社民党提名肖尔茨为总理候选人

社民党一致同意提名肖尔茨为下届联邦大选总理候选人。不过，这项提名还需要在明年一月的社民党党代会上获得批准，方能正式生效。

（德国之声中文网）社民党主席团一致同意提名现任总理肖尔茨为下届联邦大选总理候选人。周一在柏林举行的新闻发布会上，社民党主席艾斯肯（Saskia Esken） 和克林拜尔 （Lars Klingbeil） 宣布了社民党的这一提名决议。不过，这一提名决议还需在明年一月11日召开的社民党党代会上获得确认。

克林拜尔表示，这是一个“方向性的决议”。他同时还强调，基民盟总理候选人默尔茨 （Friedrich Merz）缺乏执政经验。

过去两周以来，社民党内部就下届联邦大选总理候选人人选问题进行了公开的讨论。根据德广联最新民调，社民党籍国防部长皮斯托里乌斯的民意支持率远远高于现任总理肖尔茨。红黄绿执政联盟宣告破裂之后，总理肖尔茨的民意支持率也一落千丈。

社民党籍国防部长皮斯托里乌斯（右）是目前民调支持率最高的政治家。 图像来源: Annegret Hilse/REUTERS

社民党主席团做出总理候选人决议之后，肖尔茨强调了党内的团结以及他同国防部长皮斯托里乌斯的个人友谊。当被问及，他为何认为自己比皮斯托里乌斯更适合竞选总理时，肖尔茨表示：“在我们社民党内部，不会以这种方式讨论问题。”他说，社民党共同做出了决定，“而皮斯托里乌斯则是目前最合适的国防部长人选。”

默尔茨已被提名为基民盟基社盟总理候选人。 图像来源: Ruffer/Caro/picture alliance

继联盟党提名默尔茨以及绿党提名哈贝克之后，肖尔茨是明年联邦大选中的第三位总理候选人。上述三人将率领各自政党参加明年2月23日的大选角逐。

今年12月7日，选项党计划提名该党主席威德尔（Alice Weidel）作为选项党的总理候选人。至此，明年的联邦大选中，各党总共推出了四名总理候选人。总理候选人人数比以往历届联邦大选都多。

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