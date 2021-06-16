神舟12号飞船成功对接中国空间站

(德国之声中文网) 神舟12号飞船在当地时间6月17日上午9时22分从酒泉卫星发射中心升空，搭载聂海胜、刘伯明、汤洪波三名航天员前往4月底刚刚升空的中国空间站天和号核心舱。由于此次飞行任务采取了快速交会程序，飞船在升空6.5小时后，就与天和号核心舱完成了自主对接。在花费约3小时完成了一系列检查程序后，航天员顺利进入了空间站。

在发射前一天，担任此次任务指令长的聂海胜在新闻发布会上表示，相比以前任务，此次任务"飞行时间更长，工作项目更多、对我们乘组的要求也更高，特别是要给后续的乘组把空间站核心舱这个家布置好，开展一系列的关键技术验证，任务还是很艰巨的。"

根据计划，三名航天员将在空间站驻留3个月，预定于今年9月返回地球。

除了第三次上天的聂海胜，此次任务的另两名乘员分别是曾经执行过神舟7号任务的刘伯明、首次上天的汤洪波。刘伯明曾经有过出舱活动经验。而此次3个月的任务期间，也安排了至少两次出舱作业，进行舱外操作、在轨维修等试验。

神舟12号6月17日上午9时22分从酒泉发射基地升空

神舟12号任务之后，中国还将连续开展3次分别长达6个月的载人航天任务，以完成中国空间站的初步建设。中国空间站的天和号核心舱今年4月底刚刚发射，它将是上述四次载人航天飞行任务中航天员的主要生活与工作场所。按照计划，在2022年的神舟14号任务期间，中国还将分别发射问天号、梦天号实验舱，与天和号核心舱对接。此外，在每次载人任务前，都有一艘天舟号无人货运飞船向空间站运送补给物资。

中国的航天计划近年来明显加大了投入，并且成功完成了一系列引人关注的无人任务，其中包括嫦娥4号在月球背面着陆、嫦娥5号在月球表面采样并返回地球、天问1号前往火星并且在火星表面释放了祝融号火星车。虽然中国空间站的设计规模小于美俄主导的国际空间站，但是如果其在2022年按计划完成初步建设目标，就很有可能取代即将退役的国际空间站，成为近地轨道的唯一长期载人航天器。此外，中国还在酝酿于2030年后开展载人登月任务，且已经开始探讨与俄罗斯、欧盟等伙伴合作建设月球表面科考站的可能性。

就在6月16日的新闻发布会上，中国载人航天工程办公室主任助理季启明也强调，中国空间站建成后会计划中外航天员联合飞行任务，"开展更加广泛深入的国际合作，使中国空间站成为一个造福全人类的太空实验室。"中国外交部发言人赵立坚也在6月17日飞船发射后对外界表示，"进入到空间站阶段，中国将继续加大国际合作与交流的深度与广度，使中国空间站成为造福全人类的太空实验室。期待在不久的将来，中外航天员能够一起遨游天宫。"

(新华社、美联社等)

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