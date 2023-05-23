社民党160岁生日——有没有庆祝的理由？

（德国之声中文网）在位于柏林的社民党总部，值得庆祝的理由已不多见。因而每一条捷报都会备受重视。“今天对我们来说是一个美好的夜晚。我们为不来梅和不来梅港的社民党感到非常自豪，”社民党总书记库纳特（Kevin Kühnert）在社民党于5月14日赢得不来梅州议会选举后表示道。
社民党市长博文舒尔特（Andreas Bovenschulte）在竞选活动结束时甚至唱起了《Stand by me》（站在我身旁），而从柏林赶来增援的社民党主席克林贝尔（Lars Klingbeil） 则用吉他从旁伴奏，以音乐的方式呼吁选民“站在社民党身旁”。最终，社民党在不来梅获得了29.8%的选票，是70多年来倒数第二差的选举成绩。
演唱《站在我身旁》（Stand by me）：社民党主席克林贝尔（Lars Klingbeil）和社民党市长博文舒尔特（Andreas Bovenschulte）在竞选中用音乐为自己拉票
下坠中的执政党
位于柏林总部的社民党想从不来梅的成功里汲取一些经验。社民党总书记库纳特表示，他们将仔细研究此次胜利的取得。然而不来梅的成功案例却是联邦社民党梦想不来的结果。
基民盟/基社盟在民调中的支持率超过30%，而社民党的支持率徘徊在17%至19%之间，与绿党和右翼政党选项党（AfD）苦争第二。在联邦政府历史上，从没有哪一个总理所在党派的支持率是如此之低。
肖尔茨及其所在党派社民党之所以在2021年9月的联邦大选中获胜，就只是因为基民盟的总理候选人在选举中犯了太多错误、实力太弱？
短暂的高涨
看看选举年及其后的民意调查就会发现，社民党在联邦议院选举前取得了巨大的进步。从2021年7月的16%一路增长到9月的近26%。这种高涨一直持续到2022年春季，此后开始回落。一个苦涩的事实：政治学家认为，一个政党至少要获得20%的选票，才可以被称得上是“大众政党”（Volkspartei）。
基民盟总理候选人拉舍特（Armin Laschet）在被洪水摧毁的阿尔河谷（Ahrtal）勘察灾情时大笑，与此同时，联邦总统施泰因迈尔正在发表讲话。照片曝光后，拉舍特的民调支持率直线下降
社民党所庆祝的“社会民主主义的回归”是否已成历史？社民党党员人数早于联邦议会选举前就已经开始持续下降，甚至在其曾经拥有众多支持的大城市也在节节败退。柏林就是最新例证——基民盟在社民党执政22年后再次接管了该市。
社民党在德国东部的情况看起来就真的很糟了。在萨克森州和萨克森-安哈尔特州，社民党在民意调查中的支持率只有个位数。
何时回归社会议题？
也就在这种低迷的氛围里社民党迎来了160岁生日。作为德国现存最古老的的政党，社民党通过举办演讲、论坛、展览和颁奖典礼等形式连续三天庆祝自己的生日。这是一个难得的机会，可以喘口气、补充能量，也是一个在执政联盟中再次显露身影的契机。
庆祝活动在社民党位于柏林的总部、威利·勃兰特大厦(Willy Brandt House)举行，以“进步需要公正”为主题。
社会议题是社民党的核心竞争力所在。但事实却是该议题已被乌克兰战争及其影响所模糊和淡化。社民党总理主要忙于外交政策，社民党内政部长忙于移民问题，社民党劳工部长则在努力解决技术人才和劳动力短缺问题。
鉴于通胀和建筑市场吃紧的状况，社民党竞选时的主要承诺——每年建造40万套住房——已经无从提及。
联邦总理忙于外交政策：肖尔茨与乌克兰总统泽连斯基在总理府前的欢迎仪式上
交通灯执政联盟意见不一
在与绿党和自民党组成的执政联盟里，社民党显得存在感相对较低且缺乏鲜明特色。自民党和绿党在气候保护问题上的争论通常占据了新闻头条。由绿党推动的，从2024年开始淘汰石油和天然气供暖的做法令许多民众感到恐慌，并将不少选民推向了反对党的怀抱。
由于通胀，生活成本已明显上升，对于没有财务储备的人来说，维持生计愈发困难。眼下社民党希望给《建筑能源法》踩下刹车。他们表示，尽管气候保护很重要，但不可令公民负担过重。劳工部长海尔（Hubertus Heil）表示，必须对法案进行改进，解决方案必须“在技术层面可行以及在社会层面可接受”。
执政联盟的紧张氛围：联邦财政部长林德尔(自民党，图左)、联邦总理肖尔茨(社民党，图中)、联邦经济事务和气候保护部长哈贝克(绿党，图右)
社民党内部动荡
如果现在连社民党也想在执政联盟中展现更为鲜明的特色，这可能会导致联盟政府更多紧张局面的出现。然而，一个争吵不休的政府从来不会受到选民的欢迎。社民党总部肯定也对此感到担忧。党内已有先例——糟糕的表现常常导致党内纷争甚至自我分裂。甚至曾经深受党内喜爱的社民党领导人也因此垮台。
目前，社民党内部的不满情绪已在增长，尤其是在该党强大且好斗的左翼派系中。2019年，左翼派系阻止了政治上更倾向于右翼社会民主派的肖尔茨成为党魁。但自从肖尔茨担任总理以来，左翼派系一直保持沉默并服从党纪。
个人魅力变得越来越重要
肖尔茨在社民党内从未特别受欢迎，但作为总理，他得到应有的尊重和重视。然而，这是一种与成就挂钩的好感和善意。只有在他能够给予党派利益的情况下，党派才会一直支持他。在这种情况下，仔细研究社民党在不来梅取得的成功可能会有所帮助。在那里，一位社会民主党人以脚踏实地、平易近人和受欢迎的形象赢得了选民的信任。
在选举中，个人魅力越来越重要，过去几年其他州议会的选举也证实了这一点。然而，肖尔茨在这方面相对乏善可陈。他常常给人一种冷漠、没有情感和难以亲近的印象。因此，从这点来说要从不来梅吸取成功经验可能又有一定难度。
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社民党成立160周年
追溯历史
在德国工人运动大潮中诞生的第一个党派就是1863年5月23日成立的德国社会民主党（SPD）。建党超过100年后，社民党出现了第一个联邦总理——维利·勃兰特（Willy Brandts）。
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社民党成立160周年
地下会议
秘密会议——这就是第一次社民党开会的场面。社民党创始人倍倍尔（August Bebel）和威廉·李卜克内西（Wilhelm Liebknecht）也参加了这次会议。早期的社民党的目标是要让工人们可以发出他们自己的声音。1863年，拉萨尔（Ferdinand Lassalle）在莱比锡成立了社民党的前身“全德工人联合会”（ADAV），当时有4600名成员，1872年成员数量已达到2.1万人，并且队伍依旧不断壮大。
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社民党成立160周年
逆流而上
工业化带来了积极的影响，人们的收入增多，生活水平有所提高。不过这也是要付出代价的：新兴的重工业，员工的工作条件十分艰苦，并且也会损害身体健康。工人协会有很大的知名度。1878年出台的反社会主义法案试图阻止这个势头，社会民主组织被禁止。不过这并没能阻止社民党的扩大。到1890年，该法案并未得到延长，社民党成功参加了同年的议会选举。
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社民党成立160周年
重返校园
从1906年以来，位于柏林的社民党党校的教室里曾经坐过像罗莎·卢森堡（Rosa Luxemburg）或者是倍倍尔这样的学生。后者创办了这所学校。办学的初衷是纪念倍倍尔的父亲和他说过的一段话：“知识就是力量——力量就是知识。”
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社民党成立160周年
动荡的魏玛时期
政治家菲利普·谢德曼（Philipp Scheidemann）在国会大厦的阳台上。1918年11月9日，这位社民党成员宣布共和国成立。一年后，社民党主席弗里德里希·艾伯特(Friedrich Ebert) 成为魏玛共和国总理。妇女拥有了选举权和被选举权。直到1932年，社民党都是在议会中势力最强的党派。
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社民党成立160周年
坚决反对纳粹
1933年3月22日，社民党议员威尔斯（Otto Wels）在国会发言时反对会令希特勒得到不受限制力量的“授权法案”。他说到：“自由和生命可以被剥夺，但是尊严却不可剥夺。”社民党议员全体一致反对纳粹党的提案。几个月后，工会遭到沉重打击，社民党被禁。
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社民党成立160周年
迫害和流亡
社民党成员必须在穿着制服的军人的监督下洗刷墙上的政党口号。很多成员被捕、遭到虐待或被杀害。1933年，威尔斯在布拉格成立了社民党流亡组织。从1940年至1945年社民党又在巴黎和伦敦组织活动。德国工人运动的一部分在斯堪的纳维亚和美国重新开始活跃。
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社民党成立160周年
重返政坛
1946年，在被炸毁的法兰克福，西方占领区的新社民党主席库尔特·舒马赫（Kurt Schumacher）发表讲话。在全苏联占领区（后来的东德），社民党和德国共产党(KPD)被合并成社会主义统一党(SED)。战后西德1949年第一次大选中，社民党以微弱劣势被基民盟击败，此后多年都是反对党。
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社民党成立160周年
首位社民党总理
当时的总理维利·勃兰特在华沙犹太纪念碑前下跪。这位社民党总理推出了“新东方政策”。他发表的第一份政策声明中心围绕着“更多民主”。在上台第二年，勃兰特积极推动落实了一系列法律、家庭和性别平等政策的改革。
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社民党成立160周年
施密特和“德国之秋”
1977年，极端左翼恐怖组织红军旅绑架并谋杀了德国雇主协会主席施莱尔(Hanns-Martin Schleyer)，当时的德国总理，社民党人士施密特参加了追悼仪式，慰问施莱尔遗孀。
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社民党成立160周年
重成反对党
1982年，由于出现多种分歧，社民党和自民党联盟关系破裂。之后很长时间社民党都在扮演反对党的角色。1994年联邦大选中，社民党总理候选人鲁道夫·沙尔平（Rudolf Scharping/左）选举失败。不过，再过四年社民党人施罗德（Gerhard Schröder/右）将迎来机会。
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社民党成立160周年
第三位社民党总理
1998年联邦大选中，基民盟党籍的当任总理科尔选举失败，社民党终于成功，与绿党组阁担起了执政大任。第三位社民党总理施罗德(Gerhard Schröder)任职期间大力推行“2010大议程”（Agenda 2010），在劳动市场上作出了广泛的改革。招致了工会方面的批评。社民党流失了很多成员和选民，这些人转而成为新成立的左翼党（Die Linke）的支持者。
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社民党成立160周年
第四位社民党总理
2021年，德国迎来了第四位社民党总理——肖尔茨（Olaf Scholz），他也是联邦德国的第九任总理。1958年出生的肖尔茨是一位政坛老手，曾担任过汉堡市长，也担任过德国财长，具有着丰富的政治经验。图中是2021年12月8日肖尔茨宣誓就职。社民党与绿党、自民党组阁，形成了新的执政联盟。