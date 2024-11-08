祝贺特朗普胜选 普京：准备好对话

虽然俄国把美国视为敌对国家，但在特朗普再度胜选之后，俄方似乎释出愿意重启沟通的信号。此前，特朗普曾称希望快速终止俄乌战争，对此，俄罗斯总统普京说，特朗普的想法“至少值得关注”。

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京週四（11月7日）祝贺美国共和党总统候选人特朗普赢得美国大选，并赞许特朗普今年7月遭枪手暗杀未遂时展现出“真男人”的勇气。普京说，俄国已准备好跟特朗普展开对话。

“我想藉这个机会恭喜他（特朗普）当选美国总统。”被问及他对特朗普第二个任期有什么期待，普京说：“我不知道接下来会发生什么事，我没概念。”他补充道，这次任期对特朗普来说是最后一任，“他要做什么是他的事”。

这是特朗普胜选之后，普京首次公开评论美国选举结果，他這天在俄国的黑海度假胜地索契参加一场论坛活动。此前，克里姆林宫曾称普京当时还不打算向特朗普致贺电。

特朗普能快速终结俄乌战争？

针对特朗普在俄乌议题上的立场，普京表示：“他说过有关希望跟俄罗斯恢复关系、希望让乌克兰危机落幕，这些想法在我看来至少值得关注。”

竞选期间，特朗普声称如果他胜选，他就有能力在24小时内实现乌克兰和平。特朗普并没有多谈要如何达成这件事。克里姆林宫曾对特朗普的主张表示乐见，并表示会等待具体的政策措施出炉。

7日，被问及如果特朗普要求跟他见面会谈，普京说，如果新的特朗普政府希望恢复跟俄方接触，那他也准备好跟特朗普展开讨论。

图为俄国总统普京今年10月在莫斯科参与金砖国家的商业论坛。（资料照） 图像来源: Alexander Zemlianichenko/AFP

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）则称，俄方不排除普京在特朗普就职前跟他会面的可能性，因为特朗普“曾说他会在就职前打电话给普京”。佩斯科夫先前曾重申，俄国视美国为“不友好”的敌对国家、且直接参与了乌克兰冲突。

佩斯科夫驳斥了“普京未能迅速跟特朗普接触，可能伤害未来关系”的说法，强调俄国跟美国的关系早已在“历史最低点”；至于要如何改变情况，取决于新的美国政府。

美联社解读，俄罗斯态度谨慎，显示出俄方把美国大选视为两种不讨好选项之间的选择。虽然特朗普以推崇普京而闻名，但普京也曾多次指出，特朗普第一次当总统时，对俄国施加的制裁和限制之多是前所未见的。

此前，有西方媒体称特朗普可以算是俄罗斯的影响力代理人，但俄方跟特朗普都多次驳斥此说法。美国特别检察官穆勒（Robert Mueller）调查过所谓的特朗普“通俄门”，但穆勒2019年的报告总结称，虽然俄国政府确实有介入2016年的美国大选，但美国没有发现证据可证明特朗普团队有跟俄国“共谋”。

2024年美国大选期间，美国政界与媒体则多次警告俄罗斯试图透过假信息攻势，干预美国选情并制造混乱。俄国對此亦多次否认。

乌克兰怎么说？

7日，乌克兰总统泽连斯基在匈牙利布达佩斯的一场峰会上表示，他并不知道特朗普打算快速终结乌克兰战事的具体计划细节，特朗普也还没与他讨论。他认为，任何快速的终战措施，说到底都会要求乌克兰做重大让步。

泽连斯基说：“如果只有快，对乌克兰来说就意味著损失。我就是不知道还可能有什么其他方法，可能有些东西是我们不知道、没看到的。”

图为今年9月，乌克蘭總統泽连斯基与当时是美国总统候选人的特朗普在纽约会面。（资料照） 图像来源: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

“我相信特朗普总统真的希望快速做决定，但‘希望’不代表就会发生。我这么说没有任何批評的意思，只是在说现在的状况如此。”泽连斯基强调，乌克兰要的是公平的终战。

泽连斯基是最早向特朗普致贺的国际领袖之一。他週三（6日）与特朗普通过电话，形容两人的谈话“非常棒”。

特朗普胜选之后，对乌克兰的未来带来了重大的不确定性，因为特朗普很可能大幅削减美国对乌克兰的援助。与此同时，俄军在前线持续进攻，美國與乌克兰情资也指朝鲜军队至少已推进到俄罗斯库尔斯克。

对于缺乏安全保障的停火协议，泽连斯基强烈反对，形容这种主张是“胡说八道”，在乌克兰看来，这些提议最终只有利于俄罗斯。乌方认为，乌克兰必须获得安全保障，未来才能避免俄罗斯再度发起更大规模的侵略。

（路透社、美联社）

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