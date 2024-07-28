神秘骨骸或能证明日本战争罪行

一堆35年前发现的骨骸的主人到底是谁？它们与日本731部队之间是否存在联系？一群日本活动人士和研究者呼吁政府进行更深入的调查。

（德国之声中文网）这些在东京一家仓库里存放了几十年的骨骸的主人是谁？根据询问的对象不同，可能会有不同的答案。它们可能是20世纪初解剖课堂的残留物，也可能是日本臭名昭著的战争罪行中未被埋葬和未被识别的受害者。

一群希望政府调查它们与战时人体细菌战实验相关性的活动人士、历史学家和其他专家于上周末举行会议，纪念这些骨骸发现35周年，并再次呼吁成立一个独立小组来核查证据。

长期以来，日本政府回避讨论战争暴行，包括被称为"慰安妇"的亚洲妇女遭遇的性虐待和在日本矿山和工厂的韩国劳工被强迫劳动，通常的理由是缺乏文件证明。日本已为其在亚洲的侵略行为道歉，但自2010年代以来因极右翼兴起带来的倒退而多次受到韩国和中国的批评。

日本政府长期回避讨论战争暴行，包括针对”慰安妇“的罪行 图像来源: Tsukasa Yajima

日本政府的调查报告怎么说？

1989年7月22日，厚生劳动省在一座战时陆军医学院旧址上修建研究所期间，挖掘出大约12个许多带有切口的头骨和其他一些骨骼。由于该学院与负责细菌和生物战的731部队有着密切联系，许多人怀疑这些可能是日本政府从未正式承认的黑暗历史的遗留物。

据历史学家和曾经的参与者称，731部队及其相关机构在当时由日本控制的中国东北给战俘注射伤寒、霍乱等病菌。他们还说，该机构对活人进行了不必要的截肢和器官移除手术，并在耐力测试中将囚犯冻死。日本政府仅承认731部队的存在。

历史学家称，尽管731部队的低级官员在苏联受审，但是其高级官员没有在战后的国际军事法庭中受审，因为美国希望获取细菌战数据。其中一些官员在战后成为医学教授和制药公司高管。

日本厚生劳动省在2001年的一份调查报告中称，这些遗骸与731部队无关，很可能是用于医学教育的尸体，或者是从战区带回来用于研究的尸体。这份报告基于对290名与该校有关的人士的询问。

1937年，日军攻陷南京并以反人类的手段，血腥、残酷地虐杀、屠杀中国军民 图像来源: Bundesarchiv, Bild 183-S34828 / CC-BY-SA

这份调查报告承认，一些受访者认为这与 731 部队有关。一位受访者说，他在一个从满洲里（731部队的基地）运来的桶里看到了一颗头颅。另外两名受访者提到，听说学校大楼里存放了来自该部队的标本，但没有亲眼见过。其他人否认这种联系，说这些遗骸里可能包括战前时期的标本。

1992年的一项人类学分析发现，这些骨头来自至少62具、多则可能超过100具不同的尸体，主要是来自日本以外的亚洲地区的成年人。该项分析说，在一些头骨上发现的洞和切口是死后造成的，但没有发现将这些骨头与731部队联系起来的证据。

活动人士认为，政府可以做更多工作来揭示真相，包括公布所有采访记录并进行DNA检测。

活动人士和当事人的呼吁

前新宿区议员川村和幸大部分职业生涯都致力于解决这些骨骸谜团。他最近通过信息自由法规请求获得了2001年报告的400页研究材料，并称这些材料显示政府"巧妙地排除了"证人证词中的关键信息。

新公布的材料中没有确凿证据，但包含了生动的描述--声称看到桶中头颅的人还描述了帮助处理它然后跑去呕吐--以及几位证人的评论，他们建议更多的法医调查可能会显示其与731部队的联系。

"我们的目标是确认这些尸骨，并将它们送回其家人手中，"川村，这些骨骸几乎是所发生过的事情的唯一证据。他说："我们只想找到真相。"

厚生劳动省官员秋山敦志说，证人证词已经被分析并纳入2001年的报告中，政府的立场保持不变。他说，关键缺失的环节是文件证据，比如标本容器上的标签或官方记录。

他说，特别是涉及日本战时暴行的文件在战争结束前的日子里被仔细销毁，找到新证据证明这一点将很困难。

秋山补充说，关于这些骨骸信息的不足将使DNA分析变得困难。

1945年4月作为实验室技术员被派往731部队的清水英夫在家中通过网络参加了这次会议。他说，他记得在部队主楼的标本室看到装在福尔马林罐中的头颅和身体部位。他印象最深的是一个被解剖的腹部，里面还有一个胎儿。他被告知，这些都是 "maruta"（木头），是对被选来做实验的囚犯的称呼。

在1945年8月15日日本投降的前几天，清水奉命收集在坑中焚烧的战俘尸骨。然后，他得到了一把手枪和一包氰化物，如果他在返回日本的途中被抓到，就可以自杀。

他被命令永远不要告诉任何人他在731部队的经历，永远不要联系他的那些同事，永远不要再从事政府或医疗方面的工作。

清水说，他无法通过照片确定在731部队看到的任何标本是否可能存在于新宿的这些骸骨中，但他说，他在哈尔滨看到的历史永远不应该重演。

他说，当他看到他的曾孙时，他想起了他曾经目睹的那个胎儿和那些逝去的生命。

他说："我希望年轻人了解战争的悲剧。"

（美联社）

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