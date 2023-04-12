社民党保守派推对华文件 批评外长贝尔博克

（德国之声中文网）据德新社报道，这份文件中呼吁德国政府在与中国打交道时采取“协调一致的长期战略”。文件中称：“当前外交部长和经济部长在不同个案上摇摆不定。所采取的措施更多是以内政的象征力量为中心，而不是作为一项有远见的政策。”

据最先报道此份文件的《明镜周刊》引述“泽海默圈子”（Seeheimer Kreis）自身提供的信息称，该团体由约93名社民党籍的联邦议员组成。文件中敦促“不能对中国实施片面的德国外交与经济政策”。

特里廷为贝尔博克辩护：她就是这么做的

德国议会绿党党团的外交政策发言人特里廷（Jürgen

Trittin）则就此为贝尔博克作出辩护。“在与中国打交道的过程中，我们既需要阐明利益，也需要就气候保护等合作机会以及人权等关切议题进行公开对话。贝尔博克现在就是这样做的，这也将定义对华战略。”特里廷在柏林警告说：“现在这一对德国重要的访问恰恰不应该受到同为执政联盟内部的攻击搅扰。”

目前，德国政府正在制定一项新的对华战略。正在中国访问的贝尔博克此前表示，她将在中国谈及普世人权的捍卫。她说，这是公平竞争的必要条件。同为绿党籍的德国经济部长哈贝克此前则明确表示，例如对重要原材料这样的单方面依赖应当予以避免，应扩大供应来源，开拓中国以外的新市场。

泽海默文件：对华战略不应是“反华战略”

“泽海默圈子”的这份文件中，鉴于中国强大的经济与政治力量而称之为“重要的行为方和伙伴”，以应对气候保护、核军备竞赛威胁等世界范围内的大量冲突热点与全球性挑战。与此同时，文件也写道，中国日益发展成为一个竞争者和体制对手。

文件中称，鉴于俄罗斯对乌克兰的侵略战争，必须使供应链多样化，建立新的伙伴关系。“与此同时，与中国的开放、坦诚交流就更为重要。”文件中称，突然终结与中国的贸易关系将会是一场经济灾难。因此，一项前后一致的对华战略不应是一项“反华”战略，不应以德国与中国脱钩为目标。德国依赖大量中国进口，如果切断，德国的生产将陷入停滞。

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贝尔博克重申“不脱钩”立场

贝尔博克周四（4月13日）在访华期间表示，欧盟不久前表明，中国是伙伴、竞争者和体制对手。她说，明确的是，必须去面对这样一个有十多亿人口的崛起中的世界大国，并且是我们最大的贸易伙伴。而且，紧密的交流是必要的，这也符合民众、就业和经济界的利益。“但也很明确，我们在一些领域中对中国有依赖性，是不健康的依赖。”

贝尔博克说，这不意味着“脱钩”，而是降低风险，并且明确地知道经济上的依赖可能带来风险。贝尔博克说，因此，经济安全将是对华战略的一个中心议题。她说，目前，德国政府正在与欧盟伙伴的紧密合作中制定该战略。

（德新社等）

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