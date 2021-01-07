 禁华为就吞毒丸?欧中谈判中的拉锯战 | 经济纵横 | DW | 11.01.2021

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经济纵横

禁华为就吞毒丸?欧中谈判中的拉锯战

德新社1月11日获得的一份内部文件显示，在《欧中投资协议》谈判期间，中国方面一度想引入相关条款，以保护华为在欧洲市场不受排挤。但是欧盟谈判代表回绝了该条款。

Huawei Deutschland Zentrale

位于杜塞尔多夫的华为德国总部

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欧盟与中国投资协议谈判多次难产后，在轮值主席国德国卸任前，突然进展加速，以至于在2020年结束之前，匆忙地达成了协议。表面上看，欧盟似乎获得了特朗普想得到但却没有实现的目标，但实际上，很多细节并没有保证今后目标的真正实现。

在欧盟与中国完成投资协议的谈判后，双方多位高官发表声明赞扬这份协议，而专家也对这份协议提出质疑，认为协议恐使未来各国要合作面对中国带来的经济挑战时，变得困难。

中国与欧盟、德国、法国的领导人召开了远程视频会议，随后共同宣布延续了7年的欧中投资协议“如期完成谈判”。为此欧盟发表公告。此前德国之声获得欧中协议相关内容，专家分析了其中的利弊所在。

瑞典电信公司爱立信首席执行官4日对瑞典禁止华为参与5G网络建设表示担忧，他担心中国政府会因此报复爱立信。中国外交部也称，瑞典的决定显示，在搞外交胁迫的是美国。

德国联邦内阁批准了《信息技术安全法》。这为中国供应商参与5G移动网络的建设设置了很高的障碍。法案下一步要由联邦议院批准。

(德国之声中文网) 德新社获取的是一份日期为2020年12月11日的《欧中投资协议》草案，其中有一段被印上了删除线的章节写道：针对那些通过立法或行政手段阻止或肆意歧视中国通信企业的国家，中方有权拒绝其投资者享有中国通信业市场部分开放的利益。

这一争议条款没有明确指出具体的企业，但是其明显针对现今欧洲多国围绕华为5G设备的争议。德新社驻北京记者站对德国之声解释说，这一争议条款出现在草案文本中，却又被打上了删除线，说明中方谈判代表在试图加入此条款后，又遭到了欧盟方面的回绝。"如果这一条款在后续谈判中会进一步讨论，他们会把相关段落用不同颜色标注，而不是印上代表'回绝并不再讨论'的删除线。"

内部草案文件显示，争议内容出现在"欧洲企业可持有互联网数据运算中心50%股权"段落的下方，"享有中国通信业市场部分开放的利益"指的就是这一市场准入权。该权益意味着欧洲企业可以进军中国方兴未艾的云计算市场。

2019年以来，瑞典、波兰等若干个欧盟成员国表示，将逐步把华为设备排除出本国的通信网络。德国等国虽然没有直接禁用华为，但是也在酝酿提高安全审核门槛等间接的措施。中方谈判代表试图加入的条款，明显旨在惩罚或吓阻那些想要禁用华为的国家。

需要指出的是，尽管欧中双方已经在12月30日宣布《欧中投资协议》完成谈判，但是还需要各成员国、欧洲议会的批准方可正式签署生效。分析人士预计，这些流程至少将延续到2022年上半年法国担任欧盟轮值主席国之时。根据欧盟委员会的说法，协议正式签署后两年内，欧中双方还要完成投资保护问题的谈判。这意味着，围绕能否将华为问题与市场准入相挂钩的争议，在2024年前都有可能继续发酵。

Belgien l Videokonferenz zu Investitionsabkommen zwischen EU und China

中国国家主席习近平、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩、法国总统马克龙、德国总理默克尔出席了12月30日的视讯会议。

典型谈判策略？

香港《南华早报》也注意到了草案中被删除的这一条款。该报援引法国贸易政策专家法布里(Elvire Fabry)的观点指出，欧盟方面除了坚定回绝这一条款，别无他选，"否则各成员国就会更有理由反对签署《欧中投资协议》。"曾多次参与欧中对谈的欧盟对外行动署副署长儒安让(Hervé Jouanjean)则对《南华早报》表示，这是典型的中国谈判施压策略："直到最后一刻，中方一直咄咄逼人地胁迫所有人，一直到最后一分钟才会放弃这种做法。对于欧盟委员会而言，这显然是不可接受的。"

欧盟委员会拒绝了媒体的置评请求，表示不对没有正式公布的内部文件进行评论。欧盟方面只是再次强调中国方面承诺向欧洲企业开放电信增值服务市场，其中包括云计算业务。

目前，欧中双方都还没有公开完成谈判的草案最终文本。

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