神还原特朗普！设计师用发丝创作名人画像

专访廖亦武：“病毒时代同样也是一个启蒙时代”

廖亦武评价“白纸青年”：脑子挺厉害。他分享经历说：“我就曾被人遗忘，所以我要写下来。被人遗忘是最痛苦的！” 然而为何称COVID-19为“武汉病毒”，以及一本书如何“击败一个帝国”，廖亦武对德国之声这样说。