了"，"中国人把所有的权利都给了党，党承诺改善经济和生活，但疫情让承诺破灭了，人民将不再配合党！"，"2023年将是一个新的开始 各地会频发这种事件 对共产党已经千疮百孔的经济来说 维稳经费只能龟缩至维持军队和首都的安定了"，"这是群众运动和抗争，我们必须支持"。

也有网民认为打砸警车是违法犯罪行为，或者对当局将进行镇压表示担心："根据老习的执政特点，我预言找这么下去他会再来一次严打。"

人权律师、芝加哥大学客座教授滕彪博士发推文写道，"从反对封控的白纸革命，到河南、山东、陕西、辽宁等地的反对烟花禁令的' 烟花革命'，只有一个月的时间。不管事关政治、民生还是文化，这种类似公民抗命（公民不服从，civil disobedience）的事件或运动在中国只会越来越多。"

公民意识的觉醒

在新浪微博上，环球网微博账号刊登了鹿邑警方有关"执勤警车被故意破坏"，"6人已抓捕到案"的通报。评论区显示的留言几乎"一边倒"地要求严惩被抓的年轻人。还有留言写道，"坚决打击敌对势力渗透破坏活动，坚决打击扰乱社会秩序的违法犯罪行为，切实维护社会大局稳定！"

中国门户网站网易1月3日刊登"鹿邑砸警车：烟花鞭炮燃放问题引发群众宣泄情绪的违法行为"的博文，建言"松绑烟花鞭炮禁放政策"。

环球时报前总编胡锡进在微博上发文，试图将讨论引导到"今年春节是否允许燃放烟花爆竹"的问题上，称"民间对这个问题可以争论，但是各地如果制定了部分区域禁放甚至全域禁放的法规，所有人都应遵守，不能较劲"。对此，许多网民并不买账。显示为来自山东的两位网民写道，"在这谈法治？"，"各地不同规定就是个笑话，这规定算法律吗？如果算法律，难道不应该全国统一吗？"另一位上海网民也质问到，"各地规定经过各地人民的同意了吗？有权任性"。

（综合报道）

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