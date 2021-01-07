禁华为就吞毒丸?欧中谈判中的拉锯战

(德国之声中文网) 德新社获取的是一份日期为2020年12月11日的《欧中投资协议》草案，其中有一段被印上了删除线的章节写道：针对那些通过立法或行政手段阻止或肆意歧视中国通信企业的国家，中方有权拒绝其投资者享有中国通信业市场部分开放的利益。

这一争议条款没有明确指出具体的企业，但是其明显针对现今欧洲多国围绕华为5G设备的争议。德新社驻北京记者站对德国之声解释说，这一争议条款出现在草案文本中，却又被打上了删除线，说明中方谈判代表在试图加入此条款后，又遭到了欧盟方面的回绝。"如果这一条款在后续谈判中会进一步讨论，他们会把相关段落用不同颜色标注，而不是印上代表'回绝并不再讨论'的删除线。"

内部草案文件显示，争议内容出现在"欧洲企业可持有互联网数据运算中心50%股权"段落的下方，"享有中国通信业市场部分开放的利益"指的就是这一市场准入权。该权益意味着欧洲企业可以进军中国方兴未艾的云计算市场。

2019年以来，瑞典、波兰等若干个欧盟成员国表示，将逐步把华为设备排除出本国的通信网络。德国等国虽然没有直接禁用华为，但是也在酝酿提高安全审核门槛等间接的措施。中方谈判代表试图加入的条款，明显旨在惩罚或吓阻那些想要禁用华为的国家。

需要指出的是，尽管欧中双方已经在12月30日宣布《欧中投资协议》完成谈判，但是还需要各成员国、欧洲议会的批准方可正式签署生效。分析人士预计，这些流程至少将延续到2022年上半年法国担任欧盟轮值主席国之时。根据欧盟委员会的说法，协议正式签署后两年内，欧中双方还要完成投资保护问题的谈判。这意味着，围绕能否将华为问题与市场准入相挂钩的争议，在2024年前都有可能继续发酵。

典型谈判策略？

香港《南华早报》也注意到了草案中被删除的这一条款。该报援引法国贸易政策专家法布里(Elvire Fabry)的观点指出，欧盟方面除了坚定回绝这一条款，别无他选，"否则各成员国就会更有理由反对签署《欧中投资协议》。"曾多次参与欧中对谈的欧盟对外行动署副署长儒安让(Hervé Jouanjean)则对《南华早报》表示，这是典型的中国谈判施压策略："直到最后一刻，中方一直咄咄逼人地胁迫所有人，一直到最后一分钟才会放弃这种做法。对于欧盟委员会而言，这显然是不可接受的。"

欧盟委员会拒绝了媒体的置评请求，表示不对没有正式公布的内部文件进行评论。欧盟方面只是再次强调中国方面承诺向欧洲企业开放电信增值服务市场，其中包括云计算业务。

目前，欧中双方都还没有公开完成谈判的草案最终文本。

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