神奇动物在这里：谁是动物界的嗅觉冠军?

没有嗅觉也可以

谁是朋友，谁是敌人？谁是潜在的合作伙伴？食物究竟在哪里？动物可以在嗅觉的帮助下找到这些问题的答案。然而你知道吗，海豚是没有嗅觉的。不过这不妨碍它在自然界的生活和与同类的交流。海豚有着声纳系统，它可以发射和接收超声波，显然声纳可以代替鼻子的功效。