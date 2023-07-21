 祸从口出？乌克兰驻英大使被总统炒鱿鱼 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.07.2023

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时政风云

祸从口出？乌克兰驻英大使被总统炒鱿鱼

乌克兰驻英大使普里斯泰科被解除职务，总统泽连斯基并未给出任何解职理由。此前普里斯泰科公开对英国防大臣和泽连斯基的唇枪舌战表态，指责乌总统不应讽刺对方。

53岁的普里斯泰科（图右）是一名经验丰富的外交官

53岁的普里斯泰科（图右）是一名经验丰富的外交官

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基本周五解除了乌克兰驻英大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）的职务，此前这位大使公开批评过这位乌克兰总统。泽连斯基也宣布解除普里斯泰科乌克兰驻国际海事组织代表的职务，但对解职没有给出任何理由。

上个礼拜接受天空新闻Sky News采访时，普里斯泰科被问及英国国防大臣本·华莱士（Ben Wallace）和泽连斯基之间的“口水战“。普里斯泰科说，泽连斯基对华莱士进行了“不健康的讽刺”。他还补充说：“我们不必向俄罗斯展示我们之间的分歧，他们必须知道我们是在共同努力”。

华莱士之前曾暗示，基辅不应把西方军援当成购物网站亚马逊，他建议乌克兰可以表达更多“感激之情”。泽连斯基则回应说，他不知道如何更清楚地表达乌克兰的感激之情，并且讽刺道，希望华莱士写信告诉他乌克兰该如何感谢。

泽连斯基的罢免令中并没有提及谁将取代普里斯泰科成为乌克兰驻英大使，现年53岁的普里斯泰科是一名经验丰富的外交官，担任乌克兰驻英国大使三年。他也曾任职乌克兰副总理。在俄乌战争期间，普里斯泰科一直是英国政府的重要联络人。

  • Deutschland | Kampfpanzer vom Typ Leopard 1

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    豹1主战坦克

    德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。2月7日，德国经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。

  • Krauss Maffei Wegmann Flugabwehrkanonenpanzer Gepard

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    豹2坦克

    豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

  • Deutschlannd Informationslehrübung der Bundeswehr

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    “黄鼠狼”步兵战车

    “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

  • Flugabwehrsystem IRIS-T SLM

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    陆基防空系统Iris-T SLM

    Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

  • Flakpanzer vom Typ Gepard

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    猎豹式自行高射炮

    猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

  • Panzerhaubitze 2000

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    PzH-2000自行榴弹炮（7台）

    Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    Mars II多管火箭发射系统

    德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

  • Biber Brückenlegepanzer

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    “海狸”装甲架桥车

    装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

  • Deutschland | Soldaten mit Panzerfaust

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    铁拳三型火箭筒（3000件）

    这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

  • Deutschland | Soldat mit Stinger-Flugabwehrrakete

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    “毒刺”导弹 （500件）

    “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

  • Deutschland liefert Flugabwehrraketen an die Ukraine - Strela Rakete

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    “箭-2”式便携式防空导弹（2700件）

    Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。


 

（路透社，法新社等）

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