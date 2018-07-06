神经毒剂再现 英国女子不治

(德国之声中文网) 英国警方周日 (7/9)表示，在英国发生的第二起诺维乔克 (Novichok)毒害案中，接触神经毒剂的女子已经死亡。

伦敦大都会警方称，44岁的斯特奇斯 (Dawn Sturgess)週日在索尔兹伯里一家医院去世，此案也正式进入凶杀案调查。

警方称，接触了诺维乔克的斯特奇斯和45岁的罗利 (Charlie Rowley)在医院裡一直处于病危状态。3月时在索尔兹伯里，前俄罗斯间谍斯里克帕尔 (Sergei Skripal)和他的女儿尤利娅 (Yulia)也遭到同样毒害。

英国首相特蕾莎梅说，她对女子死亡感到「震惊又骇异」。

持续调查

6月30日，英国西南部城镇索尔兹伯里附近的埃姆斯伯里的一个安静社区，有一对英国伴侣被发现中毒昏迷不醒。这个地方距离前俄谍毒害案发生地索尔兹伯里只有12公里 (8英里)。

警方怀疑，这两人是透过第一起毒害案中留下的污染物品接触到神经毒剂。英国上次已指责俄罗斯。两国针锋相对。莫斯科当局不但否认这个说法，还将英国外交官驱逐出境。

英国警察厅特殊行动部助理处长巴苏 (Neil Basu)称，附近的波顿道恩 (Porton Down)军事实验室的专家到目前为止还不确定，这次事件的神经毒剂是否与第一起毒害案同批。

夏立民/罗法 (美联社、德新社、路透社)