神舟十三号宇航员进驻中国空间站

(德国之声中文网）中国央视新闻周六（10月16日）报导称，神舟十三号载人飞船三名航天员已顺利进驻天和核心舱，后续航天员乘组将按计划开展相关工作。

中国载人航天工程办公室稍早表示，神舟十三号载人飞船入轨后顺利完成入轨状态设置，于北京时间10月16日6时56分，采用自主快速交会对接模式成功对接于天和核心舱径向端口，与此前已对接的天舟二号、天舟三号货运飞船一起构成四舱（船）组合体，整个交会对接过程历时约6.5小时。

停留时间最长

中国周六0时23分发射了神舟十三号飞船，搭载三名宇航员，分别是担任指令长的翟志刚以及叶光富和王亚平。其中王亚平是中国首位进驻中国空间站并实施出舱活动的女航天员，尤其引人关注。中国空间站阶段飞行任务总指挥部此前介绍，三名宇航员预计将进行二至三次的出舱活动，以安装大小机械臂双臂组合转接件及悬挂装置，为后续空间站建造任务作准备。

他们将在轨驻留六个月，这是中国宇航员在太空轨道上停留时间最长的一次。神舟十三号是2022年底完成空间站所需的四项载人任务中的第二项。在9月结束的第一项载人任务--神舟十二号任务中，聂海胜、刘伯明和汤洪波三名航天员在天和核心舱停留了90天。

重要意义

神舟十三号飞船发射前一天，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上指出，此次载人飞行任务是中国太空站关键技术验证阶段第六次飞行任务，是有关阶段的决胜之战和收官之战，亦是太空站在轨建设过程中，承前启后的关键之战，展现中国为载人航天探索这项人类共同事业作出的新努力和新贡献。中方也多次表示，欢迎其他国家的航天员进入中国空间站，展开国际合作。

中国一直被排除在国际空间站之外，美联社分析其主要原因是美国反对中国太空计划的秘密性质和密切的军事联系。德新社预测，如果国际空间站按计划在未来几年退役，中国可能将成为唯一一个在太空中运营长期在轨空间站的国家。

中国军事评论员宋忠平接受新加坡《联合早报》采访时指出，神舟十三号和今年6月发射的神舟十二号载人飞船属于同一个批次，神舟十三号的发射，显示神舟飞船已形成批量化生产。他说，这意味着中国将能常态化向空间站发射飞船，承担常规任务，以及应急发射等非常规任务。

神舟十三号载人飞船由长征二号F遥十三运载火箭搭载。中国央视新闻周六报道称，该火箭首次实现了一年内两送航天员飞天、一年送两批航天员入驻空间站。航天科技集团一院该火箭总设计师容易向该媒体表示，长二F火箭不仅在今明两年计划执行4次发射任务，未来几年，一年两发会成为常态。

观看视频 01:44 神舟十二号返回舱顺利着陆

（综合报导）

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