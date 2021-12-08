 社民党人肖尔茨正式就任德国总理 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

社民党人肖尔茨正式就任德国总理

社民党政治家肖尔茨正式当选联邦德国第九任总理。周三，联邦议院举行的投票中，肖尔茨获得395张赞成票。中国国家主席习近平、国务院总理李克强第一时间表示祝贺。

Deutschland | Schloss Bellevue - Ernennungsurkunde Scholz

肖尔茨在总统府接受了总理任命书

（德国之声中文网）联邦议院议长巴斯（ Bärbel Bas）宣布，共有303票反对，6票弃权，总共707票中，有3张无效选票。肖尔茨需要至少获得369票方可当选，而由他领导的社民党、绿党和自民党执政联盟共拥有416个议席。这也意味着执政联盟中共有21名议员未将选票投给肖尔茨。

投票结果公布后，肖尔茨前往总统府美景宫，由联邦总统施泰因迈尔向其授予总理任命证书。接受总统任命后，依据德国基本法，肖尔茨就已正式接替默克尔开始行使政府权力。总统施泰因迈尔宣读了任命书，并对肖尔茨说到：“总理先生，我衷心对您表示祝贺。”

Deutschland | Schloss Bellevue - Ernennungsurkunde Scholz

肖尔茨从联邦总统手中接过总理任命书。

在总统府接受了总理任命书后，肖尔茨再重新返回联邦议院参加宣誓就职仪式。宣誓仪式前数天，德国媒体就已报道称，肖尔茨在宣誓时会省略传统誓词的最后一句：“上帝保佑”。不过，这倒并不令人意外，因为他此前出任汉堡市长和德国财政部长的就职仪式上，他也放弃了这句宗教色彩的誓词。

宣誓仪式结束后，肖尔茨发表演说，阐述其施政纲领。联邦议院短暂休会后，周三下午，将由总理宣布内阁人员组成，并举行内阁的宣誓就职仪式。

中国领导人第一时间祝贺

据中国官媒新华社报道，中国国家主席习近平12月8日致电肖尔茨，祝贺他当选德国联邦总理。中国国务院总理李克强也发来贺电。

图为2018年12月在阿根廷布宜诺斯艾利斯的G20峰会，德国总理默克尔、时任财长肖尔茨等德国代表与中国国家主席习近平等举行了会谈

图为2018年12月在阿根廷布宜诺斯艾利斯的G20峰会，德国总理默克尔、时任财长肖尔茨等德国代表与中国国家主席习近平等举行了会谈

习近平表示，高度重视中德关系发展，愿同肖尔茨一道努力，“以明年两国庆祝建交50周年为契机，巩固并深化政治互信，拓展各领域交流合作，推动中德关系迈上新台阶”。他还指出，“中德两国互为全方位战略伙伴，多年来坚持相互尊重、求同存异、合作共赢，办成许多造福两国和两国人民以及世界的大事。面对百年变局和世纪疫情交织叠加，中德加强沟通和合作，共同支持全球抗疫，推动经济复苏，展现了大国责任和担当”。

李克强也在贺电中表示“中德关系已成为世界上最重要的双边关系之一”，期待同肖尔茨保持良好工作联系，进一步巩固政治互信。

(德新社，法新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 04:22

后默克尔时代的德国对华政策

 

DW.COM

奥拉夫·肖尔茨：被低估嘲笑的社民党救星

是谁使社民党东山再起？是的，正是那个曾在党内被低估、遭嘲笑的人 —— 奥拉夫·舒尔茨 (Olaf Scholz) 。忍辱负重、不屈不挠，终至成功。   

德总统不出席冬奥会 肖尔茨据称曾向习近平传话

德国总统施泰因迈尔将不会出席北京冬奥会。德国联邦议院本周二选举肖尔茨为新总理。有欧盟官员透露，肖尔茨此前曾向习近平传话，他将会延续默克尔对华政策，并且表明会不顾及联盟伙伴的立场持续这一路线。  

德语媒体：对华政策谁拍板？

德国第一位女外长还没上任，已经对北京发出了严厉的声音。她的主张能在柏林得到贯彻吗？另外，中国对立陶宛的贸易“封锁”能起到效果吗？  

联邦大选：中国最希望拉舍特当选

联邦总理默克尔在16年任期内不断扩大德中政治和经济关系。中国领导层将默克尔视为最重要的欧洲政治盟友。分析家认为，中国会希望默克尔接班人是拉舍特或肖尔茨，以延续默克尔的对华温和路线。  

相关内容

Designated German Chancellor Olaf Scholz receives flowers during a session of the German lower house of parliament Bundestag to elect a new chancellor, in Berlin, Germany, December 8, 2021. REUTERS/Fabrizio Bensch

德总统不出席冬奥会 肖尔茨据称曾向习近平传话 08.12.2021

德国总统施泰因迈尔将不会出席北京冬奥会。德国联邦议院本周二选举肖尔茨为新总理。有欧盟官员透露，肖尔茨此前曾向习近平传话，他将会延续默克尔对华政策，并且表明会不顾及联盟伙伴的立场持续这一路线。

Social Democratic Party, SPD, chancellor candidate Olaf Scholz, second left, poses for media with the Green party leaders Annalena Baerbock, second from right, and Robert Habeck, right, and the Free Democratic Party chairman Christian Lindner, left, in Berlin, Germany, Wednesday, Nov. 24, 2021. After weeks of negotiations the leaders of the three parties present a coalition contract for a new German government. (AP Photo/Markus Schreiber)

德语媒体: 让子弹再飞一会儿 06.12.2021

德国红黄绿三党联合执政协定中，共12次提及中国，比俄罗斯多了一倍。更为重要的是，阐述对华政策的文字要比默克尔时代更为直接和强硬。

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht am Samstag (17.07.2010) in Qinling/ Xi'an (China) zwischen zwei Pferden der Terrakottaarmee. Die Bundeskanzlerin begeht am Samstag (17.07.) in Xi'an ihren 56. Geburtstag. Sie ist nach eigener Aussage im Jahr des Pferdes geboren. Merkel startete am 14.07. eine fünftägige Reise nach Russland, China und Kasachstan. Foto: Rainer Jensen dpa | Verwendung weltweit

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 08.12.2021

从2005年出任德国总理至2021年卸任，默克尔总共12次访华，足迹遍布中国大江南北。现在我们就来盘点一下这位德国政坛“铁娘子”的历次中国行。

广告

媒体看中国

Deutschland Potsdam | Olaf Scholz (SPD) & Annalena Baerbock (Die Grünen)

德语媒体：对华政策谁拍板？

德国第一位女外长还没上任，已经对北京发出了严厉的声音。她的主张能在柏林得到贯彻吗？另外，中国对立陶宛的贸易“封锁”能起到效果吗？  