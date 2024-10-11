祭新措施救经济？中国财政部记者会即将登场

新数据显示，中国企业新进员工的薪资水准在今年前两季上升后，第三季却下滑。有分析指，近期一系列数据让人不看好中国今年的经济成长率。如今投资人热切盼望中国财政部本週六将召开的记者会，能否推出新的刺激措施。

（德国之声中文网）根据中国在线征才平台“智联招聘”的数据，在中国，企业开给新进人员的薪资在今年第三季有所下跌；彭博社週四（10月10日）的分析指出，这是劳动市场疲软的信号，加剧了通缩，也拖累经济成长。

此数据来自38个中国主要城市的企业，显示企业开给新员工的平均月薪跟前一年相比，减少了0.6%，平均为1万058元人民币。不过，今年前两季度曾分别增长2.2%和0.5%。

近期的其他数据同样显示中国的就业市场情况恶化，导致民众消费意愿降低，进一步加深物价与薪资下跌的循环。

中国9月非制造业采购经理人指数中的就业指标继续下跌到收缩区间，写下2022年12月以来的最低水准。

今年8月，中国官方公布的失业率攀升至6个月新高，青年失业率也升至今年新高纪录。此外，去年企业新进人员薪资也出现自2016年有数据以来连续最长的跌势。

今年8月，中国16岁至24岁（排除在校生）的青年失业率为18.8%，是今年以来的最高纪录。图为今年2月在江苏省泰州的一场就业博览会。（资料照） 图像来源: Tang Dehong/Avalon/Photoshot/picture alliance

10月初的“十一”长假期间，观光消费亦低于疫情前的水准，突显了消费疲弱的情况。跟2019年相比，出游人次虽有所增加，但出游的平均支出却有所下降。

指望新的刺激措施

今年初，中国政府把经济成长目标设定为“5%左右”，盡管负责中国经济总体规划的国家发改委主任郑栅洁本週二表示，“完全有信心实现本年度经济和社会发展目标”，但从当前经济数据看来可能难以达成。

本週稍早，在“十一”长假之后第一个交易日（8日），中国国家发改委在记者会上没有如市场期望地推出刺激措施，股市在过去几週的涨势之中重挫。

《华尔街日报》形容，“中国股票史诗级的大反弹在週二失去动能”。路透社则引述投资分析师Nori Chiou的观点，认为发改委的公告缺乏新的振兴方案和清楚的指引，“有点让人失望”。

随后，中国国务院宣布，财政部将于週六（12日）举行记者会，由财长蓝佛安“介绍加大财政政策逆週期调节力度、推动经济高质量发展有关情况”。外界预期，北京在这场记者会可能宣布新的财政刺激措施，挽救股市信心。

“十一”长假前的几週，中国央行等机构曾宣布降息、降准等货币政策，并透过下调存量房贷利率等措施，盼能刺激房地产市场。

这一系列方案促使中国股市从低谷中反弹，涨幅甚至创下历史纪录；有传闻称，有了货币政策，下一步政府即将推出财政措施，但这样的期望在8日落空。

有中国媒体消息指，中央有望推出新一波、更大规模的“超长期特别国债”。中国央行主管的媒体更引述中国首席经济学家论坛理事长连平的说法称，“财政部已设立特别国债收支科目，表明通过特别国债增发的可能性较大”。

不过，网媒“第一财经”分析则指“预期不应过高”，因为依照一般程序，增发国债“要等到10下旬看全国人大常委会会议是否有相关部署”。该报道引述财达证券副总经理胡恒松观点指出，增发特别国债“有严格的审批流程”，要待全国人大常委会审议通过，才由财政部具体执行。

东方金诚首席宏观分析师王青也说，对週六的中国财政部记者会，首要关注的应该是财政政策基调变化等议题，“至于加大国债或特别国债发行，需要全国人大常委会批准，预计财政部不会在发布会上直接宣布”。

（综合报道）

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