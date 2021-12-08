社民党人肖尔茨正式就任德国总理 东西方均发来贺电

（德国之声中文网）联邦议院议长巴斯（ Bärbel Bas）宣布，共有303票反对，6票弃权，总共707票中，有3张无效选票。肖尔茨需要至少获得369票方可当选，而由他领导的社民党、绿党和自民党执政联盟共拥有416个议席。这也意味着执政联盟中共有21名议员未将选票投给肖尔茨。
投票结果公布后，肖尔茨前往总统府美景宫，由联邦总统施泰因迈尔向其授予总理任命证书。接受总统任命后，依据德国基本法，肖尔茨就已正式接替默克尔开始行使政府权力。总统施泰因迈尔宣读了任命书，并对肖尔茨说到：“总理先生，我衷心对您表示祝贺。”
肖尔茨从联邦总统手中接过总理任命书。
在总统府接受了总理任命书后，肖尔茨再重新返回联邦议院参加宣誓就职仪式。宣誓仪式前数天，德国媒体就已报道称，肖尔茨在宣誓时会省略传统誓词的最后一句：“上帝保佑”。不过，这倒并不令人意外，因为他此前出任汉堡市长和德国财政部长的就职仪式上，他也放弃了这句宗教色彩的誓词。
宣誓仪式结束后，肖尔茨发表演说，阐述其施政纲领。联邦议院短暂休会后，周三下午，将由总理宣布内阁人员组成，并举行内阁的宣誓就职仪式。
中国领导人第一时间祝贺
据中国官媒新华社报道，中国国家主席习近平12月8日致电肖尔茨，祝贺他当选德国联邦总理。中国国务院总理李克强也发来贺电。
图为2018年12月在阿根廷布宜诺斯艾利斯的G20峰会，德国总理默克尔、时任财长肖尔茨等德国代表与中国国家主席习近平等举行了会谈
习近平表示，高度重视中德关系发展，愿同肖尔茨一道努力，“以明年两国庆祝建交50周年为契机，巩固并深化政治互信，拓展各领域交流合作，推动中德关系迈上新台阶”。他还指出，“中德两国互为全方位战略伙伴，多年来坚持相互尊重、求同存异、合作共赢，办成许多造福两国和两国人民以及世界的大事。面对百年变局和世纪疫情交织叠加，中德加强沟通和合作，共同支持全球抗疫，推动经济复苏，展现了大国责任和担当”。
李克强也在贺电中表示“中德关系已成为世界上最重要的双边关系之一”，期待同肖尔茨保持良好工作联系，进一步巩固政治互信。
“周五见”
希望与肖尔茨一道“书写新篇章”的还有法国总统马克龙。他也在12月8日肖尔茨上任后第一时间表示，“我们将共同书写新篇章，为了法国人，为了德国人，为了欧洲人”。马克龙还在推特上对肖尔茨说，“周五见”。肖尔茨计划本周五对巴黎进行访问。
此外，目前关系颇为紧张的莫斯科和基辅也分别向肖尔茨表示祝贺。
据德新社报道，俄罗斯总统普京在发给肖尔茨的贺电中说，“我希望与您进行建设性对话，就当前的双边议题和国际议程进行合作”。
普京对默克尔16年来的合作表示感谢，并表达敬意
此外，普京也在另一份电报对默克尔表示感谢，他在这里没有使用德语中的“您”这一敬称，而是用的比较亲切的“你”，表示“我们一直保持联系，即使是在最困难的情况下，我们也试图找到解决问题的办法”。
普京向默克尔表达了敬意，称赞“在担任德国政府首脑的这些年里，你在欧洲和全世界获得了应得的高度权威”，并表示默克尔作为政治家的“丰富经验”仍会继续受到欢迎，“而我们当然也会继续我们的友好交流”。
乌克兰总统用德语发推
乌克兰总统泽连斯基（Wolodymyr Selenskyj）也对新总理肖尔茨寄予厚望。泽连斯基在推特上用德语向肖尔茨表示祝贺，称准备好了与肖尔茨“就恢复乌克兰领土完整、发展能源伙伴关系和我们欧盟/北约一体化进行合作”。
该国总理也同样发推特对肖尔茨表示祝贺，称期待与德国新的交通灯政府进行互利合作。
柏林与基辅之间的关系因为俄罗斯有争议的“北溪2号”天然气管道而遇冷。此外，俄罗斯反对乌克兰加入北约、西方国家担心俄罗斯会入侵乌克兰，这都导致局势进一步紧张。
肖尔茨：总理府将保持思路上的连贯性
布鲁塞尔方面表示，希望肖尔茨致力于“强大的欧洲”。欧委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在推特上向肖尔茨表示祝贺，并称希望与肖尔茨一道为“强大的欧洲”而努力。
默克尔也同样对自己的继任表示了祝贺，称希望他为德国的最佳利益而努力。
在交接仪式上，默克尔对肖尔茨执政给予祝福，并表示担任德国联邦总理是“一个最美好的任务”
肖尔茨感谢了前任默克尔。他表示，默克尔在任职期间不得不处理许多危机，其中一些危机也是他们共同克服的，“这将我们连接在一起”。
“我们之间一直有着充满信任的合作”，肖尔茨说，这表明德国是一个强大而有能力的民主国家。他还笑着说，自己接任之后不会有太多变化，表示会保持总理府在思路上的连贯性。
(德新社，法新社等）
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联邦总理：肖尔茨
63岁的肖尔茨（Olaf Scholz）接任默克尔成为新一任联邦总理。肖尔茨领导的社民党赢得了今年9月举行的联邦议院大选。他是一位政坛老手，曾担任过汉堡市市长，也曾担任过联邦经济部部长，具有着丰富的政治经验。在新一届政府中他的核心工作之一是提高最低工资。
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副总理、经济和气候保护部长：哈贝克
2018年以来，哈贝克（Robert Habeck）和贝尔博克一起共同领导绿党。在绿党推选总理候选人的竞争中，哈贝克败给了贝尔博克。最终绿党在大选中的得票数低于预期。现在，哈贝克在内阁中亲自负责绿党的核心议题——成为经济和气候保护部部长。另外，52岁的他也成为联邦副总理。
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外交部长：贝尔博克
40岁的绿党主席贝尔博克（Annalena Baerbock 40) 在新内阁中担任联邦外交部长，她也成为德国第二个来自绿党的外交部长。此前，费舍尔（Joschka Fischer）曾在施罗德政府时期出任外交部长。
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财政部长：林德纳
自民党总裁，42岁的林德纳（Christian Lindner）出任联邦财政部长。财政部长在内阁中被看作是联邦总理之后最为重要的职位。虽然今年的大选中，绿党得票率高于自民党，但自民党仍是获得了这一重要职位。
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抗击疫情的斗士
对于不少人来说，劳特巴赫（Karl Lauterbach）是这次组阁中的一个惊喜。许多民众和政界人士希望他担任卫生部长，但起初他本人并无此计划。现在肖尔茨称赞他是专业人士，任命他为卫生部长。现年58岁的劳特巴赫是医学专家、卫生经济学专家。在新冠疫情期间，他频繁在媒体亮相，针对疫情发出警告，也引发过一些争议。
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又一位女防长
兰布莱希特（Christine Lambrecht）之前是司法部长，如今成为国防部长。这是德国连续第三次由女性担任防长。这位56岁、律师出身的社民党人接手的是一项艰巨工作。她希望让在军事领域工作变得更具吸引力，计划未来将持续评估联邦国防军的海外部署，并提供退出策略。
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全新的建筑和住房部
社民党人盖维茨（Klara Geywitz）是新内阁仅有的两名来自原东德联邦州的政治家之一（另一位是绿党的莱姆克）。她成为新成立的建筑和住房部部长，计划将每年建造40万套新公寓。现年45岁的盖维茨来自勃兰登堡，2019年12月当选社民党副主席。肖尔茨称赞她非常有能力。
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女强人主管内政
德国内政部首次由一名女性领导。51岁的律师、来自黑森州的社民党人费泽尔（Nancy Faeser）被肖尔茨任命为内政部长。费泽尔之前是黑森州社民党及其议会党团的主席。她希望未来重点打击右翼极端主义，并承诺建立一支装备精良的联邦警察部队，让人们在德国国内感到安全。
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新经合部长：全球问题的新视角
53 岁的舒尔策（Svenja Schulze） 之前是环境部长，现在将接管经济合作与发展部。这位社民党人因为其在气候保护领域的作为而为人熟知。肖尔茨在介绍内阁组成时表示，全球话题一直是舒尔策的动力，如今她来主管内阁中的这个国际版块。
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总理府负责人：施密特
沃尔夫冈·施密特（Wolfgang Schmidt）是肖尔茨多年来的幕僚和亲信。很多人说，没有人比施密特更了解肖尔茨。他们二人曾在汉堡一起共事20年。施密特被任命为总理府负责人。
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劳动和社会事务部部长：海尔
49岁的海尔（Hubertus Heil） 是唯一继续担任原职的联邦政府部长。这位社民党人仍负责劳动和社会事务。他被认为是一位脚踏实地的实用主义者，政治关注焦点包括基本养老金和最低工资。目前他已经宣布，将为在家办公争取更多权利。
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司法部长：布什曼
自民党联邦议院的议会秘书长马尔科·布什曼 （Marco Buschmann）接管司法部。选战期间布施曼主张采取自由化的抗疫政策。
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交通和数字化部部长：维辛
51岁的维辛（Volker Wissing）任自民党总书记。在新的联邦内阁中，他出任交通和数字化部部长。他对“红绿灯”联盟十分熟悉。他曾在莱茵兰-普法尔茨“红绿灯”政府中任职。今年的联邦大选结束后，他参与了最初阶段的组阁谈判。
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教育部部长：施塔克-瓦青格
53岁的自民党秘书长施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）出任教育部部长。她在联邦议院担任议员多年并且参与了此次组阁谈判。今年选战期间她着重于教育政策话题并且在一篇文章中阐述了自己对教改的展望。她提出应该实行“根本性的教育体系转变”。
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粮食和农业部长：厄兹德米尔
绿党前主席厄兹德米尔（Cem Özdemir）接管粮食和农业部。他是德国首个拥有土耳其移民背景的联邦部长。
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环境部长：莱姆克
联邦环境、自然保育及核能安全部由来自绿党的莱姆克（Steffi Lemke）担任。来自东德的莱姆克学习农业出身。她在联邦议院担任议员时的工作重点是保护海洋环境。
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家庭部长：施皮格尔
联邦家庭、老人、妇女与青少年事务部部长由施皮格尔（Anne Spiegel）担任。40岁的施皮格尔属于绿党中的左翼阵营。家庭、妇女和青少年事务对于她来说并不陌生，她曾在莱茵兰-普法尔茨州负责相关事务。
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政坛老手主导联邦文化部
政坛老手、前绿党主席罗特（Claudia Roth）在未来主导联邦文化政策。现年66岁的她是绿党最知名人士之一，自2013年10月起担任德国联邦议院副议长。她早年间还担任过著名无政府主义摇滚乐队Ton Steine Scherben（陶瓷、石头和碎片）的经理。
作者: Lisa Hänel