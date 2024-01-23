神隐特侦组发现了"长头发"

（德国之声中文网）中国国安部于上周日（1月21日）在其官方微信账号上发布了《神隐特侦组》这套连载漫画的第一集，描绘安全部门的人员发现一群在偏僻的"西山"山区，有"可疑"人员假借开发房地产的名义，进行测绘活动，他们在"提取矿石样本，鬼鬼祟祟，十分可疑"。

勘探人员的头目是一名"长头发"。漫画中没有提及是否涉及外国政府或机构，但漫画里一段安全人员的对话告诉人们要提告警惕，"原本一些初级矿产品已成为稀缺的战略资源，而我国这类矿产的储备量非常丰富，境外组织早就盯上了"。

漫画中，国安部的两名侦察员假装迷路深入西山，接触"可疑者"。而这里勘探的矿产是"突破现有超导技术的关键材料"。

路透社在报道这套漫画时写道，漫画描绘了外貌上看起来像外国人的角色在秘密获取提取稀土的资讯。

中国是全球最大的稀土生产国，占全球精炼产量近90%。去年，中国对在芯片制造领域广泛使用的锗和镓化合物元素出口实施了限制，理由是为了保护国家安全和利益。此外，中国还禁止出口用于生产稀土磁铁的技术，实施对提取和分离稀土的技术的禁令。

稀土广泛用于激光、军事装备和消费电子产品中，随着新能源汽车、风力发电和逆变空调的迅猛发展，全球对稀土的需求不断增长。

中国对稀土领域加以限制之前，美国已对中国获取先进芯片和芯片制造工具实施了卡脖子政策，禁止向中国出口，其理由是，相关高科技将推动人工智能和先进计算机在军事领域的突破。

路透社在报道漫画时提及无法联系到中国国安部，以获取进一步的评论。

稀土：中国的贸易战王牌

国安部的地位在增强

《神隐特侦组》漫画集在今年1月7日正式上线时，首先介绍了几名主角：小安、丹丹、阿哲、老谭、王处长等。国安部在微信账号上自称这是首部国安题材的连载漫画。在介绍这套漫画时，中国国内媒体一般强调保护关键矿产资源的重要性，在中美地缘政治紧张的背景下，全球对稀土的竞争已转变为国家安全问题。

英国的《金融时报》在关注了中国国安部的连载漫画后写道，除了与美国及其盟友的地缘政治紧张关系外，习近平领导下的中国还面临经济增长放缓等风险，在这样紧张的环境中，有分析人士表示，国家安全部的政治地位和实力得到增强。就在本月，中国国安部宣布破获了一起为英国军情六处获取情报的间谍案。

欧洲能否摆脱对中国稀土的依赖？

（综合报道）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究