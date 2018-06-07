 ″神隐″社交媒体 范爷去哪儿啦？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.08.2018

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时政风云

"神隐"社交媒体 范爷去哪儿啦？

在陷入逃税传言之后，被粉丝昵称为"范爷"的中国女星范冰冰已经从社交媒体销声匿迹很长时间。外界怀疑，此事与不久前"阴阳合同"爆料事件有关。

  • Fan Bingbing Cannes Film Festival

    女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五

    唯一上榜的华人女星

    范冰冰以1700万美元的年收入（2015年1月至2016年1月之间）排在2016《福布斯》全球十大最高收入女演员（The World's Highest-Paid Actresses 2016）的第五名，她也是榜单上“唯二”的非好莱坞演员之一。

  • Frankreich Paris Fashion Week Louis Vuitton

    女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五

    “范爷”的“吸金大法”

    演技和颜值俱佳的华人女演员这么多，凭什么范冰冰就可以登上富豪榜？戏里戏外都很拼命的“范爷”除了出演影视作品之外，还自己担当制片人，每每登上国际红毯都是带足了气场，在时尚圈备受宠爱，各种广告代言更是接到手软。作为路易·威登的代言人，称职的她出席宣传活动也常常是一只LV包不离手。

  • Jennifer Lawrence

    女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五

    “大表姐”蝉联榜首

    因出演《饥饿游戏》而红遍全球的詹妮弗·劳伦斯（Jennifer Lawrence）以4600万美元的年收入稳居全球最高收入女演员宝座。在2015年公布的榜单上，这位在银幕之下以率真搞笑著称、被中国粉丝昵称为“大表姐”的好莱坞女星也是遥遥领先于其他竞争对手。

  • Filmszene The Avengers

    女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五

    性感偶像斯嘉丽·约翰逊

    这位31岁的美国女演员以2500万美元的收入排在第三名。金发碧眼丰胸细腰的她符合好莱坞性感偶像的所有标准，曾成功出演《戴珍珠耳环的女孩》、《迷失东京》等影片中的经典角色，近年来在多部影片中塑造的“黑寡妇”形象也深入人心。图为约翰逊2015年在《复仇者联盟2》中的剧照。

  • USA Jennifer Aniston und Justin Theroux Schauspieler

    女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五

    永远的“瑞秋”

    不少80后一代的大学闲暇时光就是在宿舍里看着《老友记》（Friends）度过的。而詹妮弗·安妮斯顿（Jennifer Aniston）在剧中饰演的瑞秋这一角色更是永恒的经典。如今这位女演员已经47岁，但仍然保持着标志性的柔顺金发和邻家女孩般的亲和微笑。在过去一年里，她以2100万美元的收入在女星富豪榜中排名第四。

  • 88. Oscarverleihung Oscars Red Carpet Charlize Theron

    女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五

    御姐——查理兹·塞隆

    她是有史以来第一位获得奥斯卡影后的南非女演员，她曾为塑造女魔头的角色而不惜增肥、扮丑，也曾在红毯上艳惊四座。41岁的塞隆多年来一直担任迪奥“真我”香水的代言人。年收入1600万美元的她排在2016全球女性“吸金榜”的第六名。

  • Richard Gere und Julia Roberts in Pretty Woman

    女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五

    茱莉娅·罗伯茨的微笑

    一部《漂亮女人》（Pretty Woman）令这个有着迷人大嘴的女演员一炮而红，不过直到11年后她才等到了自己的奥斯卡影后头衔。茱莉娅·罗伯茨在过去一年里收入1200万美元，排在女演员收入榜单的第八名。

  • Indische Schauspielerin Deepika Padukone

    女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五

    宝莱坞玫瑰

    前面提到范冰冰是榜单上“唯二”的非好莱坞演员之一，那么另一位就是出生在丹麦的印度女演员迪皮卡·帕度柯妮（Deepika Padukone）了。这位有一双深邃大眼和迷人酒窝的宝莱坞“一姐”以1000万美元的年收入排名第十，30岁的她已经出演了不下20部电影作品，被称作宝莱坞的“票房保障”。

    作者: 雨涵


  • Fan Bingbing Cannes Film Festival

    女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五

    唯一上榜的华人女星

    范冰冰以1700万美元的年收入（2015年1月至2016年1月之间）排在2016《福布斯》全球十大最高收入女演员（The World's Highest-Paid Actresses 2016）的第五名，她也是榜单上“唯二”的非好莱坞演员之一。

  • Frankreich Paris Fashion Week Louis Vuitton

    女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五

    “范爷”的“吸金大法”

    演技和颜值俱佳的华人女演员这么多，凭什么范冰冰就可以登上富豪榜？戏里戏外都很拼命的“范爷”除了出演影视作品之外，还自己担当制片人，每每登上国际红毯都是带足了气场，在时尚圈备受宠爱，各种广告代言更是接到手软。作为路易·威登的代言人，称职的她出席宣传活动也常常是一只LV包不离手。

  • Jennifer Lawrence

    女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五

    “大表姐”蝉联榜首

    因出演《饥饿游戏》而红遍全球的詹妮弗·劳伦斯（Jennifer Lawrence）以4600万美元的年收入稳居全球最高收入女演员宝座。在2015年公布的榜单上，这位在银幕之下以率真搞笑著称、被中国粉丝昵称为“大表姐”的好莱坞女星也是遥遥领先于其他竞争对手。

  • Filmszene The Avengers

    女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五

    性感偶像斯嘉丽·约翰逊

    这位31岁的美国女演员以2500万美元的收入排在第三名。金发碧眼丰胸细腰的她符合好莱坞性感偶像的所有标准，曾成功出演《戴珍珠耳环的女孩》、《迷失东京》等影片中的经典角色，近年来在多部影片中塑造的“黑寡妇”形象也深入人心。图为约翰逊2015年在《复仇者联盟2》中的剧照。

  • USA Jennifer Aniston und Justin Theroux Schauspieler

    女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五

    永远的“瑞秋”

    不少80后一代的大学闲暇时光就是在宿舍里看着《老友记》（Friends）度过的。而詹妮弗·安妮斯顿（Jennifer Aniston）在剧中饰演的瑞秋这一角色更是永恒的经典。如今这位女演员已经47岁，但仍然保持着标志性的柔顺金发和邻家女孩般的亲和微笑。在过去一年里，她以2100万美元的收入在女星富豪榜中排名第四。

  • 88. Oscarverleihung Oscars Red Carpet Charlize Theron

    女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五

    御姐——查理兹·塞隆

    她是有史以来第一位获得奥斯卡影后的南非女演员，她曾为塑造女魔头的角色而不惜增肥、扮丑，也曾在红毯上艳惊四座。41岁的塞隆多年来一直担任迪奥“真我”香水的代言人。年收入1600万美元的她排在2016全球女性“吸金榜”的第六名。

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    女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五

    茱莉娅·罗伯茨的微笑

    一部《漂亮女人》（Pretty Woman）令这个有着迷人大嘴的女演员一炮而红，不过直到11年后她才等到了自己的奥斯卡影后头衔。茱莉娅·罗伯茨在过去一年里收入1200万美元，排在女演员收入榜单的第八名。

  • Indische Schauspielerin Deepika Padukone

    女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五

    宝莱坞玫瑰

    前面提到范冰冰是榜单上“唯二”的非好莱坞演员之一，那么另一位就是出生在丹麦的印度女演员迪皮卡·帕度柯妮（Deepika Padukone）了。这位有一双深邃大眼和迷人酒窝的宝莱坞“一姐”以1000万美元的年收入排名第十，30岁的她已经出演了不下20部电影作品，被称作宝莱坞的“票房保障”。

    作者: 雨涵


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近日在中国社交媒体上引起热议的崔永元揭范冰冰逃税事件，让明星天价薪酬和税务黑洞成为关注焦点。而关于这位前央视名嘴曝光的“阴阳合同”问题，国家税务总局已经责成地税机关展开调查。 (03.06.2018)

政论家白信认为，崔永元的“公报私仇”在不经意间击破了中国表面上“稳定”的幻觉，让王岐山所关心的消除革命外部条件的努力变成酝酿新革命的条件。 (07.06.2018)

（德国之声中文网）现年36岁的范冰冰以往在微博上一向相当活跃，她的粉丝数量也相当庞大-超过6200万。但是，自从今年6月2日以来，范冰冰的官方微博就再也没有更新过。她当天发出的最后一条微博内容是关于其发起的一项慈善医疗活动。

7月6日之后，范冰冰的男友、演员李晨也没有继续更新其微博帐号。

网络上流传未获确认的报道称，当局正在对范冰冰涉及"阴阳合同"的事情展开调查，范李两人都被禁止出境。所谓"阴阳合同"是指当事人签署两份合同，用收入数额较小的合同应付税务机关，达到逃税的目的，而远远超过表面收入的实际收入则通过另一份秘而不宣的合同加以约定。

中国媒体报道称，目前无法联系到范冰冰本人、其制作公司和经纪人。这使得外界更加猜疑他们是否都已被当局扣押，接受调查。一般而言，中国警方在案件调查结果出台之前很少对外发布评论。

范冰冰的制作公司在6月3日曾发布声明称，范冰冰从未签署任何阴阳合同。
更多阅读：先“手撕”后道歉？崔范之争持续发酵

范冰冰曾在数十部中国影视作品中出演角色，不过在国际舞台上，她的知名度并不算高。2014年，范冰冰曾在"X战警：逆转未来"（X-Men:Days of Future Past）中扮演一个角色，但戏份不多。

不过，这并不影响范冰冰成为中国最富有艺人之一。她的片酬动辄高达千万，另外还有数额高昂的出场费和广告代言收入。

中国部分演艺人员片酬过高、在影视制作总体预算中占据极高比例，北京当局试图遏制这一现象。今年6月，监管机构要求电视综艺节目中艺人片酬不能超过总体制作成本的40%，电影中不能超过70%。

涉及违法行为对于中国演艺名人而言往往便意味着职业生涯的终结。当局会将当事人列入"黑名单"，在审核制度之下，艺人一旦名列其中便很难获得演出机会。

最近的一个知名案例是：2014年，知名功夫片明星成龙的儿子、影坛新星房祖名因为在北京住所内吸食大麻而遭逮捕，最后因容留他人吸毒、藏毒罪而被判刑6个月。

石涛/达扬（美联社）

 

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女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五

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