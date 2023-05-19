 社民党成立160周年 | 所有节目 | DW | 23.05.2023

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非常德国

社民党成立160周年

1863年5月23日是社民党（SPD）前身全德工人联合会成立的日子。被禁、遭受打压、被迫流亡……社民党有着跌宕起伏的历史。在该党160年的历史中总共出了四位总理。

  • Verschiedene Memory-Karten aus 150 Jahre SPD Geschichte liegen bunt durcheinandergemischt auf der Rückseite der anderen Memory-Karten, Foto: Per Henriksen /DW08.05.2013 /

    追溯历史

    在德国工人运动大潮中诞生的第一个党派就是1863年5月23日成立的德国社会民主党（SPD）。建党超过100年后，社民党出现了第一个联邦总理——维利·勃兰特（Willy Brandts）。

  • Heimliche Treffen der Sozialdemokraten im August 1869 bei Kerzenschein beim 6. Vereinstag des Verbandes der deutschen Arbeitervereine in Eisenach mit von links nach rechts Adolf Hepner, Wilhelm Liebknecht (mit erhobenem Zeigefinger) und August Bebel, Foto: Archiv der sozialen Demokratie (© AdsD) der Friedrich-Ebert-Stiftung

    地下会议

    秘密会议——这就是第一次社民党开会的场面。社民党创始人倍倍尔（August Bebel）和威廉·李卜克内西（Wilhelm Liebknecht）也参加了这次会议。早期的社民党的目标是要让工人们可以发出他们自己的声音。1863年，拉萨尔（Ferdinand Lassalle）在莱比锡成立了社民党的前身“全德工人联合会”（ADAV），当时有4600名成员，1872年成员数量已达到2.1万人，并且队伍依旧不断壮大。

  • Blick in den Maschinensaal der Werkzeugfirma Richard Hartmann im Jahr 1878, Foto: Ullstein Bild

    逆流而上

    工业化带来了积极的影响，人们的收入增多，生活水平有所提高。不过这也是要付出代价的：新兴的重工业，员工的工作条件十分艰苦，并且也会损害身体健康。工人协会有很大的知名度。1878年出台的反社会主义法案试图阻止这个势头，社会民主组织被禁止。不过这并没能阻止社民党的扩大。到1890年，该法案并未得到延长，社民党成功参加了同年的议会选举。

  • Blick in das Klassenzimmer der SPD-Parteischule 1908 u.a. Joseph Belli, Franz Mehring, Rosa Luxemburg, August Bebel, Simon Katzenstein, Heinrich Kuno und Wilhelm Pieck, Foto: © AdsD der Friedrich-Ebert-Stiftung

    重返校园

    从1906年以来，位于柏林的社民党党校的教室里曾经坐过像罗莎·卢森堡（Rosa Luxemburg）或者是倍倍尔这样的学生。后者创办了这所学校。办学的初衷是纪念倍倍尔的父亲和他说过的一段话：“知识就是力量——力量就是知识。”

  • Der SPD-Politiker Philipp Scheidemann ruft am09.11.1918 von einem Balkon des Reichstages in Berlin die erste deutsche Republik aus, Foto: picture-alliance/dpa

    动荡的魏玛时期

    政治家菲利普·谢德曼（Philipp Scheidemann）在国会大厦的阳台上。1918年11月9日，这位社民党成员宣布共和国成立。一年后，社民党主席弗里德里希·艾伯特(Friedrich Ebert) 成为魏玛共和国总理。妇女拥有了选举权和被选举权。直到1932年，社民党都是在议会中势力最强的党派。

  • Otto Wels am Rednerpult des Reichstages 1932, Foto: © AdsD der Friedrich-Ebert-Stiftung

    坚决反对纳粹

    1933年3月22日，社民党议员威尔斯（Otto Wels）在国会发言时反对会令希特勒得到不受限制力量的“授权法案”。他说到：“自由和生命可以被剥夺，但是尊严却不可剥夺。”社民党议员全体一致反对纳粹党的提案。几个月后，工会遭到沉重打击，社民党被禁。

  • SPD-Politiker werden 1933 unter Aufsicht der SA gezwungen, Wandparolen zu entfernen, Foto: © AdsD der Friedrich-Ebert-Stiftung.

    迫害和流亡

    社民党成员必须在穿着制服的军人的监督下洗刷墙上的政党口号。很多成员被捕、遭到虐待或被杀害。1933年，威尔斯在布拉格成立了社民党流亡组织。从1940年至1945年社民党又在巴黎和伦敦组织活动。德国工人运动的一部分在斯堪的纳维亚和美国重新开始活跃。

  • Der SPD-Vorsitzende der westlichen Besatzungszonen Kurt Schumacher spricht auf einer Kundgebung auf dem Frankfurter Römer am 27.6.1946 vor der Kulisse ausgebombter Häuserfassaden, Foto: © AdsD der Friedrich-Ebert-Stiftung

    重返政坛

    1946年，在被炸毁的法兰克福，西方占领区的新社民党主席库尔特·舒马赫（Kurt Schumacher）发表讲话。在全苏联占领区（后来的东德），社民党和德国共产党(KPD)被合并成社会主义统一党(SED)。战后西德1949年第一次大选中，社民党以微弱劣势被基民盟击败，此后多年都是反对党。

  • Am 7. Dezember 1970 kniet Bundeskanzler Willy Brandt vor dem Ehrenmal in Warschau, das den Helden des Ghetto-Aufstands von 1943 gewidmet ist, nieder, Foto: dpa

    首位社民党总理

    当时的总理维利·勃兰特在华沙犹太纪念碑前下跪。这位社民党总理推出了“新东方政策”。他发表的第一份政策声明中心围绕着“更多民主”。在上台第二年，勃兰特积极推动落实了一系列法律、家庭和性别平等政策的改革。

  • Bundeskanzler Helmut Schmidt kondoliert mit gesenktem Kopf der Witwe des von RAF-Terroristen entführten und ermordeten Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer am 25.10.1977 auf der Trauerfeier in Stuttgart, Foto: Heinz Wieseler/dpa

    施密特和“德国之秋”

    1977年，极端左翼恐怖组织红军旅绑架并谋杀了德国雇主协会主席施莱尔(Hanns-Martin Schleyer)，当时的德国总理，社民党人士施密特参加了追悼仪式，慰问施莱尔遗孀。

  • Rudolf Scharping, Johannes Rau, Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder auf dem Mannheimer Parteitag 1995 kurz vor der Abwahl Scharpings als SPD-Vorsitzender durch die Kampfabstimmung mit Lafontaine, Foto: picture-alliance/dpa

    重成反对党

    1982年，由于出现多种分歧，社民党和自民党联盟关系破裂。之后很长时间社民党都在扮演反对党的角色。1994年联邦大选中，社民党总理候选人鲁道夫·沙尔平（Rudolf Scharping/左）选举失败。不过，再过四年社民党人施罗德（Gerhard Schröder/右）将迎来机会。

  • Mit Trillerpfeifen und einem Plakat gegen Schröders Agenda 2010 demonstrieren Mitarbeiter des von der Schließung bedrohten Bombardier-Werkes Waggonbau Halle-Ammendorf am 19.03.2004 in Halle (Saale) für den Erhalt des Produktionsstandortes, Foto: Peter Endig/dpa

    第三位社民党总理

    1998年联邦大选中，基民盟党籍的当任总理科尔选举失败，社民党终于成功，与绿党组阁担起了执政大任。第三位社民党总理施罗德(Gerhard Schröder)任职期间大力推行“2010大议程”（Agenda 2010），在劳动市场上作出了广泛的改革。招致了工会方面的批评。社民党流失了很多成员和选民，这些人转而成为新成立的左翼党（Die Linke）的支持者。

  • Deutschland Bundestag | Vereidigung Olaf Scholz

    第四位社民党总理

    2021年，德国迎来了第四位社民党总理——肖尔茨（Olaf Scholz），他也是联邦德国的第九任总理。1958年出生的肖尔茨是一位政坛老手，曾担任过汉堡市长，也担任过德国财长，具有着丰富的政治经验。图中是2021年12月8日肖尔茨宣誓就职。社民党与绿党、自民党组阁，形成了新的执政联盟。


  • Verschiedene Memory-Karten aus 150 Jahre SPD Geschichte liegen bunt durcheinandergemischt auf der Rückseite der anderen Memory-Karten, Foto: Per Henriksen /DW08.05.2013 /

    追溯历史

    在德国工人运动大潮中诞生的第一个党派就是1863年5月23日成立的德国社会民主党（SPD）。建党超过100年后，社民党出现了第一个联邦总理——维利·勃兰特（Willy Brandts）。

  • Heimliche Treffen der Sozialdemokraten im August 1869 bei Kerzenschein beim 6. Vereinstag des Verbandes der deutschen Arbeitervereine in Eisenach mit von links nach rechts Adolf Hepner, Wilhelm Liebknecht (mit erhobenem Zeigefinger) und August Bebel, Foto: Archiv der sozialen Demokratie (© AdsD) der Friedrich-Ebert-Stiftung

    地下会议

    秘密会议——这就是第一次社民党开会的场面。社民党创始人倍倍尔（August Bebel）和威廉·李卜克内西（Wilhelm Liebknecht）也参加了这次会议。早期的社民党的目标是要让工人们可以发出他们自己的声音。1863年，拉萨尔（Ferdinand Lassalle）在莱比锡成立了社民党的前身“全德工人联合会”（ADAV），当时有4600名成员，1872年成员数量已达到2.1万人，并且队伍依旧不断壮大。

  • Blick in den Maschinensaal der Werkzeugfirma Richard Hartmann im Jahr 1878, Foto: Ullstein Bild

    逆流而上

    工业化带来了积极的影响，人们的收入增多，生活水平有所提高。不过这也是要付出代价的：新兴的重工业，员工的工作条件十分艰苦，并且也会损害身体健康。工人协会有很大的知名度。1878年出台的反社会主义法案试图阻止这个势头，社会民主组织被禁止。不过这并没能阻止社民党的扩大。到1890年，该法案并未得到延长，社民党成功参加了同年的议会选举。

  • Blick in das Klassenzimmer der SPD-Parteischule 1908 u.a. Joseph Belli, Franz Mehring, Rosa Luxemburg, August Bebel, Simon Katzenstein, Heinrich Kuno und Wilhelm Pieck, Foto: © AdsD der Friedrich-Ebert-Stiftung

    重返校园

    从1906年以来，位于柏林的社民党党校的教室里曾经坐过像罗莎·卢森堡（Rosa Luxemburg）或者是倍倍尔这样的学生。后者创办了这所学校。办学的初衷是纪念倍倍尔的父亲和他说过的一段话：“知识就是力量——力量就是知识。”

  • Der SPD-Politiker Philipp Scheidemann ruft am09.11.1918 von einem Balkon des Reichstages in Berlin die erste deutsche Republik aus, Foto: picture-alliance/dpa

    动荡的魏玛时期

    政治家菲利普·谢德曼（Philipp Scheidemann）在国会大厦的阳台上。1918年11月9日，这位社民党成员宣布共和国成立。一年后，社民党主席弗里德里希·艾伯特(Friedrich Ebert) 成为魏玛共和国总理。妇女拥有了选举权和被选举权。直到1932年，社民党都是在议会中势力最强的党派。

  • Otto Wels am Rednerpult des Reichstages 1932, Foto: © AdsD der Friedrich-Ebert-Stiftung

    坚决反对纳粹

    1933年3月22日，社民党议员威尔斯（Otto Wels）在国会发言时反对会令希特勒得到不受限制力量的“授权法案”。他说到：“自由和生命可以被剥夺，但是尊严却不可剥夺。”社民党议员全体一致反对纳粹党的提案。几个月后，工会遭到沉重打击，社民党被禁。

  • SPD-Politiker werden 1933 unter Aufsicht der SA gezwungen, Wandparolen zu entfernen, Foto: © AdsD der Friedrich-Ebert-Stiftung.

    迫害和流亡

    社民党成员必须在穿着制服的军人的监督下洗刷墙上的政党口号。很多成员被捕、遭到虐待或被杀害。1933年，威尔斯在布拉格成立了社民党流亡组织。从1940年至1945年社民党又在巴黎和伦敦组织活动。德国工人运动的一部分在斯堪的纳维亚和美国重新开始活跃。

  • Der SPD-Vorsitzende der westlichen Besatzungszonen Kurt Schumacher spricht auf einer Kundgebung auf dem Frankfurter Römer am 27.6.1946 vor der Kulisse ausgebombter Häuserfassaden, Foto: © AdsD der Friedrich-Ebert-Stiftung

    重返政坛

    1946年，在被炸毁的法兰克福，西方占领区的新社民党主席库尔特·舒马赫（Kurt Schumacher）发表讲话。在全苏联占领区（后来的东德），社民党和德国共产党(KPD)被合并成社会主义统一党(SED)。战后西德1949年第一次大选中，社民党以微弱劣势被基民盟击败，此后多年都是反对党。

  • Am 7. Dezember 1970 kniet Bundeskanzler Willy Brandt vor dem Ehrenmal in Warschau, das den Helden des Ghetto-Aufstands von 1943 gewidmet ist, nieder, Foto: dpa

    首位社民党总理

    当时的总理维利·勃兰特在华沙犹太纪念碑前下跪。这位社民党总理推出了“新东方政策”。他发表的第一份政策声明中心围绕着“更多民主”。在上台第二年，勃兰特积极推动落实了一系列法律、家庭和性别平等政策的改革。

  • Bundeskanzler Helmut Schmidt kondoliert mit gesenktem Kopf der Witwe des von RAF-Terroristen entführten und ermordeten Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer am 25.10.1977 auf der Trauerfeier in Stuttgart, Foto: Heinz Wieseler/dpa

    施密特和“德国之秋”

    1977年，极端左翼恐怖组织红军旅绑架并谋杀了德国雇主协会主席施莱尔(Hanns-Martin Schleyer)，当时的德国总理，社民党人士施密特参加了追悼仪式，慰问施莱尔遗孀。

  • Rudolf Scharping, Johannes Rau, Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder auf dem Mannheimer Parteitag 1995 kurz vor der Abwahl Scharpings als SPD-Vorsitzender durch die Kampfabstimmung mit Lafontaine, Foto: picture-alliance/dpa

    重成反对党

    1982年，由于出现多种分歧，社民党和自民党联盟关系破裂。之后很长时间社民党都在扮演反对党的角色。1994年联邦大选中，社民党总理候选人鲁道夫·沙尔平（Rudolf Scharping/左）选举失败。不过，再过四年社民党人施罗德（Gerhard Schröder/右）将迎来机会。

  • Mit Trillerpfeifen und einem Plakat gegen Schröders Agenda 2010 demonstrieren Mitarbeiter des von der Schließung bedrohten Bombardier-Werkes Waggonbau Halle-Ammendorf am 19.03.2004 in Halle (Saale) für den Erhalt des Produktionsstandortes, Foto: Peter Endig/dpa

    第三位社民党总理

    1998年联邦大选中，基民盟党籍的当任总理科尔选举失败，社民党终于成功，与绿党组阁担起了执政大任。第三位社民党总理施罗德(Gerhard Schröder)任职期间大力推行“2010大议程”（Agenda 2010），在劳动市场上作出了广泛的改革。招致了工会方面的批评。社民党流失了很多成员和选民，这些人转而成为新成立的左翼党（Die Linke）的支持者。

  • Deutschland Bundestag | Vereidigung Olaf Scholz

    第四位社民党总理

    2021年，德国迎来了第四位社民党总理——肖尔茨（Olaf Scholz），他也是联邦德国的第九任总理。1958年出生的肖尔茨是一位政坛老手，曾担任过汉堡市长，也担任过德国财长，具有着丰富的政治经验。图中是2021年12月8日肖尔茨宣誓就职。社民党与绿党、自民党组阁，形成了新的执政联盟。


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