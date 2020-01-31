神速的火神山与拖沓的红会

（德国之声中文网）为应对疫情，武汉政府在春节前夕宣布将按萨斯期间的"小汤山"模式，建设可容纳700至1000张床位的"火神山"医院和与可设置1300张床位的"雷神山"医院。

火神山总建筑面积3.39万平方米，建成后共设床位1000张。从1月24日上百台挖掘机抵达现场平整土地，到2月2日火神山医院工程完工，总共只用了短短10天时间。据报道，高峰期有4000多名建设者在现场，大型机械设备、车辆近千台，24小时不间断施工。中国央视还开通了火神山施工现场24小时直播供网民观看，高峰时观看人数据称达4000万人。

直播在1月30日晚也曾中断2小时，原因是施工现场出现工人间的群体冲突事件。武汉市城乡建设局在微信公众号发帖解释说，火神山施工压力甚大，承办商都想快速完成。当晚其中一个施工单位准备挖开道路铺排污水管，而该道路正好是施工材料出入主要通道，因此引发不同单位人员之间的争执推撞，经劝阻后恢复正常。

舆论虽然认为这一事件凸显了事先缺乏统筹安排和协调，但更多人还是对赶工期的高压下出现这样的问题表示出一定理解，同时感谢建设者的付出。据新华社报道，从2月3日起，"经中央军委主席习近平批准"，从军队抽组的1400名医护人员将承担火神山新型冠状病毒感染肺炎专科医院医疗救治任务。到2月5日，1月25日开工的另一所应对疫情的雷神山医院也将交付。

武汉实干家 工期7天 一星期前，此处尚为一片荒地。武汉要在两星期时间里建起共有2300张床位的两所医院。在这两家大规模医院里，将只治疗感染了冠状病毒的病人。在这个被隔离的都市，其它医院均已人满为患。

武汉实干家 五颜六色的挖掘机 一周前，地面工程启动。互联网上，工地的直播视频火爆。尽管除了摄自远处的一个静止画面外别无可观，中国媒体报道称，仍有千百万人点播，有些观众还给一些挖掘机起了小名——按其不同的颜色。

武汉实干家 大量箱式板房模块 医院将由预制的箱式板房组成，如此，才可能有这么短的建设工期。尽管这样，在这么短的时间里，将这么多工人、设备和所需的材料运往武汉，依然教人惊讶。

武汉实干家 干到筋疲力尽 仅在其中的一家医院建筑工地上就有3000工人。据中国中央电视台报道，最初，缺少人力，工人们一天得干12小时。以后，实现了三班制。

武汉实干家 橡胶靴和口罩 不管是夜间还是下雨天，工地都不停工。另外，工人必须戴口罩。法新社报道说，工人们会一再被测体温。

武汉实干家 整齐划一 中国已有快速盖建此类医院的经验。2003年，在SARS瘟疫期间，北京就在6天内建起了一座有1000个床位的医院。中国中央电视台报道称，当时，七分之一的SARS病人被送入该医院治疗。该医院现在成了武汉这两所在建医院的范例。

武汉实干家 飞行箱式板房模块 医院的建设速度极快。当然，中国人也不会变魔术。一些官媒曾传播首座建筑仅用了16个小时便告完成的消息，并配了一张800公里外青岛一座房子的图片。这当然是典型的假新闻。本图所示的是1月30日的情况。

武汉实干家 中国新英雄 不是永久性建筑：专家们估计，这两座超快医院不会长期存在。在创记录时间里盖建它们是对出现大量冠状病毒病例的反应。患者可能还会传给他人，因此，最好是被隔离，接受治疗。这两所医院不是设计来长期使用的。



中国媒体称，两所医院的建设展示的是中国速度与中国力量。但在社交媒体上，随着武汉协和医院等医院口罩、防护服物资紧缺的消息广为流传，网民们纷纷质问，民间救援为何迟迟送不到一线医护人员手中，中国速度哪儿去了？

从1月29日湖北省红十字会第一次公布的部分捐赠物资使用情况来看，捐往武汉协和医院的只有3000个普通口罩，却有3万多个"N95"口罩流向莆田系的武汉仁爱医院和武汉天佑医院。湖北省红会虽然发布更正说明为自己辩护，但无法平息网友的愤慨。到1月31日，湖北红会仍只公布了第一批捐赠物资使用情况。而发放规则不清，许多医院领不到物资的状况仍在持续。

财新网在2月2日的报道中指出，作为湖北肺炎疫情社会捐赠尤其是医疗物资捐赠最主要的官方指定接收平台，红会陷入了"郭美美"事件以来最大的公众信任危机。而武汉市红十字会常务副会长陈耘向记者透露，武汉市红会只有十个人，湖北省红会有二十多个人。他说，"客观来说，面对这场疫情以及随后来自全国各地乃至海外的大量捐赠，我们确实预料不及，准备不足。"

据湖北省和武汉市红会表示，捐赠医疗物资发放由卫健委决定，红会没有分配权。而武汉市委书记马国强曾表示，强调所有捐赠的物资一定要通过红十字会的目的在于准确登记在案，避免有人钻空子。但面对目前捐赠物资迟迟无法有效发放的事实，中国媒体和网民都发出这样的质疑：在重大公共卫生事件或突发事件发生时，是否有必要指定由少数几家官办慈善组织统一接收物款？如此庞大的一个物资管理体系完全收归自上而下的计划式管理，能否跟得上疫情需求？如果继续靠人力不足、公信力差的红会、自上而下的僵化模式，"中国速度"又何从谈起？