社民党人肖尔茨正式就任德国总理

（德国之声中文网）联邦议院议长巴斯（ Bärbel Bas）宣布，共有303票反对，6票弃权，总共707票中，有3张无效选票。肖尔茨需要至少获得369票方可当选，而由他领导的社民党、绿党和自民党执政联盟共拥有416个议席。这也意味着执政联盟中共有21名议员未将选票投给肖尔茨。

投票结果公布后，肖尔茨前往总统府美景宫，由联邦总统施泰因迈尔向其授予总理任命证书。接受总统任命后，依据德国基本法，肖尔茨就已正式接替默克尔开始行使政府权力。总统施泰因迈尔宣读了任命书，并对肖尔茨说到：“总理先生，我衷心对您表示祝贺。”

在总统府接受了总理任命书后，肖尔茨再重新返回联邦议院参加宣誓就职仪式。宣誓仪式前数天，德国媒体就已报道称，肖尔茨在宣誓时会省略传统誓词的最后一句：“上帝保佑”。不过，这倒并不令人意外，因为他此前出任汉堡市长和德国财政部长的就职仪式上，他也放弃了这句宗教色彩的誓词。

宣誓仪式结束后，肖尔茨发表演说，阐述其施政纲领。联邦议院短暂休会后，周三下午，将由总理宣布内阁人员组成，并举行内阁的宣誓就职仪式。

中国领导人第一时间祝贺

据中国官媒新华社报道，中国国家主席习近平12月8日致电肖尔茨，祝贺他当选德国联邦总理。中国国务院总理李克强也发来贺电。

习近平表示，高度重视中德关系发展，愿同肖尔茨一道努力，“以明年两国庆祝建交50周年为契机，巩固并深化政治互信，拓展各领域交流合作，推动中德关系迈上新台阶”。他还指出，“中德两国互为全方位战略伙伴，多年来坚持相互尊重、求同存异、合作共赢，办成许多造福两国和两国人民以及世界的大事。面对百年变局和世纪疫情交织叠加，中德加强沟通和合作，共同支持全球抗疫，推动经济复苏，展现了大国责任和担当”。

李克强也在贺电中表示“中德关系已成为世界上最重要的双边关系之一”，期待同肖尔茨保持良好工作联系，进一步巩固政治互信。

(德新社，法新社）

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