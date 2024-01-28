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《尼伯龙根之歌》传说中的莱茵黄金、彼得大帝琥珀室，还有圣殿骑士团的宝藏：许多闻名遐迩的宝藏不知所终。它们的下落至今仍是一个谜。
传说中的琥珀室，据称是普鲁士的腓特烈-威廉一世于1716年赠送给俄国彼得大帝的礼物。第二次世界大战期间，它遭到纳粹的洗劫，纳粹把其间珍贵的琥珀搬运到了当时属于德国的柯尼斯堡（今俄罗斯加里宁格勒）。战争结束后，装在箱子里的琥珀板消失了。在圣彼得堡可以看到一个复制品，但原件至今下落不明。
历史学家否认所谓的"纳粹黄金列车"曾经存在过，但这并没有阻止寻宝者的努力。根据传说，这列火车载有价值连城的货物——多达300吨的黄金、绘画和其他战利品——被战败撤退的纳粹藏在波兰西部某处密封的铁路隧道或矿井中。
《尼伯龙根之歌》是一部可追溯到1200年左右的德意志史诗，是最早提到“莱茵黄金”的作品。在该传奇中，齐格弗里德在与数百名战士、12个巨人和一个侏儒的战斗中获得的黄金被特罗涅（Hagenvon Tronje）扔进了莱茵河。但时至今日，没有人知道它到底被扔到了哪里。一些研究者认为，黄金并没有沉入河中，而是被埋了起来。
公元70年，罗马人盗走了耶路撒冷第二圣殿中的珍宝：金烛台和同样由纯金制成的镶满珠宝的圣桌。但随着罗马帝国的灭亡，这些宝物也随之遗失。关于它们的下落有很多说法。有些人认为金库被保存在梵蒂冈，有些人则认为这些黄金被镶嵌在麦加卡巴神龛上。
最后一位沙皇的黄金宝藏在哪里？也许在贝加尔湖深处。据传说，1920年冬天，沙皇尼古拉二世被处决两年后，新生苏共的反对者试图将装满黄金的马车驶过贝加尔湖结冰的湖面，却掉进了冰窟窿。此后，人们一直在寻找这些宝藏。
1307年，富可敌国的圣殿骑士团在法国国王菲利普四世面前功高盖主，期首领遭到逮捕并杀害。但他们的财富在哪里呢？菲利普四世的人马并没有找到。从那时起，骑士们藏宝的传说就一直存在。寻宝者认为这些宝藏在以色列、苏格兰或加拿大的橡树岛。
日本铸造大师冈崎正宗（1264-1343年）制作了传说中武士本庄重永携带的武士刀。这把长剑是德川王朝的身份象征，代代相传了几个世纪，直到1945年第二次世界大战后被美国人偷走。此后，它再也没有出现过。
这幅梵高的画作描绘了1888年画家带着他的画具在法国南部行走的情景。二战期间，这幅画作与其他数百幅画作一起被存放在马格德堡南部斯塔斯福特的一个盐矿中，据说毁于1945年4月的两场大火。但也有人说这些画作被美国士兵或纳粹偷走。时至今日，这幅画已无迹可寻。
2000年，达尔文的两个笔记本在拍摄照片后失踪。它们的价值高达数百万英镑。剑桥大学图书馆的管理员把它们归错了档吗？人们找了二十年也不见踪影。二十年后，它们意外地重新出现在图书馆的公共区域，被装在一个粉红色的礼品袋里，并附有对图书管理员的复活节问候。
这枚重达100公斤的金币已无踪迹可寻，很可能已被熔化或切碎后出售。2017年3月27日，大枫叶金币从柏林博德博物馆的一个展柜中被盗，并被以手推车和滑板运走。这是一起举世震惊的盗窃案。这枚硬币价值375万欧元。2021年，涉及此案的来自有组织犯罪家族的几名男子被法官定罪。
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