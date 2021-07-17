 神还原特朗普！设计师用发丝创作名人画像 | 文化经纬 | DW | 01.02.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

神还原特朗普！设计师用发丝创作名人画像

正所谓行行出状元，一名女发型设计师利用剪下的客户发丝创作出名人肖像，惟妙惟肖令人惊叹。她是如何创造出这些栩栩如生的作品呢？

多媒体中心更多内容

“千面总理”默克尔

“千面总理”默克尔 17.07.2021

更多内容来自 每日播客(视频)

能源价格飙升带动木材需求量上涨，波兰的伐木业正因此蓬勃发展。但这也导致当地的熊失去栖息地面临生存危机。环保人士希望保育老树与野熊，木材业则视熊为一种麻烦。

伐木业蓬勃发展 波兰野熊面临生存危机 29.01.2023

英国南极勘测科研组织表示，南极洲一个面积相当于大伦敦区的巨大冰山近日从冰架崩裂。这与气候变迁是否有关联？

南极冰山崩裂 面积相当于大伦敦区 29.01.2023

瑞典发现了欧洲已知最大稀土矿，这有助于满足日益增长的需求。稀土充斥于我们的日常生活中，但你知道它们究竟是什么吗？

稀土究竟是什么？ 28.01.2023

二战期间，约600万犹太人遭到纳粹杀害，其中超过100万人的身份依旧不明。如今一项AI技术可以帮助辨识这些受害者以及幸存者的身份，让家属从老照片中找到亲人。

莫忘历史：用AI辨识犹太大屠杀幸存者 27.01.2023

相关文章

21.03.2022 Andy Warhol's Shot Sage Blue Marilyn, a painting of Marilyn Monroe, is pictured on display at Christie's Auction House in advance of the piece going up for auction in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S., March 21, 2022. REUTERS/Carlo Allegri NO RESALES. NO ARCHIVES

玛丽莲梦露画像以1.95亿美元天价售出 10.05.2022

此幅肖像画先前估价高达2亿美元。拍卖商称这幅画为「有史以来最好的艺术品之一」。

Beschreibung: Tanzshow Beings Quelle: CHEN You-Wei

台湾舞者：在德国用《捺撇》解构人生 26.06.2022

德国Tanzkongress舞蹈年会起源于20世纪二三十年代，在2006年又再度重启，是欧洲大陆最重要的舞蹈论坛之一。而今年第六届舞蹈年会，也是第一次有亚洲舞团受邀参与。台湾新锐编舞家王宇光和舞蹈家李尹樱向德国之声中文网讲述了他们的感受。

Chinesischer Author Liao Yiwu 2023, 15.Januar 2023, Quelle: DW

专访廖亦武：“病毒时代同样也是一个启蒙时代” 30.01.2023

廖亦武评价“白纸青年”：脑子挺厉害。他分享经历说：“我就曾被人遗忘，所以我要写下来。被人遗忘是最痛苦的！” 然而为何称COVID-19为“武汉病毒”，以及一本书如何“击败一个帝国”，廖亦武对德国之声这样说。

舒伯特C大调幻想曲

舒伯特C大调幻想曲 02.11.2022

1816年，舒伯特根据德国诗人施米特·冯·吕贝克（的一首诗《流浪者》创作了艺术歌曲《流浪者之歌》。后来，他根据《流浪者之歌》的旋律改编成钢琴曲《C大调幻想曲（流浪者）》。