 社民党人肖尔茨正式就任德国总理 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2021

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新闻广角

社民党人肖尔茨正式就任德国总理

社民党政治家肖尔茨正式当选联邦德国第九任总理。周三，联邦议院举行的投票中，肖尔茨获得395张赞成票。

Deutschland | Schloss Bellevue - Ernennungsurkunde Scholz

肖尔茨在总统府接受了总理任命书

（德国之声中文网）联邦议院议长巴斯（ Bärbel Bas）宣布，共有303票反对，6票弃权，总共707票中，有3张无效选票。肖尔茨需要至少获得369票方可当选，而由他领导的社民党、绿党和自民党执政联盟共拥有416个议席。这也意味着执政联盟中共有21名议员未将选票投给肖尔茨

投票结果公布后，肖尔茨前往总统府美景宫，由联邦总统施泰因迈尔向其授予总理任命证书。接受总统任命后，依据德国基本法，肖尔茨就已正式接替默克尔开始行使政府权力。总统施泰因迈尔宣读了任命书，并对肖尔茨说到："总理先生，我衷心对您表示祝贺。"

Deutschland | Schloss Bellevue - Ernennungsurkunde Scholz

肖尔茨从联邦总统手中接过总理任命书。

在总统府接受了总理任命书后，肖尔茨再重新返回联邦议院参加宣誓就职仪式。宣誓仪式前数天，德国媒体就已报道称，肖尔茨在宣誓时，会省略传统誓词的最后一句："上帝保佑"。不过，这倒并不令人意外，因为他此前出任汉堡市长和德国财政部长的就职仪式上，他也放弃了这句宗教色彩的誓词。

宣誓仪式结束后，肖尔茨发表演说，阐述其施政纲领。联邦议院短暂休会后，周三下午，将由总理宣布内阁人员组成，并举行内阁的宣誓就职仪式。

 

(德新社，法新社）

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