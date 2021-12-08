 社民党人肖尔茨正式就任德国总理 东西方均发来贺电 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2021

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时政风云

社民党人肖尔茨正式就任德国总理 东西方均发来贺电

社民党政治家肖尔茨正式当选联邦德国第九任总理。周三，联邦议院举行的投票中，肖尔茨获得395张赞成票。中国国家主席习近平、国务院总理李克强第一时间表示祝贺。而俄罗斯总统普京、法国总统马克龙在向肖尔茨表示祝贺的同时，也都向卸任的默克尔致谢。

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肖尔茨当选德国总理

（德国之声中文网）联邦议院议长巴斯（ Bärbel Bas）宣布，共有303票反对，6票弃权，总共707票中，有3张无效选票。肖尔茨需要至少获得369票方可当选，而由他领导的社民党、绿党和自民党执政联盟共拥有416个议席。这也意味着执政联盟中共有21名议员未将选票投给肖尔茨。

投票结果公布后，肖尔茨前往总统府美景宫，由联邦总统施泰因迈尔向其授予总理任命证书。接受总统任命后，依据德国基本法，肖尔茨就已正式接替默克尔开始行使政府权力。总统施泰因迈尔宣读了任命书，并对肖尔茨说到：“总理先生，我衷心对您表示祝贺。”

Deutschland | Schloss Bellevue - Ernennungsurkunde Scholz

肖尔茨从联邦总统手中接过总理任命书。

在总统府接受了总理任命书后，肖尔茨再重新返回联邦议院参加宣誓就职仪式。宣誓仪式前数天，德国媒体就已报道称，肖尔茨在宣誓时会省略传统誓词的最后一句：“上帝保佑”。不过，这倒并不令人意外，因为他此前出任汉堡市长和德国财政部长的就职仪式上，他也放弃了这句宗教色彩的誓词。

宣誓仪式结束后，肖尔茨发表演说，阐述其施政纲领。联邦议院短暂休会后，周三下午，将由总理宣布内阁人员组成，并举行内阁的宣誓就职仪式。

中国领导人第一时间祝贺

据中国官媒新华社报道，中国国家主席习近平12月8日致电肖尔茨，祝贺他当选德国联邦总理。中国国务院总理李克强也发来贺电。

图为2018年12月在阿根廷布宜诺斯艾利斯的G20峰会，德国总理默克尔、时任财长肖尔茨等德国代表与中国国家主席习近平等举行了会谈

图为2018年12月在阿根廷布宜诺斯艾利斯的G20峰会，德国总理默克尔、时任财长肖尔茨等德国代表与中国国家主席习近平等举行了会谈

习近平表示，高度重视中德关系发展，愿同肖尔茨一道努力，“以明年两国庆祝建交50周年为契机，巩固并深化政治互信，拓展各领域交流合作，推动中德关系迈上新台阶”。他还指出，“中德两国互为全方位战略伙伴，多年来坚持相互尊重、求同存异、合作共赢，办成许多造福两国和两国人民以及世界的大事。面对百年变局和世纪疫情交织叠加，中德加强沟通和合作，共同支持全球抗疫，推动经济复苏，展现了大国责任和担当”。

李克强也在贺电中表示“中德关系已成为世界上最重要的双边关系之一”，期待同肖尔茨保持良好工作联系，进一步巩固政治互信。

“周五见”

希望与肖尔茨一道“书写新篇章”的还有法国总统马克龙。他也在12月8日肖尔茨上任后第一时间表示，“我们将共同书写新篇章，为了法国人，为了德国人，为了欧洲人”。马克龙还在推特上对肖尔茨说，“周五见”。肖尔茨计划本周五对巴黎进行访问。

此外，目前关系颇为紧张的莫斯科和基辅也分别向肖尔茨表示祝贺。

据德新社报道，俄罗斯总统普京在发给肖尔茨的贺电中说，“我希望与您进行建设性对话，就当前的双边议题和国际议程进行合作”。

普京对默克尔16年来的合作表示感谢，并表达敬意

普京对默克尔16年来的合作表示感谢，并表达敬意

此外，普京也在另一份电报对默克尔表示感谢，他在这里没有使用德语中的“您”这一敬称，而是用的比较亲切的“你”，表示“我们一直保持联系，即使是在最困难的情况下，我们也试图找到解决问题的办法”。

普京向默克尔表达了敬意，称赞“在担任德国政府首脑的这些年里，你在欧洲和全世界获得了应得的高度权威”，并表示默克尔作为政治家的“丰富经验”仍会继续受到欢迎，“而我们当然也会继续我们的友好交流”。

乌克兰总统用德语发推

乌克兰总统泽连斯基（Wolodymyr Selenskyj）也对新总理肖尔茨寄予厚望。泽连斯基在推特上用德语向肖尔茨表示祝贺，称准备好了与肖尔茨“就恢复乌克兰领土完整、发展能源伙伴关系和我们欧盟/北约一体化进行合作”。

该国总理也同样发推特对肖尔茨表示祝贺，称期待与德国新的交通灯政府进行互利合作。

柏林与基辅之间的关系因为俄罗斯有争议的“北溪2号”天然气管道而遇冷。此外，俄罗斯反对乌克兰加入北约、西方国家担心俄罗斯会入侵乌克兰，这都导致局势进一步紧张。

肖尔茨：总理府将保持思路上的连贯性

布鲁塞尔方面表示，希望肖尔茨致力于“强大的欧洲”。欧委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在推特上向肖尔茨表示祝贺，并称希望与肖尔茨一道为“强大的欧洲”而努力。

默克尔也同样对自己的继任表示了祝贺，称希望他为德国的最佳利益而努力。

在交接仪式上，默克尔对肖尔茨执政给予祝福，并表示担任德国联邦总理是“一个最美好的任务”

在交接仪式上，默克尔对肖尔茨执政给予祝福，并表示担任德国联邦总理是“一个最美好的任务”

肖尔茨感谢了前任默克尔。他表示，默克尔在任职期间不得不处理许多危机，其中一些危机也是他们共同克服的，“这将我们连接在一起”。

“我们之间一直有着充满信任的合作”，肖尔茨说，这表明德国是一个强大而有能力的民主国家。他还笑着说，自己接任之后不会有太多变化，表示会保持总理府在思路上的连贯性。

(德新社，法新社等）

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  • Olaf Scholz (SPD)

    德国新内阁的新老面孔

    联邦总理：肖尔茨

    63岁的肖尔茨（Olaf Scholz）接任默克尔成为新一任联邦总理。肖尔茨领导的社民党赢得了今年9月举行的联邦议院大选。他是一位政坛老手，曾担任过汉堡市市长，也曾担任过联邦经济部部长，具有着丰富的政治经验。在新一届政府中他的核心工作之一是提高最低工资。

  • Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen)

    德国新内阁的新老面孔

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  • Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen)

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    外交部长：贝尔博克

    40岁的绿党主席贝尔博克（Annalena Baerbock 40) 在新内阁中担任联邦外交部长，她也成为德国第二个来自绿党的外交部长。此前，费舍尔（Joschka Fischer）曾在施罗德政府时期出任外交部长。

  • Christian Lindner (FDP)

    德国新内阁的新老面孔

    财政部长：林德纳

    自民党总裁，42岁的林德纳（Christian Lindner）出任联邦财政部长。财政部长在内阁中被看作是联邦总理之后最为重要的职位。虽然今年的大选中，绿党得票率高于自民党，但自民党仍是获得了这一重要职位。

  • Karl Lauterbach (SPD), designierter Bundesminister für Gesundheit

    德国新内阁的新老面孔

    抗击疫情的斗士

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  • Berlin Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums zum Parteivorsitz

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  • Marco Buschmann (FDP)

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  • Volker Wissing (FDP)

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    交通和数字化部部长：维辛

    51岁的维辛（Volker Wissing）任自民党总书记。在新的联邦内阁中，他出任交通和数字化部部长。他对“红绿灯”联盟十分熟悉。他曾在莱茵兰-普法尔茨“红绿灯”政府中任职。今年的联邦大选结束后，他参与了最初阶段的组阁谈判。

  • Bettina Stark-Watzinger (FDP)

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    教育部部长：施塔克-瓦青格

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  • Landtagswahl in Rheinland-Pfalz I Die Grünen

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    家庭部长：施皮格尔

    联邦家庭、老人、妇女与青少年事务部部长由施皮格尔（Anne Spiegel）担任。40岁的施皮格尔属于绿党中的左翼阵营。家庭、妇女和青少年事务对于她来说并不陌生，她曾在莱茵兰-普法尔茨州负责相关事务。

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    作者: Lisa Hänel


 

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