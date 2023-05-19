社民党成立160周年

逆流而上

工业化带来了积极的影响，人们的收入增多，生活水平有所提高。不过这也是要付出代价的：新兴的重工业，员工的工作条件十分艰苦，并且也会损害身体健康。工人协会有很大的知名度。1878年出台的反社会主义法案试图阻止这个势头，社会民主组织被禁止。不过这并没能阻止社民党的扩大。到1890年，该法案并未得到延长，社民党成功参加了同年的议会选举。