社媒上的滤镜：美丽的代价

(德国之声中文网）痘痘、斑点、毛孔--每个人的外貌都有瑕疵，这本是世界上再正常不过的事情，但在社交网络上，这些所谓瑕疵全都消失了，几乎每个人都有吹弹可破的肌肤，完美的发型、白得发光的牙齿。

这些都是滤镜的功劳。面部滤镜市场近年来蓬勃发展，过滤器本身的功能也变得越来越强大。从细微的修正，比如让皮肤更光洁，眉毛更浓密，到造出一张全新的脸，一切皆有可能。

人工智能打造人工美

以色列Lightricks公司的应用程序 "FaceTune "已被下载超过2亿次；台湾的玩美彩妝(YouCam Makeup)"和新加坡 "BeautyPlus "的下载量都分别超过了1亿次。几年前还只有照片可以被美化，如今，视频中的人脸也可以被修容，而且不留破绽。

滤镜修容可以让每个人都拥有理想中的面孔

3月初，TikTok上的两个新过滤器引起了不小的轰动。在人工智能的帮助下，"Teenage Look "滤镜使人们看起来更年轻；"Bold Glamour "滤镜则让每个人都拥有了理想中的面孔--嘴唇更丰满、眼睛更明亮、鼻梁更纤细、皮肤更光洁。

所有这些追求的都是一种统一的审美：黑皮肤变浅，白皮肤变红润，大鼻子变纤巧。法兰克福歌德大学的艺术教育讲师冈克尔（Katja Gunkel）批评说，这些技术虽是全新的，但是，"审美情趣肯定有问题，许多陈旧观念都浓缩在滤镜中。"

抑郁与自我感知偏差

而这会对用户心理造成严重后果。根据英国基督教青年会的一项研究，三分之二的年轻人都感到受到社交网络上外貌标准的压力。英国青年组织Girlguiding的一项调查显示，大约三分之一的11至21岁的女孩不会发布自己未经修饰的照片。德国youtube主播塞尔维·卡尔森（Silvi Carlsson）认为"这是与魔鬼的游戏"，并在视频中公开表明了反对美容滤镜的立场。"当我们带着滤镜公开亮相时，会收到爱心和点赞，我们感到自己被接受，多巴胺爆棚。但是，一旦我们走到人群中，没有了滤镜，脸上有着痘痘、色斑和黑眼圈，又会怎样呢？"她说："社交媒体把我们训练得要向外界展示一个完美的自我，这会毁掉我们。"

由此引发的疾病甚至有了专门的名字： 自拍畸形恐惧症或者颜值恐惧症。滤镜下的自拍越是成为常态，许多人的自尊心就越受影响。据科学杂志《美国医学会面部整形外科杂志》（JAMA Facial Plastic Surgery）报道，不再能达到理想颜值的感觉甚至会引发抑郁症。

有关国家监管的讨论

为了使这种现象得到控制，一些国家正试图通过法律来抵制。在挪威和以色列，经过过滤器处理的照片如果被用于社交网络广告，必须进行标注。法国的一项法律草案针对照片和视频做出了类似的规定，网红如果违规将面临最高30万欧元的罚款或六个月的监禁。英国也已经在讨论此类法规。

网红营销充斥中国的网络平台

德国目前为止还没有这样的法律规定。去年，塞尔维·卡尔森发起了一项请愿活动，希望改变这一状况。德国性别平等和妇女问题部长会议去年也呼吁，广告和社交网络使用滤镜图片和视频应进行标注。不过，联邦层面上仍然没有这方面的法案。

網紅到底多賺錢？

法兰克福歌德大学的艺术教育讲师冈克尔赞成这样的监管，但也指出，这只应适用于商业领域，不能用于私人领域的自拍，因为那将是一种审查。她认为，需要早早地对儿童和年轻人进行教育，加强他们应对媒体的技能。"我们生活在资本主义社会，它有效地让人们觉得必须优化自己，必须消费某些产品或服务，如医美、整容。所有的运转靠的是一种永不满足感，以此来刺激消费。"冈克尔认为，人们需要思考的是，作为用户，在处理这些图像时应该怎样去把握尺度。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。