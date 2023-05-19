社民党成立160周年

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1863年5月23日是社民党（SPD）前身全德工人联合会成立的日子。被禁、遭受打压、被迫流亡……社民党有着跌宕起伏的历史。在该党160年的历史中总共出了四位总理。
在德国工人运动大潮中诞生的第一个党派就是1863年5月23日成立的德国社会民主党（SPD）。建党超过100年后，社民党出现了第一个联邦总理——维利·勃兰特（Willy Brandts）。
秘密会议——这就是第一次社民党开会的场面。社民党创始人倍倍尔（August Bebel）和威廉·李卜克内西（Wilhelm Liebknecht）也参加了这次会议。早期的社民党的目标是要让工人们可以发出他们自己的声音。1863年，拉萨尔（Ferdinand Lassalle）在莱比锡成立了社民党的前身“全德工人联合会”（ADAV），当时有4600名成员，1872年成员数量已达到2.1万人，并且队伍依旧不断壮大。
工业化带来了积极的影响，人们的收入增多，生活水平有所提高。不过这也是要付出代价的：新兴的重工业，员工的工作条件十分艰苦，并且也会损害身体健康。工人协会有很大的知名度。1878年出台的反社会主义法案试图阻止这个势头，社会民主组织被禁止。不过这并没能阻止社民党的扩大。到1890年，该法案并未得到延长，社民党成功参加了同年的议会选举。
从1906年以来，位于柏林的社民党党校的教室里曾经坐过像罗莎·卢森堡（Rosa Luxemburg）或者是倍倍尔这样的学生。后者创办了这所学校。办学的初衷是纪念倍倍尔的父亲和他说过的一段话：“知识就是力量——力量就是知识。”
政治家菲利普·谢德曼（Philipp Scheidemann）在国会大厦的阳台上。1918年11月9日，这位社民党成员宣布共和国成立。一年后，社民党主席弗里德里希·艾伯特(Friedrich Ebert) 成为魏玛共和国总理。妇女拥有了选举权和被选举权。直到1932年，社民党都是在议会中势力最强的党派。
1933年3月22日，社民党议员威尔斯（Otto Wels）在国会发言时反对会令希特勒得到不受限制力量的“授权法案”。他说到：“自由和生命可以被剥夺，但是尊严却不可剥夺。”社民党议员全体一致反对纳粹党的提案。几个月后，工会遭到沉重打击，社民党被禁。
社民党成员必须在穿着制服的军人的监督下洗刷墙上的政党口号。很多成员被捕、遭到虐待或被杀害。1933年，威尔斯在布拉格成立了社民党流亡组织。从1940年至1945年社民党又在巴黎和伦敦组织活动。德国工人运动的一部分在斯堪的纳维亚和美国重新开始活跃。
1946年，在被炸毁的法兰克福，西方占领区的新社民党主席库尔特·舒马赫（Kurt Schumacher）发表讲话。在全苏联占领区（后来的东德），社民党和德国共产党(KPD)被合并成社会主义统一党(SED)。战后西德1949年第一次大选中，社民党以微弱劣势被基民盟击败，此后多年都是反对党。
当时的总理维利·勃兰特在华沙犹太纪念碑前下跪。这位社民党总理推出了“新东方政策”。他发表的第一份政策声明中心围绕着“更多民主”。在上台第二年，勃兰特积极推动落实了一系列法律、家庭和性别平等政策的改革。
1977年，极端左翼恐怖组织红军旅绑架并谋杀了德国雇主协会主席施莱尔(Hanns-Martin Schleyer)，当时的德国总理，社民党人士施密特参加了追悼仪式，慰问施莱尔遗孀。
1982年，由于出现多种分歧，社民党和自民党联盟关系破裂。之后很长时间社民党都在扮演反对党的角色。1994年联邦大选中，社民党总理候选人鲁道夫·沙尔平（Rudolf Scharping/左）选举失败。不过，再过四年社民党人施罗德（Gerhard Schröder/右）将迎来机会。
1998年联邦大选中，基民盟党籍的当任总理科尔选举失败，社民党终于成功，与绿党组阁担起了执政大任。第三位社民党总理施罗德(Gerhard Schröder)任职期间大力推行“2010大议程”（Agenda 2010），在劳动市场上作出了广泛的改革。招致了工会方面的批评。社民党流失了很多成员和选民，这些人转而成为新成立的左翼党（Die Linke）的支持者。
2021年，德国迎来了第四位社民党总理——肖尔茨（Olaf Scholz），他也是联邦德国的第九任总理。1958年出生的肖尔茨是一位政坛老手，曾担任过汉堡市长，也担任过德国财长，具有着丰富的政治经验。图中是2021年12月8日肖尔茨宣誓就职。社民党与绿党、自民党组阁，形成了新的执政联盟。
有报道称，联邦政府已就改革国籍法达成原则性共识。今后外国人申请加入德国籍的手续将变得更为快捷，保留原国籍也将不再是件难事。
德国曾以核能发电技术引以为傲，但与此同时这项技术也一直备受争议，以至于最终决定2023年4月15日是退出核能的日子。然而随着俄乌战争造成的能源危机不断加剧，告别核能的决定是否明智引发广泛讨论。
一项最新调查显示，54%的德国受访者认为移民弊大于利，而只有33%的受访者认为利大于弊。同时，84%的受访者认为德国接收逃离战争或内战的难民是正确的，70%的受访者支持接收逃离饥荒或自然灾害的难民。
曾任联邦德国政府总理的社民党人施罗德与普京关系密切，自俄罗斯发动侵略乌克兰战争以来，很多社民党员致力于将他开除出党。社民党的相关仲裁委员会在3月2日做出裁决，不会开除施罗德党籍，也不能证明他有不光彩的行为。
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