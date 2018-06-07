"神隐"社交媒体 范爷去哪儿啦？

（德国之声中文网）现年36岁的范冰冰以往在微博上一向相当活跃，她的粉丝数量也相当庞大-超过6200万。但是，自从今年6月2日以来，范冰冰的官方微博就再也没有更新过。她当天发出的最后一条微博内容是关于其发起的一项慈善医疗活动。

7月6日之后，范冰冰的男友、演员李晨也没有继续更新其微博帐号。

网络上流传未获确认的报道称，当局正在对范冰冰涉及"阴阳合同"的事情展开调查，范李两人都被禁止出境。所谓"阴阳合同"是指当事人签署两份合同，用收入数额较小的合同应付税务机关，达到逃税的目的，而远远超过表面收入的实际收入则通过另一份秘而不宣的合同加以约定。

中国媒体报道称，目前无法联系到范冰冰本人、其制作公司和经纪人。这使得外界更加猜疑他们是否都已被当局扣押，接受调查。一般而言，中国警方在案件调查结果出台之前很少对外发布评论。

范冰冰的制作公司在6月3日曾发布声明称，范冰冰从未签署任何阴阳合同。

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范冰冰曾在数十部中国影视作品中出演角色，不过在国际舞台上，她的知名度并不算高。2014年，范冰冰曾在"X战警：逆转未来"（X-Men:Days of Future Past）中扮演一个角色，但戏份不多。

不过，这并不影响范冰冰成为中国最富有艺人之一。她的片酬动辄高达千万，另外还有数额高昂的出场费和广告代言收入。

中国部分演艺人员片酬过高、在影视制作总体预算中占据极高比例，北京当局试图遏制这一现象。今年6月，监管机构要求电视综艺节目中艺人片酬不能超过总体制作成本的40%，电影中不能超过70%。

涉及违法行为对于中国演艺名人而言往往便意味着职业生涯的终结。当局会将当事人列入"黑名单"，在审核制度之下，艺人一旦名列其中便很难获得演出机会。

最近的一个知名案例是：2014年，知名功夫片明星成龙的儿子、影坛新星房祖名因为在北京住所内吸食大麻而遭逮捕，最后因容留他人吸毒、藏毒罪而被判刑6个月。

石涛/达扬（美联社）