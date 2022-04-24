社民党主席呼吁施罗德退党:“我们应停止把他视为前总理”

（德国之声中文网）德国社民党主席艾斯肯（Saskia Esken）在4月25日被德意志广播电台问及前总理、社民党人施罗德是否应该退出该党时，她回答说：“他应该这样做。”艾斯肯表示，施罗德“为普京辩护、反对战争罪的指控完全是荒谬的”。

这位现任社民党主席还表示，收到了一些要求将施罗德开除出党的申请，社民党目前正在按照该党的章程进行处理。

艾斯肯说：“多年来，施罗德一直只是作为一个商人行事，我们应该停止将他视为一个老政治家，视为前总理”，“他通过为俄罗斯国有企业工作来赚钱”。她批评施罗德没遵从社民党领导层的要求，辞去在俄罗斯国企的职务。而放弃这些职位“对于挽救他当年作为前总理盛极一时的声誉是必要的”，艾斯肯说，“不幸的是，他没有遵循这一建议”。

此前，德国现总理肖尔茨公开表示，前总理施罗德应离开俄罗斯公司，作为前政府首脑，其商业事务已不仅仅是私人事情。施罗德手下的一些工作人员也宣布辞职，以示不满。不过，施罗德并未因此改变自己的决定。

施罗德：道歉、忏悔不是我的风格

在周末发表的《纽约时报》采访中，施罗德对他与俄罗斯企业的关系表态，并拒绝在目前结束其供职。他表示，如果俄罗斯主动停止对德国的能源供应，他将“辞职”。

《纽时》报导指出，施罗德每年从俄企获得近100万美元的报酬。

现年78岁的施罗德是俄罗斯政府和俄总统普京的长期商业伙伴。这位德国前总理已担任俄能源巨头俄罗斯石油公司（Rosneft）的监事会成员多年，目前是监事会主席。施罗德参与了备受争议的“北溪1号” 和“北溪2号” 管道项目，也是北溪天然气管道公司（Nord Stream AG）股东委员会的主席。

北溪项目将俄罗斯天然气绕过乌克兰、经由波罗的海直接输往德国。目前，北溪1号继续运营；北溪2号管道项目亦已竣工，待批投入运营。在俄罗斯入侵乌克兰后，德国叫停了北溪2号的审批程序。

在俄罗斯入侵乌克兰后，施罗德与此保持距离。他一直表示，这场战争是“一个错误”。对于布查发生的众多乌克兰平民被杀事件，施罗德对《纽时》表示，必须对此进行调查，但他不认为相关指示来自普京。

接受《纽约时报》采访是战争开始以来施罗德第一次对媒体发声。他在其中表示反对德国对俄罗斯实施能源禁令。他称，期待德国在俄乌战争结束后恢复与莫斯科的关系。

这位前总理还表示，仍然愿意就俄乌冲突斡旋。施罗德曾于3月初前往莫斯科进行斡旋。在接受《纽时》采访时，施罗德说：“我不做忏悔，这不是我的风格。”

（法新社，纽约时报等）

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