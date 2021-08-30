社民党民调后来居上 肖尔茨: 下任总理？

（德国之声中文网）德广联“德国趋势”民调显示，社民党已经成为德国民意支持率最高的政党，这在2017年以来还是头一次。如果本周日举行投票，社民党将可获得25%的选票。这比八月份的民调整整多出7个百分点。这也是2017年五月以来，社民党最好的民调结果。

基民盟基社盟的民意支持率则继续呈现下跌趋势。接受民调机构Infratest dimap问卷调查的德国人当中，只有20%愿意将选票投给联盟党。

此次民调还显示，绿党的下跌趋势也仍在继续，其民意支持再度减少三个百分点，跌至16%，这也是该党2018以来的最低点。排名支持率第四的政党是自由民主党，支持率为13%，增幅一个百分点，紧随其后的则是德国选项党，支持率为12%，增幅两个百分点。左翼党的支持率没有变化，仍为6%。

民调显示，社民党（SPD）的支持率已明显超越联盟党（CDU/CSU)。

只有三党联手，才能构成执政多数

就现在的民调支持率来看，联盟党和社民党的大联合政府已无望再次执政。民调显示，大约35%的受访者支持由社民党领衔组建联合政府，比八月民调增加了五个百分点。而支持联盟党组建联合政府的则只剩下24%，并八月民调又降低了六个百分点。

理论上讲，社民党组建联合政府将有很多个组合选项：和绿党及自民党，和联盟党及自民党，和联盟党及绿党，以及和绿党及左翼党。而对联盟党来说，联合执政的选项则只有一个，即同绿党和自民党联合执政。

拉舍特民意不保 党内也颇多微词

如果德国以直选方式选举总理，那么社民党首席候选人肖尔茨将获得43%的选票，比八月民调提升两个百分点。而联盟党的首席候选人拉舍特的得票率则只有16%。绿党总理候选人贝尔伯克的得票率则为12%。

分析各大政党传统选民阵营的民调结果，得出的结论则非常有趣：社民党选民阵营中，有87%的人会将选票投给本党候选人肖尔茨，而基民盟传统选民中，则只有47%会将选票投给本党候选人拉舍特。

社民党：候选人魅力比执政纲领更重要

不同年龄段选民的投票去向可以看出：从2018年以来担任默克尔政府副总理及财政部长的肖尔茨，在老年选民中的支持率为46%，中年选民中的支持率为49%，而在四十岁以下选民当中，他的支持率也同样可以达到31%。此外，在好感度、可信度以及领导才能等各项民调中，肖尔茨也都遥遥领先。

可以毫不夸张地说，随着大选临近，肖尔茨以一己之力扭转了社民党的民意颓势。社民党当前获得的良好民调数据，在很多程度上要归功于肖尔茨的个人魅力。社民党选民中，有26%的人明确表示，他们之所以会选举社民党，完全是出于对肖尔茨的认可。而同其他政党相比，社民党的执政纲领和政治主张所起的作用则相对较小。

基民盟基社盟难以服众

历次民调中，民众对社民党执政能力的认可度曾长期落后，但现在这一民调指标已经后来居上：当被问及哪个政党能够更好解决当前德国所面临的主要问题时，四分之一的受访民众分别投了社民党和联盟党的票。上一届联邦大选前的民调中，49%的受访民众认同联盟党的执政能力，认同社民党的则只有19%。

如果德国实现直选，肖尔茨（Olaf Scholz)将以明显优势当选总理。

在社会福利政策方面，社民党得到的认可尤为明显。在薪酬合理化问题上，43%的受访者认同社民党的主张，比今年五月提升了十三个百分点。在养老保障、家庭以及育儿政策方面，社民党的支持率也均超过30%。

气候变化和移民政策

在经济政策领域，联盟党的支持率则继续保持领先，仍达34%，比五月的民调略微降低了三个百分点。在防疫政策方面的认可度也有27%。在环境及气候保护领域，绿党的认可度则继续遥遥领先，高达43%，但同五月民调相比，认可度已经下降了15%。

选民对选项党和自民党执政能力的认可度则基本维持了今年五月的民调结果。大约八分之一受访者希望选项党制定移民政策，同样比例的选民则希望自民党制定经济政策。左翼党则主要在家庭政策和薪酬问题上得到了部分选民的信任。

在外交政策领域，尤其是受到近期阿富汗局势变化的影响，27%的选民支持联盟党，24%选民则支持社民党。而在外交政策领域对任何政党都缺乏信任的选民比例则比2017年增加了一倍，达到23%。

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