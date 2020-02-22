 神出鬼没的新冠病毒 | 科技环境 | DW | 22.02.2020

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科技环境

神出鬼没的新冠病毒

一名河南安阳的新冠病毒感染者传染了5名亲属，自己却始终没有发病；法兰克福接受隔离治疗的两名感染者，直到治愈出院，也几乎没有出现过症状。还有些"治愈"患者，却几天后再次被检出了病毒。此外，科学家发现，睾丸也是新冠病毒的高危目标。

Coronavirus - Virus Sars-CoV-2 COVID-19 (Imago Images/Zuma/Cdc)

(德国之声中文网) 在本周出版的最新一期《新英格兰医学杂志》上，多名德国学者联合撰写了一篇论文，探讨了126名武汉返德侨民中出现2名新冠病毒感染者的病原学依据。这是德国首批从武汉撤离的侨民，2月1日乘坐德国空军运输机抵达法兰克福机场。其中两人在次日被确诊感染了新型冠状病毒(SARS-CoV-2)。

文章中提到，这两名感染者的咽拭子样本的核酸检测结果呈现阳性，遂被送入法兰克福大学附属医院的传染病科进行隔离。但是，这两名病人一直没有出现明显的症状，只是其中一人被发现有一些极其轻微的皮疹以及咽炎症状。

这两名病人已经在一周前宣告治愈出院。

China Coronavirus Klinik in Wuhan (Getty Images/AFP)

“治愈”后也可能再次被检出新冠病毒

中国郑州大学附属医院的学者也在最新一期《美国医学会杂志》上撰文提到了河南安阳一名确诊感染者1月10日从武汉返回后连续传染多名家人、自己却始终不发病的案例。论文指出，她的多名家人此后陆续发病并被确诊，该女子本人随后也被确诊感染了新冠病毒，但是一直到2月11日也没有出现过任何症状，且此时她已经连续两次核算检测呈阴性。作者担忧地表示，如果这类情况一再发生，防控新冠肺炎(COVID-19)疫情将变得极具挑战性。

美国范德堡大学传染病学家沙夫纳(William Schaffner)则对路透社表示，面对这些无症状感染者，现在的最关键问题是：此类情况到底有多普遍？无症状感染者在病程的哪一阶段能够被检测出病毒？

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"治愈者"仍残存病毒

除了无症状感染者，令医学工作者头疼不已的还有"治愈"患者几天后再次被检出新冠病毒。

在成都市锦江区，一名患者在2月10日宣告治愈。按照中国目前的诊疗标准，新冠病毒感染者只有在连续两次核酸检测呈阴性、且无症状后方能称为"治愈"。这名成都患者出院后，居家隔离了9天，2月19日复诊时，其核酸检测结果却又呈阳性。类似的情况也发生在山东莒南一患者身上。目前，这两名患者都被重新收治住院隔离。

四川大学华西医院的传染病专家雷学忠在接受《新京报》采访时认为，按照目前诊疗方案，出院病人的核酸检测都是使用咽拭子样本，但病程后期的患者很可能在下呼吸道(支气管或肺)内才能检测出病毒。他建议改变检测取样部位。此外，上述两个案例也可能意味着痊愈者体内可能仍然会残存有病毒，甚至长期共存。

不只攻击肺、肾...

2月早些时候，中国一线的医护人员就已经发现，此次新冠肺炎的患者中，不少人都出现了肾功能损伤。科研人员随后发现，新冠病毒攻击的靶点ACE2，在肾脏细胞中也有高度表达，同时还意外发现ACE2靶点在睾丸中也有极高的表达水平。

美国国立卫生研究院（NIH）的两名华人学者遂对男性生殖系统受新冠病毒的影响进行了针对性研究，论文暂时还没有正式发表，而是刊登在预印本网站上。作者发现，新冠病毒的靶点主要富集于睾丸中的精原细胞、间质细胞和支持细胞。新冠病毒感染可能会使具有靶点的细胞与生殖相关的功能被抑制，从而生精失败。这两名学者在分析了ACE2阳性细胞的基因通路后判断，在新冠病毒面前，睾丸是一种高危器官；一旦感染，生精功能就会受阻甚至受损。

还有一些研究表明，肠道、肝脏、心血管中也存在着ACE2高度表达的细胞，这意味着，这些器官也可能像肺部一样遭到新冠病毒攻击。

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