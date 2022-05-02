 “社会面清零”：上海难实现 北京严阵以待 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.05.2022

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“社会面清零”：上海难实现 北京严阵以待

上海在连续两天未发现隔离设施以外的新增病例后，周一的新冠感染数据又打破了实现“社会面清零”的希望。与此同时，北京继续大规模核酸检测，并启用了首座方舱医院。

China | Coronavirus | Testzentrum in Peking

北京正在进行第四轮核酸筛检

（德国之声中文网）上海市卫健委5月2日发布的数据显示，过去一天上海新增本土新冠肺炎确诊病例727和无症状感染者6606例，其中529例确诊病例为既往无症状感染者转归，198例确诊病例和6548例无症状感染者在隔离管控中发现。

也就是说，有58个新增感染者是在隔离管控范围之外被发现的。而此前，上海已连续两天未在隔离管控之外发现新增阳性感染者。这让两千多万市民心中燃起希望，期盼在社会面清零目标实现后，能迎来解封。

“社会面清零”是指所有新的确诊病例或无症状感染者都在隔离管控场所发现。这意味着初步阻断了新冠病毒的社区传播。当局指出，“社会面清零”是逐步解封的一个前提条件。

清零并不意味解封

5月1日上海卫健委表示，上海6个区和浦东新区的5个镇已实现“社会面基本清零”；经专家综合研判，上海疫情社区传播风险已得到有效遏制。1日的新闻发布会上卫健委表示，“本轮疫情社会面清零之后，全市将进入常态化防控阶段”。

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新冠讓上海付出的代價

不过在周一再次通报了58例隔离管控范围之外的新增感染者后，上海距离解封不再是“指日可待”。有微博用户表示， “社会面清零” 宣告得太早了。但也有人指出，新增感染数和死亡人数在继续下降，带来了摆脱疫情重压的希望。

上海卫健委已强调“清零”并不等于完全“解封”，“解封”也不等于彻底“解防”。 不过在1日的发布会上，上海市商务委副主任刘敏表示，目前上海的超市卖场、药店等线下门店正在逐步恢复经营。

北京在“最紧要关头”

据北京卫健委5月2日通报，1日15时至2日15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者50例，其中确诊病例41例、无症状感染者9例；管控人员45例、社区筛查5例。4月22日以来，北京累计报告400例新冠肺炎病毒感染者。

China | Coronavirus | Testzentrum in Peking

五一期间进入北京共场所须持48小时内核酸阴性证明

为了严控五一假期的社交接触，北京当局规定餐饮经营单位在假日期间（至5月4日）暂停堂食服务，改为外卖。此外，北京还试行五一期间进入公共场所须持48小时内核酸阴性证明的新规，各类公共场所包括北京市内和郊区的景区、酒店、民宿等。

市疾控中心副主任庞星火5月1日表示，当前北京市疫情防控处于最紧要关头，新增感染者大多来自管控人员，仍存在少量通过社区筛查发现的隐匿感染者，疫情总体处于高位平台期。

北京市卫生健康委员会副主任李昂也指出，当前北京市疫情呈现多点散发与聚集性疫情交织态势。他还介绍，5月1日正式启用小汤山方舱医院。

2003年SARS疫情期间，北京曾在小汤山建设非典定点医院，2010年被拆除。2020年新冠疫情爆发后，小汤山医院重建后启用，至4月底最后一名患者出院，医院再度关闭备用。目前这座方舱医院有1200张床位，已收治无症状感染者和轻型病例12名。

迄今，北京市已进行三轮区域核酸筛查， 5月1日至4日还将继续开展两轮区域核酸筛查。

  • 上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    不准出入

    上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

  • BDTD l China Coronavirus l Lockdown in Shanghai

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    居家禁足

    根據當前的規定，只有在整棟居民樓數十戶乃至上百戶連續14天未出現陽性病例的情況下，居民才被允許下樓在小區内自由活動。只有在整個街道片區連續14天未出現感染病例的情況下，民衆才被允許在劃定為“防範區”的街區内活動。但是這樣的片區目前並不占多數。

  • 衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    筋疲力竭

    衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

  • 上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，時常傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    擁擠不堪

    上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，甚至曾傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

  • 上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    牽連全球

    上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

  • 上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    北京搶購

    上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

  • 由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    首都封城?

    由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。


（综合报道）

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