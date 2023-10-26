神舟17号发射成功 将首度执行舱外维修

（德国之声中文网）中国在10月26日向其「天宫」空间站派出了新的宇航员乘组。据中国官媒央视新闻报道，搭载「神舟17号」飞船的长征二号F运载火箭于周四上午11点14分自甘肃酒泉发射。约10分钟后，「神舟17号」与火箭成功分离，进入预定轨道。央视报导称宇航员乘组状态良好，发射取得成功。

周四上午，数百名观众聚集在酒泉卫星发射中心的火箭发射场周围，其中一些人身穿中国航天局的蓝色制服。现场直播显示，目前在「天宫」空间站上的工作人员也关注了火箭的上升过程。

平均年龄最低

本次搭乘「神舟17号」的宇航员汤洪波、唐胜杰、江新林将接手「神舟16号」乘组的工作。这三名宇航员平均年龄仅38岁，是自「天宫」空间站建成以来最年轻的一组。其中，担任指令长的汤洪波今年48岁，唐胜杰和江新林分别为34岁、35岁。

值得注意的是，汤洪波曾在2021年作为首批执行空间站阶段飞行任务的宇航员。此次他将成为重返「天宫」第一人，也是截至目前执行两次飞行任务间隔最短的中国宇航员。

天宫空间站示意图

这是中国太空计划的最新一次任务，《中国航天报》报导指出，「神舟17号」将在启程约6.5小时后对接于天和核心舱前向端口，形成三舱三船组合体。随后，「神舟17号」与「神舟16号」宇航员乘组将在太空会师。

进行首次站舱外维修

中国载人航天工程办公室副主任林西强表示，最新一组的宇航员除了空间科学与应用载荷在轨实验等常态化工作外，还将首次进行空间站舱外试验性维修作业，以修复「空间微小颗粒撞击所造成轻微损伤」，预计新乘组将驻留于「天宫」空间站约六个月。

今年5月，中国将三名「神舟16号」宇航员成功送入太空，其中包含北京航空航天大学的学者桂海潮，他也是中国首位非军人出身的宇航员。截至目前「神舟16号」成员已经在天宫上度过了近五个月的时间，中国官员周三表示，这批乘组将于10月31日完成交接后返回地球。

神舟16号在今年5月底发射升空

中美「太空竞赛」

在中国国家主席习近平的领导下，中国的「航天梦」计划已全面启动。在成为第三个将宇航员送入太空的国家后仅20年，现在的中国已运作一个现代、全功能的空间站，并向月球和火星发射了探测器。美国宇航局NASA负责人内尔森（Bill Nelson）曾表示，与中国处在一场「太空竞赛」之中。

中国政府计划在2030年前实现载人登月，还打算在月球表面建造一个基地。中国载人航天工程办公室副主任林西强周三重申了这一目标，称「正在扎实推进各项研制建设工作，确保如期实现2030年前中国人登陆月球的目标」。同时他还表示，随着载人登月任务不断推进，待相关条件成熟后，未来也会正式邀请国外航天员一起参与登月飞行任务。

人类探索太空60年 宠物狗的太空冒险 共有三只狗狗，莱卡（Laika）、Ptscholka和Muschka为科学献出了其生命。图片中的狗狗莱卡是搭乘“斯普特尼克2号”卫星首次进入太空的生物。然而它未能完成这次太空之旅。卫星成功发射数小时之后，由于卫星舱内温度骤升，没有穿戴任何防护装备的莱卡最终死亡。

人类探索太空60年 动物进行太空旅行试验 苏联科学家展开生物太空之旅的尝试，希望以此为载人航天飞船进行试验。狗购莱卡的首次太空之旅3年之后，生物进入太空的试验终于成功。名叫Belka （左）和Strelka的两只狗狗 在太空遨游一天后安全返回地球。

人类探索太空60年 太空逗留2小时的历史 不仅“斯普特尼克”号卫星首次成功带狗进入太空，而且前苏联的航天业也谱写了载人进入太空的历史。1961年，苏联宇航员加加林（Gargarin ）成为搭乘“东方一号”进入太空的第一人。他在太空遨游整整108分钟，降落时不是乘坐飞船而是凭借降落伞着陆在全球引起轰动。

人类探索太空60年 进入太空的首位女性 仅2年之后，瓦伦蒂娜·特雷希科娃（Valentina Tereschkowa）就成为全球首位进入太空的女性。她乘坐宇宙飞船环绕地球49圈。这位女性遨游太空的目标是为了向世人表明，在社会主义国家苏联可以“实现任何梦想。”

人类探索太空60年 在NASA接受航天训练的猿猴 这只名叫哈姆（Ham）的大猩猩穿着为它量身定做的航天服正在等待卫星发射升天。它在美国航空航天局接受了长期培训之后，于1961年参加了水星探测的冒险之旅，并以此进行载人航天飞行试验。它顺利通过了高温、失重、狭窄空间和孤独寂寞等考验。但是搭载阿尔伯特1号和2号升空的两只猴子则未能经受住考验而丧生。

人类探索太空60年 宇航员的强大（味觉）神经 1965年，宇航员约翰·扬在进行双子座3号载人飞行时，偷偷将一块腌牛肉三明治塞进了自己的宇航服里。用他的话说，“是为了测试一下味道咋样”。然而美国航空航天局认为这不是可以闹着玩的。因为在失重情况下，漂浮的面包渣有可能损坏机器。

人类探索太空60年 人类首次登月壮举 1969年7月20日，全世界的人都坐在电视机前紧张地盯看着屏幕：美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）从“阿波罗11号”飞船走出登月舱,在月球表面留下人类登月的第一个脚印，实现了人类登月梦想。他的“个人一小步，人类一大步”已经成为一句历史名言。

人类探索太空60年 东德英雄宇航员 1978年，前东德宇航员希格蒙德‧亚恩（Sigmund Jähn ）乘坐"Sojus"宇航船前往苏联Saljut 6号空间站。作为登上太空的首位德国人他围绕地球环绕了8天的时间。返回地球后的亚恩在昔日的东德受到英雄般的祝贺。但是在德国西部他并非如此享有盛名。

人类探索太空60年 将骨灰撒向太空 在电影《星际迷航》中扮演宇宙飞船工程师斯科提的演员詹姆斯·多汗（James Doohan）生前的最后一个特殊愿望是死后将骨灰撒入太空。2005年，他和另外300人的骨灰盒被载入太空。这样的太空葬需要1000至5300美元。

人类探索太空60年 空间站的绿色植物 人类是否能够在太空生存？植物可以回答这个问题。自2013年以来，国际空间站对此进行了积极的试验。从图片中可以看到，蔬菜生长状况不佳，但是百日草则更能适应在失重的环境中存活。对于未来的火星计划来说，一个重要的试验结果是，植物是不会自己长出来的。



（法新社、央视新闻、新华社、《中国航天报》）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。