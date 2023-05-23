 社民党160岁生日——有没有庆祝的理由？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.05.2023

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时政风云

社民党160岁生日——有没有庆祝的理由？

社民党领导着德国联邦政府，社民党人肖尔茨担任着总理。尽管如此，气氛并不理想。民意调查显示社民党支持率下降，其与绿党及自民党的联合执政也并不顺利。

社民党（SPD）是德国最古老的政党

社民党（SPD）是德国最古老的政党

（德国之声中文网）在位于柏林的社民党总部，值得庆祝的理由已不多见。因而每一条捷报都会备受重视。“今天对我们来说是一个美好的夜晚。我们为不来梅和不来梅港的社民党感到非常自豪，”社民党总书记库纳特（Kevin Kühnert）在社民党于5月14日赢得不来梅州议会选举后表示道。

社民党市长博文舒尔特（Andreas Bovenschulte）在竞选活动结束时甚至唱起了《Stand by me》（站在我身旁），而从柏林赶来增援的社民党主席克林贝尔（Lars Klingbeil） 则用吉他从旁伴奏，以音乐的方式呼吁选民“站在社民党身旁”。最终，社民党在不来梅获得了29.8%的选票，是70多年来倒数第二差的选举成绩。

演唱《站在我身旁》（Stand by me）：社民党主席克林贝尔（Lars Klingbeil）和社民党市长博文舒尔特（Andreas Bovenschulte）在竞选中用音乐为自己拉票

演唱《站在我身旁》（Stand by me）：社民党主席克林贝尔（Lars Klingbeil）和社民党市长博文舒尔特（Andreas Bovenschulte）在竞选中用音乐为自己拉票

下坠中的执政党

位于柏林总部的社民党想从不来梅的成功里汲取一些经验。社民党总书记库纳特表示，他们将仔细研究此次胜利的取得。然而不来梅的成功案例却是联邦社民党梦想不来的结果。

基民盟/基社盟在民调中的支持率超过30%，而社民党的支持率徘徊在17%至19%之间，与绿党和右翼政党选项党（AfD）苦争第二。在联邦政府历史上，从没有哪一个总理所在党派的支持率是如此之低。

肖尔茨及其所在党派社民党之所以在2021年9月的联邦大选中获胜，就只是因为基民盟的总理候选人在选举中犯了太多错误、实力太弱？

短暂的高涨

看看选举年及其后的民意调查就会发现，社民党在联邦议院选举前取得了巨大的进步。从2021年7月的16%一路增长到9月的近26%。这种高涨一直持续到2022年春季，此后开始回落。一个苦涩的事实：政治学家认为，一个政党至少要获得20%的选票，才可以被称得上是“大众政党”（Volkspartei）。

基民盟总理候选人拉舍特（Armin Laschet）在被洪水摧毁的阿尔河谷（Ahrtal）勘察灾情时大笑，与此同时，联邦总统施泰因迈尔正在发表讲话。照片曝光后，拉舍特的民调支持率直线下降

基民盟总理候选人拉舍特（Armin Laschet）在被洪水摧毁的阿尔河谷（Ahrtal）勘察灾情时大笑，与此同时，联邦总统施泰因迈尔正在发表讲话。照片曝光后，拉舍特的民调支持率直线下降

社民党所庆祝的“社会民主主义的回归”是否已成历史？社民党党员人数早于联邦议会选举前就已经开始持续下降，甚至在其曾经拥有众多支持的大城市也在节节败退。柏林就是最新例证——基民盟在社民党执政22年后再次接管了该市。

社民党在德国东部的情况看起来就真的很糟了。在萨克森州和萨克森-安哈尔特州，社民党在民意调查中的支持率只有个位数。

何时回归社会议题？

也就在这种低迷的氛围里社民党迎来了160岁生日。作为德国现存最古老的的政党，社民党通过举办演讲、论坛、展览和颁奖典礼等形式连续三天庆祝自己的生日。这是一个难得的机会，可以喘口气、补充能量，也是一个在执政联盟中再次显露身影的契机。 

庆祝活动在社民党位于柏林的总部、威利·勃兰特大厦(Willy Brandt House)举行，以“进步需要公正”为主题。

社会议题是社民党的核心竞争力所在。但事实却是该议题已被乌克兰战争及其影响所模糊和淡化。社民党总理主要忙于外交政策，社民党内政部长忙于移民问题，社民党劳工部长则在努力解决技术人才和劳动力短缺问题。

鉴于通胀和建筑市场吃紧的状况，社民党竞选时的主要承诺——每年建造40万套住房——已经无从提及。

联邦总理忙于外交政策：肖尔茨与乌克兰总统泽连斯基在总理府前的欢迎仪式上

联邦总理忙于外交政策：肖尔茨与乌克兰总统泽连斯基在总理府前的欢迎仪式上

交通灯执政联盟意见不一

在与绿党和自民党组成的执政联盟里，社民党显得存在感相对较低且缺乏鲜明特色。自民党和绿党在气候保护问题上的争论通常占据了新闻头条。由绿党推动的，从2024年开始淘汰石油和天然气供暖的做法令许多民众感到恐慌，并将不少选民推向了反对党的怀抱。

由于通胀，生活成本已明显上升，对于没有财务储备的人来说，维持生计愈发困难。眼下社民党希望给《建筑能源法》踩下刹车。他们表示，尽管气候保护很重要，但不可令公民负担过重。劳工部长海尔（Hubertus Heil）表示，必须对法案进行改进，解决方案必须“在技术层面可行以及在社会层面可接受”。

执政联盟的紧张氛围：联邦财政部长林德尔(自民党，图左)、联邦总理肖尔茨(社民党，图中)、联邦经济事务和气候保护部长哈贝克(绿党，图右)

执政联盟的紧张氛围：联邦财政部长林德尔(自民党，图左)、联邦总理肖尔茨(社民党，图中)、联邦经济事务和气候保护部长哈贝克(绿党，图右)

社民党内部动荡

如果现在连社民党也想在执政联盟中展现更为鲜明的特色，这可能会导致联盟政府更多紧张局面的出现。然而，一个争吵不休的政府从来不会受到选民的欢迎。社民党总部肯定也对此感到担忧。党内已有先例——糟糕的表现常常导致党内纷争甚至自我分裂。甚至曾经深受党内喜爱的社民党领导人也因此垮台。

目前，社民党内部的不满情绪已在增长，尤其是在该党强大且好斗的左翼派系中。2019年，左翼派系阻止了政治上更倾向于右翼社会民主派的肖尔茨成为党魁。但自从肖尔茨担任总理以来，左翼派系一直保持沉默并服从党纪。

个人魅力变得越来越重要

肖尔茨在社民党内从未特别受欢迎，但作为总理，他得到应有的尊重和重视。然而，这是一种与成就挂钩的好感和善意。只有在他能够给予党派利益的情况下，党派才会一直支持他。在这种情况下，仔细研究社民党在不来梅取得的成功可能会有所帮助。在那里，一位社会民主党人以脚踏实地、平易近人和受欢迎的形象赢得了选民的信任。

肖尔茨担任德国总理的第一年：他改变了什么？

在选举中，个人魅力越来越重要，过去几年其他州议会的选举也证实了这一点。然而，肖尔茨在这方面相对乏善可陈。他常常给人一种冷漠、没有情感和难以亲近的印象。因此，从这点来说要从不来梅吸取成功经验可能又有一定难度。

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  • Verschiedene Memory-Karten aus 150 Jahre SPD Geschichte liegen bunt durcheinandergemischt auf der Rückseite der anderen Memory-Karten, Foto: Per Henriksen /DW08.05.2013 /

    社民党成立160周年

    追溯历史

    在德国工人运动大潮中诞生的第一个党派就是1863年5月23日成立的德国社会民主党（SPD）。建党超过100年后，社民党出现了第一个联邦总理——维利·勃兰特（Willy Brandts）。

  • Heimliche Treffen der Sozialdemokraten im August 1869 bei Kerzenschein beim 6. Vereinstag des Verbandes der deutschen Arbeitervereine in Eisenach mit von links nach rechts Adolf Hepner, Wilhelm Liebknecht (mit erhobenem Zeigefinger) und August Bebel, Foto: Archiv der sozialen Demokratie (© AdsD) der Friedrich-Ebert-Stiftung

    社民党成立160周年

    地下会议

    秘密会议——这就是第一次社民党开会的场面。社民党创始人倍倍尔（August Bebel）和威廉·李卜克内西（Wilhelm Liebknecht）也参加了这次会议。早期的社民党的目标是要让工人们可以发出他们自己的声音。1863年，拉萨尔（Ferdinand Lassalle）在莱比锡成立了社民党的前身“全德工人联合会”（ADAV），当时有4600名成员，1872年成员数量已达到2.1万人，并且队伍依旧不断壮大。

  • Blick in den Maschinensaal der Werkzeugfirma Richard Hartmann im Jahr 1878, Foto: Ullstein Bild

    社民党成立160周年

    逆流而上

    工业化带来了积极的影响，人们的收入增多，生活水平有所提高。不过这也是要付出代价的：新兴的重工业，员工的工作条件十分艰苦，并且也会损害身体健康。工人协会有很大的知名度。1878年出台的反社会主义法案试图阻止这个势头，社会民主组织被禁止。不过这并没能阻止社民党的扩大。到1890年，该法案并未得到延长，社民党成功参加了同年的议会选举。

  • Blick in das Klassenzimmer der SPD-Parteischule 1908 u.a. Joseph Belli, Franz Mehring, Rosa Luxemburg, August Bebel, Simon Katzenstein, Heinrich Kuno und Wilhelm Pieck, Foto: © AdsD der Friedrich-Ebert-Stiftung

    社民党成立160周年

    重返校园

    从1906年以来，位于柏林的社民党党校的教室里曾经坐过像罗莎·卢森堡（Rosa Luxemburg）或者是倍倍尔这样的学生。后者创办了这所学校。办学的初衷是纪念倍倍尔的父亲和他说过的一段话：“知识就是力量——力量就是知识。”

  • Der SPD-Politiker Philipp Scheidemann ruft am09.11.1918 von einem Balkon des Reichstages in Berlin die erste deutsche Republik aus, Foto: picture-alliance/dpa

    社民党成立160周年

    动荡的魏玛时期

    政治家菲利普·谢德曼（Philipp Scheidemann）在国会大厦的阳台上。1918年11月9日，这位社民党成员宣布共和国成立。一年后，社民党主席弗里德里希·艾伯特(Friedrich Ebert) 成为魏玛共和国总理。妇女拥有了选举权和被选举权。直到1932年，社民党都是在议会中势力最强的党派。

  • Otto Wels am Rednerpult des Reichstages 1932, Foto: © AdsD der Friedrich-Ebert-Stiftung

    社民党成立160周年

    坚决反对纳粹

    1933年3月22日，社民党议员威尔斯（Otto Wels）在国会发言时反对会令希特勒得到不受限制力量的“授权法案”。他说到：“自由和生命可以被剥夺，但是尊严却不可剥夺。”社民党议员全体一致反对纳粹党的提案。几个月后，工会遭到沉重打击，社民党被禁。

  • SPD-Politiker werden 1933 unter Aufsicht der SA gezwungen, Wandparolen zu entfernen, Foto: © AdsD der Friedrich-Ebert-Stiftung.

    社民党成立160周年

    迫害和流亡

    社民党成员必须在穿着制服的军人的监督下洗刷墙上的政党口号。很多成员被捕、遭到虐待或被杀害。1933年，威尔斯在布拉格成立了社民党流亡组织。从1940年至1945年社民党又在巴黎和伦敦组织活动。德国工人运动的一部分在斯堪的纳维亚和美国重新开始活跃。

  • Der SPD-Vorsitzende der westlichen Besatzungszonen Kurt Schumacher spricht auf einer Kundgebung auf dem Frankfurter Römer am 27.6.1946 vor der Kulisse ausgebombter Häuserfassaden, Foto: © AdsD der Friedrich-Ebert-Stiftung

    社民党成立160周年

    重返政坛

    1946年，在被炸毁的法兰克福，西方占领区的新社民党主席库尔特·舒马赫（Kurt Schumacher）发表讲话。在全苏联占领区（后来的东德），社民党和德国共产党(KPD)被合并成社会主义统一党(SED)。战后西德1949年第一次大选中，社民党以微弱劣势被基民盟击败，此后多年都是反对党。

  • Am 7. Dezember 1970 kniet Bundeskanzler Willy Brandt vor dem Ehrenmal in Warschau, das den Helden des Ghetto-Aufstands von 1943 gewidmet ist, nieder, Foto: dpa

    社民党成立160周年

    首位社民党总理

    当时的总理维利·勃兰特在华沙犹太纪念碑前下跪。这位社民党总理推出了“新东方政策”。他发表的第一份政策声明中心围绕着“更多民主”。在上台第二年，勃兰特积极推动落实了一系列法律、家庭和性别平等政策的改革。

  • Bundeskanzler Helmut Schmidt kondoliert mit gesenktem Kopf der Witwe des von RAF-Terroristen entführten und ermordeten Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer am 25.10.1977 auf der Trauerfeier in Stuttgart, Foto: Heinz Wieseler/dpa

    社民党成立160周年

    施密特和“德国之秋”

    1977年，极端左翼恐怖组织红军旅绑架并谋杀了德国雇主协会主席施莱尔(Hanns-Martin Schleyer)，当时的德国总理，社民党人士施密特参加了追悼仪式，慰问施莱尔遗孀。

  • Rudolf Scharping, Johannes Rau, Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder auf dem Mannheimer Parteitag 1995 kurz vor der Abwahl Scharpings als SPD-Vorsitzender durch die Kampfabstimmung mit Lafontaine, Foto: picture-alliance/dpa

    社民党成立160周年

    重成反对党

    1982年，由于出现多种分歧，社民党和自民党联盟关系破裂。之后很长时间社民党都在扮演反对党的角色。1994年联邦大选中，社民党总理候选人鲁道夫·沙尔平（Rudolf Scharping/左）选举失败。不过，再过四年社民党人施罗德（Gerhard Schröder/右）将迎来机会。

  • Mit Trillerpfeifen und einem Plakat gegen Schröders Agenda 2010 demonstrieren Mitarbeiter des von der Schließung bedrohten Bombardier-Werkes Waggonbau Halle-Ammendorf am 19.03.2004 in Halle (Saale) für den Erhalt des Produktionsstandortes, Foto: Peter Endig/dpa

    社民党成立160周年

    第三位社民党总理

    1998年联邦大选中，基民盟党籍的当任总理科尔选举失败，社民党终于成功，与绿党组阁担起了执政大任。第三位社民党总理施罗德(Gerhard Schröder)任职期间大力推行“2010大议程”（Agenda 2010），在劳动市场上作出了广泛的改革。招致了工会方面的批评。社民党流失了很多成员和选民，这些人转而成为新成立的左翼党（Die Linke）的支持者。

  • Deutschland Bundestag | Vereidigung Olaf Scholz

    社民党成立160周年

    第四位社民党总理

    2021年，德国迎来了第四位社民党总理——肖尔茨（Olaf Scholz），他也是联邦德国的第九任总理。1958年出生的肖尔茨是一位政坛老手，曾担任过汉堡市长，也担任过德国财长，具有着丰富的政治经验。图中是2021年12月8日肖尔茨宣誓就职。社民党与绿党、自民党组阁，形成了新的执政联盟。


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柏林州议会选举：基民盟表现最佳 社民党微微领先绿党

在这场选举中，基民盟是表现最好的党派。社民党的现任柏林市长则遭遇失败。未来究竟由哪个党派来管理这个德国首都，目前尚不确定。

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