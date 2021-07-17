神还原特朗普！设计师用发丝创作名人画像

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正所谓行行出状元，一名女发型设计师利用剪下的客户发丝创作出名人肖像，惟妙惟肖令人惊叹。她是如何创造出这些栩栩如生的作品呢？
此幅肖像画先前估价高达2亿美元。拍卖商称这幅画为「有史以来最好的艺术品之一」。
德国Tanzkongress舞蹈年会起源于20世纪二三十年代，在2006年又再度重启，是欧洲大陆最重要的舞蹈论坛之一。而今年第六届舞蹈年会，也是第一次有亚洲舞团受邀参与。台湾新锐编舞家王宇光和舞蹈家李尹樱向德国之声中文网讲述了他们的感受。
廖亦武评价“白纸青年”：脑子挺厉害。他分享经历说：“我就曾被人遗忘，所以我要写下来。被人遗忘是最痛苦的！” 然而为何称COVID-19为“武汉病毒”，以及一本书如何“击败一个帝国”，廖亦武对德国之声这样说。
1816年，舒伯特根据德国诗人施米特·冯·吕贝克（的一首诗《流浪者》创作了艺术歌曲《流浪者之歌》。后来，他根据《流浪者之歌》的旋律改编成钢琴曲《C大调幻想曲（流浪者）》。
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