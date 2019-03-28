祸从口出 清华老师遭学生举报

（德国之声中文网）一名清华大学学生向该校纪委办公室、监察室上交了一封名为《雾霾天气可能缓解》的举报信。台湾《苹果日报》报道，信中指出，在核查吕嘉"思想道德修养与法律基础"的PPT内容后，认为其课堂言论全然背离马列主义，鼓吹宗教文化，涉嫌"反党违宪"。促请学校尽快监督检查有关言论，并严肃处理事件。《明报》指出，校方回应称将展开调查。

几天前， 清华大学法学院教授许章润疑因批评习近平遭撤职。他曾发表过数篇文章，抨击北京极权体制，引起巨大反响。外界怀疑他遭到整肃，要求清华大学提出说明。多名中国学者串联要求清华大学收回成命并改正错误，即刻让清华大学法学院教授许章润复职。

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吕嘉之前，已经多次发生高校教师因在课堂上的言论被学生举报的事件。"香港01"报道，3月末，重庆师范大学副教授唐云被学生举报，该校随后其发表损害国家声誉的言论，撤销唐云教师资格和降级处理。去年，湖北武汉的中南财经政法大学女副教授翟桔红在讲课时批评人大修宪，结果被开除党籍，并被取消教师资格。几个月后，厦门大学嘉庚学院国际商务学院教授尤盛东因课堂上的言论"偏激"被学生向校方举报，之后遭到解聘。该媒体援引尤盛东表示： "一些学生私下告诉我，一些老师在得知我的事情后，感到恐惧，不敢再发表评论了。我一辈子都想什么说什么，为什么到了晚年要开始说假话。"

习近平：从红二代到权力巅峰 革命世家 习近平（左）1953年生于北京，父亲习仲勋（右）是中共元老之一，当时任中共中央宣传部部长。本图摄于1958年。

习近平：从红二代到权力巅峰 从插队知青到工农兵大学生 1968年，习近平与成千上万的知识青年一样到农村插队，落户在陕北延安。1975年，习近平作为工农兵学员进入清华大学化工系就读。

习近平：从红二代到权力巅峰 河北正定县 1979年毕业后，习近平被分配到中央军委，成为国防部长耿飚秘书团队的一员。1982年，习近平出任中共河北省正定县县委副书记，次年升任书记。1985年到2002年间，习近平先后任厦门副市长、福州市委书记、福建省委副书记、省长。2002年调任浙江省副省长、省委书记。

习近平：从红二代到权力巅峰 地方到中央 2007年陈良宇落马后，习近平调任上海市委书记。图为2007年6月习近平出席上海特奥会的倒计时活动。此时的习近平，已为进入中央权力领导核心做好了准备。

习近平：从红二代到权力巅峰 第一夫人 习近平的夫人彭丽媛是著名歌唱演员，两人有一个女儿。

习近平：从红二代到权力巅峰 习李搭档 2007年习近平、李克强入选中共中央政治局常委，构成下一届领导核心。2012年秋的18大上，习近平当选中共中央总书记，次年人大会议上当选国家主席。

习近平：从红二代到权力巅峰 他有一个梦 习近平提出的“中国梦”的理想目标，逐渐成为中国官方政策和媒体宣传的一面旗帜。在中国部分民众为这一远景所鼓舞的同时，西方世界却为中国的政治、经济各方面影响力的增加感到担忧。

习近平：从红二代到权力巅峰 沙场点兵 习近平向来强调军队的重要性和对党的忠诚。2017年7月30日，为纪念解放军建军90周年，习近平在内蒙古朱日和基地主持阅兵。

习近平：从红二代到权力巅峰 谁将引领世界 在美国总统特朗普推行“美国优先”、从国际事务中抽身的政策之际，中国则愈发频繁地以积极姿态出现在世界舞台上。习近平治下的中国在大力整治腐败的同时，压制言论自由和公民社会。

习近平：从红二代到权力巅峰 习核心、习思想 2017年10月中共19大上，习近平新时代中国特色社会主义思想、“四个自信”、“中国梦”被写入党章。普遍认为，习近平巩固了在党内的核心领导地位。



香港大学新闻及传媒研究中心副教授傅景华接受BBC采访时指出，自从中共出台"七不讲"政策后，校内言论空间遭到挤压。尤其是过往一年，很多学者因言受到谴责甚至是停职，他认为当下告密、举报的风气有升温迹象，让人联想到文革的历史。

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截至到本周日（4月7日），清华大学马克思主义学院网页上仍有吕嘉的资料，列明他是学院副教授，2009年，他还被该学院评为优秀教师。这位高校老师被举报的消息也在网络上引起热议。网民"爱上摆龙湖"说：" 且不论说得对不对，不认同别人的观点，至少要尊重别人说话的权利，这点基本素质都没有，还上纲上线的扣帽子，搞举报，真恶心。" "化物所扫地僧"："突然心疼敬业的吕嘉老师，认认真真讲个课，还被举报了…""哑巴老七"说："毛顿同学（举报人）太让人心痛了，没有独立思考能力太可怕了，希望我们的孩子们不要成为这样的工具。"