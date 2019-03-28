祸从口出 清华老师遭学生举报

又一名清华大学教师因言论惹上麻烦。该校马克思主义学院副教授吕嘉被学生举报"反党违宪"，就在不久前，清华大学教师许章润疑因批评习近平遭撤职。
（德国之声中文网）一名清华大学学生向该校纪委办公室、监察室上交了一封名为《雾霾天气可能缓解》的举报信。台湾《苹果日报》报道，信中指出，在核查吕嘉"思想道德修养与法律基础"的PPT内容后，认为其课堂言论全然背离马列主义，鼓吹宗教文化，涉嫌"反党违宪"。促请学校尽快监督检查有关言论，并严肃处理事件。《明报》指出，校方回应称将展开调查。
几天前， 清华大学法学院教授许章润疑因批评习近平遭撤职。他曾发表过数篇文章，抨击北京极权体制，引起巨大反响。外界怀疑他遭到整肃，要求清华大学提出说明。多名中国学者串联要求清华大学收回成命并改正错误，即刻让清华大学法学院教授许章润复职。
吕嘉之前，已经多次发生高校教师因在课堂上的言论被学生举报的事件。"香港01"报道，3月末，重庆师范大学副教授唐云被学生举报，该校随后其发表损害国家声誉的言论，撤销唐云教师资格和降级处理。去年，湖北武汉的中南财经政法大学女副教授翟桔红在讲课时批评人大修宪，结果被开除党籍，并被取消教师资格。几个月后，厦门大学嘉庚学院国际商务学院教授尤盛东因课堂上的言论"偏激"被学生向校方举报，之后遭到解聘。该媒体援引尤盛东表示： "一些学生私下告诉我，一些老师在得知我的事情后，感到恐惧，不敢再发表评论了。我一辈子都想什么说什么，为什么到了晚年要开始说假话。"
香港大学新闻及传媒研究中心副教授傅景华接受BBC采访时指出，自从中共出台"七不讲"政策后，校内言论空间遭到挤压。尤其是过往一年，很多学者因言受到谴责甚至是停职，他认为当下告密、举报的风气有升温迹象，让人联想到文革的历史。
截至到本周日（4月7日），清华大学马克思主义学院网页上仍有吕嘉的资料，列明他是学院副教授，2009年，他还被该学院评为优秀教师。这位高校老师被举报的消息也在网络上引起热议。网民"爱上摆龙湖"说：" 且不论说得对不对，不认同别人的观点，至少要尊重别人说话的权利，这点基本素质都没有，还上纲上线的扣帽子，搞举报，真恶心。" "化物所扫地僧"："突然心疼敬业的吕嘉老师，认认真真讲个课，还被举报了…""哑巴老七"说："毛顿同学（举报人）太让人心痛了，没有独立思考能力太可怕了，希望我们的孩子们不要成为这样的工具。"