社民党、绿党和自民党签署联合执政协定

(德国之声中文网）"这会是一个为德国迎来新政府的日子！"即将出任联邦总理的社民党政治家肖尔茨（Olaf Scholz）以这番话作为三党联合执政协定签字仪式的开场白。在以展示未来技术为主题的未来宫，肖尔茨发表演说称，新的执政联盟将全力以赴应对新冠疫情。自民党主席林德内（Christian Lindner） 表示："付诸行动的时刻到了，从这周开始，我们将为德国的进步而工作。"

绿党主席哈贝克则强调了德国所面临的挑战，他表示，作为欧洲第一大工业国和世界第四大经济体，德国应努力让气候中和与发达富庶并行不悖。哈贝克将在新政府中担任经济和气候保护部长，并同时担任联邦政府副总理。绿党另一位主席贝尔伯克（Annalena Baerbock）表示，联合执政协定是"对真实情况的反映，也是对社会现实的反映"。三个政党的领导人发表演说之后，社民党和绿党的五位代表以及自民党的三位代表，在联合执政协定上签了字。

在随后举行的新闻发布会上，肖尔茨强调，联合政府的外交政策核心是打造一个强有力的、独立自主的欧盟，为此目的，他出任总理后的首次出访将以法国巴黎为目的地。肖尔茨对美国总统拜登强化民主国家共同体的努力表示赞赏。但肖尔茨谈及中国和俄罗斯等国时也表示，同拥有不同政府模式的国家也应开展多边合作。肖尔茨对俄罗斯向俄乌边界调动军队表示不安，并呼吁俄方尊重邻国边界的不可侵犯性。在谈到疫情时，肖尔茨重申了接种疫苗的重要性。

三党签署联合执政协定的柏林未来宫

哈贝克也对媒体表示，接种疫苗是"重返开放自由社会，减少社交限制的唯一途径"。为此，政府必须出于国家利益和维护自由的考虑采取必要措施。在谈到同美国方面就北溪二号输气管道的争执时，哈贝克表示，这一输气管道项目尚未获得批准，相关的政治谈判将会继续进行。

自民党主席林德内表示，该党不会在疫苗接种义务问题上集体投赞成票或反对票。在谈及今后由他主导的联邦财政部工作时，林德内表示，他的工作框架是避免增税以及从2023年起重新遵守宪法规定的债务上限。

肖尔茨周三正式上任

截至本周一，社民党、自民党和绿党先后批准了题为《勇于进步》的、长达177页的联合执政协定。由红黄绿三党联合执政的新政府希望成为"捍卫自由、公正和持续性发展的联盟"。目前所有部长人选和总理职位都已确定。本周三，肖尔茨将在联邦议院正式被选举为联邦政府总理，他领导下的新内阁随即宣誓就职。至此，历时16年的默克尔时代将被划上句号。默克尔本人没有以候选人身份参与今年9月26日的联邦大选。

肖尔茨周三正式就任总理

社民党、绿党和自民党通过数周协商而达成的联合执政协定中承诺，将在气候保护方面付出巨大努力，并对德国工业进行相应的改造。与此同时，参与联合执政的三个政党还计划改善低收入阶层、租客以及家庭的经济状况。比如将最低工资从9.6欧元提升至12欧元，每年修建40万套住宅，以及延长租金上限政策的适用期等等。

在对华政策方面，177页的联合执政协定中总共提及中国12次，比俄罗斯多一倍。其他章节中偶尔提及中国之外，在"德国对欧洲及世界的责任"一章中，共有两个段落专门讨论中国问题。在南中国海主权争议中，三党联合政府主张"依据国际海洋法解决主权争议。"在台湾问题上，联合政府认为"任何改变台湾现状的行为都需要在和平及双边共识的基础上进行。"除此之外，红黄绿联合政府还宣布将新疆践踏人权的问题"提上议事日程"，并敦促北京恢复香港的"一国两制"。

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