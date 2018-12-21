（德国之声中文网）嗅觉是人类重要的五种感官之一，对于某些人而言，嗅觉的重要性甚至超越视觉、听觉、味觉和触觉，因为嗅觉在潜意识中起着很大的作用。它能在人们毫无防备的情况下释放出被尘封的回忆。

气味能给人带来愉悦，或是发出警告信号，它富含各种情感。一些研究人员表示，情侣间的亲吻可能源自于对感受伴侣气味的渴望，这样的情绪甚至发生在两唇相接之前。这是一种深层的意识。然而，虽然人们能在脑中回放视觉记忆，想象看过和经历过的图画、照片、人物等画面，却无法以同样的方法唤醒嗅觉记忆。

请尝试回想第一次遇见某位朋友或初次亲吻某个对象时的情景。你或许能准确记得对方的穿着或当时谈论的话题，甚至在脑海中听见两人的对话，但却难以记起他的气味或当时周围的味道。事实上，你可能还能用文字形容出气味，例如"闻起来像苹果派"，但脑中是否无法闻到这股味道？

应该是不能吧？笔者反正竭尽全力也做不到。

但在某个瞬间，你或许会突然鲜明地回忆起那个人的气味。那股味道萦绕在你的鼻腔中，充斥着每一寸毛孔，闻起来可能是秋天的落叶、刚出炉的圣诞饼干、橙子或香包。猝不及防，你跌入某段回忆--而且多半是童年的回忆，至少某些科学家是这么说的。

至于笔者--写这段话可能有点恶心--有时候我会突然感觉在科隆的街道上闻到一股新鲜狗屎味。笔者要强调自己并不是怪人（总之不是特别奇怪），但没来由地就是会将新鲜狗屎与我生活的城市联结在一块。

我想这是因为当我还年幼时曾和家人到科隆探望祖母，当时正值夏季，街道上总是有狗屎，在我成长的城市伦敦少有这种情况。

此外，当时的奇怪经验还包括在马桶的"观景台"上看到自己的排泄物。当年很多德国家庭都使用一种"阶梯式马桶"（Flachspülbecken），排泄物不是直接落入水中，而是先掉在一片近乎干燥的平台上。你可以在"大号"后看到粑粑静静躺在平台上，等待着主人对它进行一番检视，然后再将它冲入水池中。不知为何，这段记忆牢牢印在我的脑海中。

这同时也是一段非常鲜明的视觉记忆。不过笔者无法"闻"到记忆中的味道，直到某些神秘的、天外飞来一笔的瞬间……猛地仿佛又回到祖母的公寓中，九岁的我乐不可支，因为我刚在"观景台"上留下光荣的印记，等着我哥哥发现它（尽管他和祖母并不觉得好笑）。

嗅觉记忆是怎么回事？

某些研究结果指出，人类的嗅觉与记忆的联结更胜于其它感官。笔者对此表示质疑，因为（我自认）对看过的画面有很奇特的记忆，特别是曾经去过一次的街道或路线，以及多年后再次故地重游时。我不记得街道名称，但却能辨认路线。所以笔者的五感似乎是互相连贯的。

不好意思，离题了。

当我们闻到气味时，鼻子中的嗅觉神经元会发送信号到大脑中一个名为嗅球的部分。嗅球对这些嗅觉信号进行处理，并将信息进一步传达至大脑的边缘系统。这是一个有趣的发现，因为科学家指出，边缘系统控制着身体的情绪、行为和记忆，它包含大脑中两个主要结构。

首先，边缘系统中的海马体内负责产生情景记忆，也是储存长期记忆的主要部分。储存和处理空间讯息也和海马体息息相关，能让人在熟悉的地方找路。

此外，边缘系统还包含杏仁体，将各种情绪与记忆联结在一起。

所以，科隆的4711古龙水味可能会突然让你开心地重回祖母的怀抱中，但也可能令人回想起在医院割扁桃腺时的不愉快经历。

我们都能理解这样的经验。不过许多对嗅觉记忆言之凿凿的理论其实还未经证实。

为何总是童年回忆？

其实嗅觉勾起的不总是童年回忆，人们也不太知晓个中原因。人类的嗅觉极其复杂，迄今的研究仍旧有限。

科学家曾经针对有创伤后遗症的患者进行"嗅觉闪回"的研究。格罗宁根大学的学者丹尼尔斯（Judith K. Daniels）和莱顿大学医学中心的沃尔米顿（Eric Vermetten）便发表过相关报告。

麻省理工学院媒体实验室的研究人员阿莫尔斯（Judith Amores）试图利用嗅觉科学创造一种能改变情绪、连接潜意识的感觉界面。这种新技术的设备原型看起来像一条环绕脖子、能喷出气味的试管，与可佩戴的其它仪器相连。这将会是值得期待的技术，试想一般人都不清楚气味是如何对人体发挥作用，而阿莫尔斯却知晓其中的奥妙。

此外，也有研究人员针对"味觉和嗅觉感知"记忆展开探讨。在最新的一项研究中，多伦多大学的神经生物学家声称发现了一项未知的大脑功能，或将能针对气味是如何重塑记忆给出答案。该研究团队表示，研究结果还能解释为何阿兹海默症患者的早期症状之一是失去嗅觉。不过，人们还是无从得知，何以嗅觉唤醒的记忆往往与童年有关。

斯德哥尔摩大学的研究人员拉森（Maria Larsson）和魏朗德（Johan Willander）2009年的研究结果指出，嗅觉信息所触动的是被储存在人生头10年的记忆。

笔者认为，这或许与小孩子的感官特别敏锐有关；随着年纪增长，人们的感官逐渐迟钝，或已经对周边环境习以为常，不再对气味感到吃惊，所以后期的经历没有被归类为特别的回忆。

就这样，我还是那个"忘记"冲马桶的九岁孩童。