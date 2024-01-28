莱茵黄金

《尼伯龙根之歌》是一部可追溯到1200年左右的德意志史诗，是最早提到“莱茵黄金”的作品。在该传奇中，齐格弗里德在与数百名战士、12个巨人和一个侏儒的战斗中获得的黄金被特罗涅（Hagenvon Tronje）扔进了莱茵河。但时至今日，没有人知道它到底被扔到了哪里。一些研究者认为，黄金并没有沉入河中，而是被埋了起来。