 神话破灭？特斯拉股价暴跌五分之一 | 经济纵横 | DW | 09.09.2020

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经济纵横

神话破灭？特斯拉股价暴跌五分之一

电动汽车制造商特斯拉的股价周二狂跌五分之一，部分原因是意外落选标普500指数。不过，这一跌幅只是近期涨幅的一小部分。

USA Tesla Roadster | Elon Musk (picture-alliance/ZUMAPRESS/Tesla Motors)

特斯拉创始人马斯克（资料图片）

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埃隆·马斯克，一个来自南非的小书呆子如何成为了全球知名的科技大亨？他的成功经验表明，只要有明确的目标和不屈不挠的毅力，就可以收获很多收获。  

特斯拉公司总裁马斯克与美国证券交易委员会（SEC）之间的长时间纠纷终于进入尾声。双方就特斯拉今后发表推文的条件达成和解。

特斯拉的股票经历了2016年以来最糟糕的一个交易日。其创始人马斯克在一个播客节目上抽了一口大麻，而他的总会计师也宣布退出。所有的这些，都发生在马斯克已经麻烦缠身之际。

最近一段时间，马斯克一再有惊人之举。八月初，他宣布，欲让特斯拉私有化，引发轩然大波；现在，他重又改变了主意。

特斯拉领导人马斯克有关私有化的推文在投资人那里引发骚动，特斯拉股值疾速上升。此前不久，他刚宣布了另一项计划。

（德国之声中文网）标普道琼斯指数周二（9月8日）未能将特斯拉纳入旗下的标普500指数，特斯拉市值当日蒸发了800亿美元，收盘时跌幅达21.06％，是十年前上市以来单日最大跌幅。在连续四个季度盈利之后，投资者曾普遍预期特斯拉入选标普500指数。

然而，在新冠疫情引发持续数月的经济震动之后，特斯拉股价暴跌也可以看作是一种调整。从3月中旬到8月底，在美国经济受挫之际，特斯拉的股价上涨了五倍多。

特斯拉股价下跌的同时，科技股普遍走低。周二苹果收盘下跌6.7％，而微软则下跌5.4％。

与此同时，另一家以塞尔维亚裔美国科学家名字命名的美国电动汽车制造商尼古拉公司（Nikola），由于与通用汽车（GM）达成了20亿美元的合作协议，股价上涨了40％。作为交易的一部分，通用汽车还宣布购买特斯拉这家竞争对手11％的股份。 Nikola是同样寻求使用氢燃料电池技术制造大型电动汽车的少数公司之一。

在线零售商Etsy Inc，电子产品自动测试设备制造商Teradyne Inc和制药技术公司Catalent Inc则意外入选标普500指数。

瑞士信贷（Credit Suisse）分析师列维（Dan Levy）告诉路透社，由亿万富翁马斯克（Elon Musk）创建的特斯拉落选标普500指数的原因，可能在于其庞大规模带来的市场挑战。

特斯拉的当下市值为3900亿美元，几乎是Etsy，Teradyne和Catalent三家公司总市值的十倍。

 

张平/ 叶宣（路透社、美联社、德新社）

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