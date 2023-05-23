社民党160岁生日——有没有庆祝的理由？

（德国之声中文网）在位于柏林的社民党总部，值得庆祝的理由已不多见。因而每一条捷报都会备受重视。“今天对我们来说是一个美好的夜晚。我们为不来梅和不来梅港的社民党感到非常自豪，”社民党总书记库纳特（Kevin Kühnert）在社民党于5月14日赢得不来梅州议会选举后表示道。

社民党市长博文舒尔特（Andreas Bovenschulte）在竞选活动结束时甚至唱起了《Stand by me》（站在我身旁），而从柏林赶来增援的社民党主席克林贝尔（Lars Klingbeil） 则用吉他从旁伴奏，以音乐的方式呼吁选民“站在社民党身旁”。最终，社民党在不来梅获得了29.8%的选票，是70多年来倒数第二差的选举成绩。

演唱《站在我身旁》（Stand by me）：社民党主席克林贝尔（Lars Klingbeil）和社民党市长博文舒尔特（Andreas Bovenschulte）在竞选中用音乐为自己拉票

下坠中的执政党

位于柏林总部的社民党想从不来梅的成功里汲取一些经验。社民党总书记库纳特表示，他们将仔细研究此次胜利的取得。然而不来梅的成功案例却是联邦社民党梦想不来的结果。

基民盟/基社盟在民调中的支持率超过30%，而社民党的支持率徘徊在17%至19%之间，与绿党和右翼政党选项党（AfD）苦争第二。在联邦政府历史上，从没有哪一个总理所在党派的支持率是如此之低。

肖尔茨及其所在党派社民党之所以在2021年9月的联邦大选中获胜，就只是因为基民盟的总理候选人在选举中犯了太多错误、实力太弱？

短暂的高涨

看看选举年及其后的民意调查就会发现，社民党在联邦议院选举前取得了巨大的进步。从2021年7月的16%一路增长到9月的近26%。这种高涨一直持续到2022年春季，此后开始回落。一个苦涩的事实：政治学家认为，一个政党至少要获得20%的选票，才可以被称得上是“大众政党”（Volkspartei）。

社民党所庆祝的“社会民主主义的回归”是否已成历史？社民党党员人数早于联邦议会选举前就已经开始持续下降，甚至在其曾经拥有众多支持的大城市也在节节败退。柏林就是最新例证——基民盟在社民党执政22年后再次接管了该市。

社民党在德国东部的情况看起来就真的很糟了。在萨克森州和萨克森-安哈尔特州，社民党在民意调查中的支持率只有个位数。

何时回归社会议题？

也就在这种低迷的氛围里社民党迎来了160岁生日。作为德国现存最古老的的政党，社民党通过举办演讲、论坛、展览和颁奖典礼等形式连续三天庆祝自己的生日。这是一个难得的机会，可以喘口气、补充能量，也是一个在执政联盟中再次显露身影的契机。

庆祝活动在社民党位于柏林的总部、威利·勃兰特大厦(Willy Brandt House)举行，以“进步需要公正”为主题。

社会议题是社民党的核心竞争力所在。但事实却是该议题已被乌克兰战争及其影响所模糊和淡化。社民党总理主要忙于外交政策，社民党内政部长忙于移民问题，社民党劳工部长则在努力解决技术人才和劳动力短缺问题。

鉴于通胀和建筑市场吃紧的状况，社民党竞选时的主要承诺——每年建造40万套住房——已经无从提及。

交通灯执政联盟意见不一

在与绿党和自民党组成的执政联盟里，社民党显得存在感相对较低且缺乏鲜明特色。自民党和绿党在气候保护问题上的争论通常占据了新闻头条。由绿党推动的，从2024年开始淘汰石油和天然气供暖的做法令许多民众感到恐慌，并将不少选民推向了反对党的怀抱。

由于通胀，生活成本已明显上升，对于没有财务储备的人来说，维持生计愈发困难。眼下社民党希望给《建筑能源法》踩下刹车。他们表示，尽管气候保护很重要，但不可令公民负担过重。劳工部长海尔（Hubertus Heil）表示，必须对法案进行改进，解决方案必须“在技术层面可行以及在社会层面可接受”。

社民党内部动荡

如果现在连社民党也想在执政联盟中展现更为鲜明的特色，这可能会导致联盟政府更多紧张局面的出现。然而，一个争吵不休的政府从来不会受到选民的欢迎。社民党总部肯定也对此感到担忧。党内已有先例——糟糕的表现常常导致党内纷争甚至自我分裂。甚至曾经深受党内喜爱的社民党领导人也因此垮台。

目前，社民党内部的不满情绪已在增长，尤其是在该党强大且好斗的左翼派系中。2019年，左翼派系阻止了政治上更倾向于右翼社会民主派的肖尔茨成为党魁。但自从肖尔茨担任总理以来，左翼派系一直保持沉默并服从党纪。

个人魅力变得越来越重要

肖尔茨在社民党内从未特别受欢迎，但作为总理，他得到应有的尊重和重视。然而，这是一种与成就挂钩的好感和善意。只有在他能够给予党派利益的情况下，党派才会一直支持他。在这种情况下，仔细研究社民党在不来梅取得的成功可能会有所帮助。在那里，一位社会民主党人以脚踏实地、平易近人和受欢迎的形象赢得了选民的信任。

肖尔茨担任德国总理的第一年：他改变了什么？

在选举中，个人魅力越来越重要，过去几年其他州议会的选举也证实了这一点。然而，肖尔茨在这方面相对乏善可陈。他常常给人一种冷漠、没有情感和难以亲近的印象。因此，从这点来说要从不来梅吸取成功经验可能又有一定难度。

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