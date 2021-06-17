神舟14号飞船抵达“天宫” 中国空间站全面扩建

(德国之声中文网) 执行此次为期半年飞行任务的分别是曾经执行过2016年"神舟11号"任务的航天员陈冬、曾经执行过2012年"神舟9号"任务的刘洋以及首次上天的蔡旭哲。中国央视当天对发射、对接、进驻进行了全程直播。

按照计划，"神舟14号"任务期间，中国还将用两枚长征5B重型火箭先后发射"问天号"以及"梦天号"大型实验舱，与去年4月入轨的"天和号"空间站核心舱进行对接，从而完成中国空间站的一期工程建设工作。

航天员陈冬在升空前一天的新闻发布会上表示，空间站从单舱扩展到三舱后，"让核心舱不再寂寞，三舱联手，打造系统更稳定，功能更强大，设备更齐全的中国空间站。"

"神舟14号"乘组在今年11月还将在空间站与"神舟15号"乘组进行在轨交接，正式开启中国载人航天持续驻留太空的时代。

中国空间站一期工程完成后将形成三舱结构

中国雄心勃勃的太空计划近年来明显提速，实现了月球车探索月球背面、无人探测器软着陆火星、月球采样返回等一系列标志性成就。在载人领域，中国航天部门近期已经在公开探讨2030年前后载人登月的可能性。

中国空间站完成第一期工程的三舱结构后，后续还计划在2023年迎来"巡天号"太空望远镜，与空间站共轨飞行，并且可在需要维护升级时与空间站对接。此外，中国航天部门还计划在中远期再发射三个舱段，将"天宫"空间站进一步扩建为六舱结构，从而容纳更多的科学试验。

中国的航天项目由军方管理，美国因此将中国排除于国际空间站之外。现在，中国也有借助"天宫"空间站开展国际合作的计划。

(美联社等)

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