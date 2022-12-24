神奇动物在这里：谁是动物界的嗅觉冠军?

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与许多动物相比，人类的嗅觉能力实在平平。猜猜看，世界上哪一种动物嗅觉最灵敏？哪一种动物没有嗅觉？小提示：对气味的敏感度可不是由鼻子的大小来决定的。
大象是动物界名副其实的长鼻王。这是不是也意味着它们对气味会格外敏感？没错! 大象的嗅觉基因多达2000个，狗或老鼠的嗅觉基因是这个数字的大约一半。不过，大象虽然在超级鼻子届占有一席之位，嗅觉最灵敏的动物却不是它。
动物界嗅觉灵敏冠军是它——这种滑溜溜的鳗鱼。生物体的嗅觉能力如何，取决于嗅觉感受器的灵敏度和嗅觉细胞的数量。欧洲鳗鱼拥有约10亿个嗅觉细胞，这个嗅觉有多强呢？德语区最大的淡水湖是博登湖，欧洲鳗鱼可以在三倍大的博登湖中嗅出一滴香水。这个超能力可以帮助欧洲鳗鱼在黑暗中摄食，并在长途旅行中感知归途。
狗的嗅觉远远超过人类，无论是毒品、尸体，甚至是新冠病毒它都能够发现。前提是人类不要泛滥养殖。许多法斗、英斗、巴哥等短鼻犬呼吸困难，但长鼻子的狗却拥有高达2亿个嗅觉细胞，更强大的是，它们可以在短时间内频繁呼吸，每分钟可达到300次嗅闻。因此，即使是一点点淡淡的味道也能被它们发现。
老鼠过街，并非人人喊打。一只名为“Magawa”的非洲巨型鼠多年来在柬埔寨从事“扫雷工作”。它只需20分钟就可以给200平方米完成排雷。它的嗅觉完全不输警犬，优势是，因为自身重量轻，它在踏过雷区时，不会引爆地雷。
谁是朋友，谁是敌人？谁是潜在的合作伙伴？食物究竟在哪里？动物可以在嗅觉的帮助下找到这些问题的答案。然而你知道吗，海豚是没有嗅觉的。不过这不妨碍它在自然界的生活和与同类的交流。海豚有着声纳系统，它可以发射和接收超声波，显然声纳可以代替鼻子的功效。
狗拥有2亿个嗅觉细胞，但人类只有大约2000万个嗅觉细胞。不过不要灰心，嗅觉专家哈特（Hanns Hatt）表示，有意识地密集接触不同的气味和定期练习能够提高人类嗅觉。调香师或专业调酒师就是一个很好的例子。
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