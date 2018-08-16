 神秘声波袭击事件　元凶疑为微波武器 | 科技环境 | DW | 03.09.2018

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科技环境

神秘声波袭击事件　元凶疑为微波武器

美国派驻古巴和中国的外交官相继疑受神秘声波袭击，医疗团队最新的研究显示，凶手很可能是「微波武器」。这种非一般武器，威力到底有多大？

Kuba Havana Staatsbesuch US Präsident Obama (picture-alliance/dpa/EPA/O. Barria)

「神秘声波事件」发生后，美国驱逐古巴外交人员，令两国关係转差。

(德国之声中文网) 美国驻中国和古巴几十名使馆人员早前受疑似神秘声波攻击，事件扑朔迷离，《纽约时报》报道指元凶是一种非传统的微波武器。

怀疑遇袭人士称，当时在酒店或家中听到高频率的声波，随后出现的徵状包括﹕噁心、剧烈头痛、疲劳、头晕、睡眠困难和听觉受损，部分人更严重到要返国接受治疗。

负责为21名古巴使馆人员检查的医疗团队，曾经于3月發表研究报告，当时没有提及微波武器。但报告的主笔、宾夕法尼亚州大学脑损伤修復中心总监--史密夫 (Douglas Smith) 向《纽约时报》表示，团队现在认为微波武器是主要「凶手」，而且愈来愈肯定有关使馆人员的脑部受损。「一开始所有人都抱持怀疑态度，但现在全部人都同意事有跷蹊。」

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一名在广州的美国政府工作人员不久前向上级报告，他受到了反常的声波以及气压干扰。美国国务院周三披露了这一消息，并将此事与去年美国驻古巴外交官疑似遭声波攻击一事进行比较。 (23.05.2018)

在美国驻古巴使馆人员出现神秘病症之后，华盛顿继续向哈瓦那施压。除了停止使馆办理赴美签证业务之外，美方还将15名驻美古巴外交官驱逐出境。 (04.10.2017)

美古关係因「怪声」受创

美国国务院和联邦调查局 (FBI) 都拒绝评论有关报道及调查进展。

究竟是谁发动攻击，仍然未有确切答案。但是美国指，无论古巴是主谋抑或保护美国官员不力都要负上责任，所以去年9月召回逾半使馆人员，并驱逐15名古巴驻华府外交官，令在奥巴马任内才解冻美古关係再度转差。古巴否认参与其中，也坚称对事件不知情。

今年5月，美国驻广州总领事馆又有职员表示听到怪声音而不适。美国国务院指，两宗个案共30多名受害人情况非常相似，并于6月撤走部分驻华外交人员

Migräne Kopfschmerztablette (picture alliance/dpa/M. Gröning/SZ)

受袭人士出现严重头痛、听觉受损等徵状，医疗团队相信他们脑部受损。

弗雷效应﹕微波武器之父

早在1960年，美国科学家艾伦弗雷 (Allan Frey) 首次發现，人脑可以接收微波并把它识别为声音，称为「弗雷效应」。日常使用微波炉煮食一般不会有害，但如果刻意调较微波频率，确实有机会令人脑感应到刺耳声音。

弗雷这个發现也引發美国和苏联研究把微波用于武器用途。美国国防情报机关在上世纪七十年代也警告，苏联可能会利用它「干扰军队和外交人员的行为模式」，可以引致神经系统损害。莫斯科称其为「心理物理学」或「精神电子」武器。

另一方面，美国也有引用弗雷效应研发微波武器的应用。报道指，美国空军取得一项发明专利，可以把说话「传送」到敌人脑中；海军则探讨以声波引致疼痛和不适，甚至令目标无法动弹。但是到底华府有否真的配置这些武器，报道指仍是未知之数。

李芊/夏立民 (综合报道)

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上一次美国在任总统访问古巴是1928年的事。这两个国家在过去几年内关系逐步走向缓和，结束敌对关系。美国总统奥巴马一家3月20日到访古巴。 (21.03.2016)  

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