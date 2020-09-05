神话破灭？特斯拉股价暴跌五分之一

（德国之声中文网）标普道琼斯指数周二（9月8日）未能将特斯拉纳入旗下的标普500指数，特斯拉市值当日蒸发了800亿美元，收盘时跌幅达21.06％，是十年前上市以来单日最大跌幅。在连续四个季度盈利之后，投资者曾普遍预期特斯拉入选标普500指数。

然而，在新冠疫情引发持续数月的经济震动之后，特斯拉股价暴跌也可以看作是一种调整。从3月中旬到8月底，在美国经济受挫之际，特斯拉的股价上涨了五倍多。

特斯拉股价下跌的同时，科技股普遍走低。周二苹果收盘下跌6.7％，而微软则下跌5.4％。

与此同时，另一家以塞尔维亚裔美国科学家名字命名的美国电动汽车制造商尼古拉公司（Nikola），由于与通用汽车（GM）达成了20亿美元的合作协议，股价上涨了40％。作为交易的一部分，通用汽车还宣布购买特斯拉这家竞争对手11％的股份。 Nikola是同样寻求使用氢燃料电池技术制造大型电动汽车的少数公司之一。

在线零售商Etsy Inc，电子产品自动测试设备制造商Teradyne Inc和制药技术公司Catalent Inc则意外入选标普500指数。

瑞士信贷（Credit Suisse）分析师列维（Dan Levy）告诉路透社，由亿万富翁马斯克（Elon Musk）创建的特斯拉落选标普500指数的原因，可能在于其庞大规模带来的市场挑战。

特斯拉的当下市值为3900亿美元，几乎是Etsy，Teradyne和Catalent三家公司总市值的十倍。

张平/ 叶宣（路透社、美联社、德新社）

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