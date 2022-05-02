“社会面清零”：上海难实现 北京严阵以待

上海在连续两天未发现隔离设施以外的新增病例后，周一的新冠感染数据又打破了实现“社会面清零”的希望。与此同时，北京继续大规模核酸检测，并启用了首座方舱医院。
（德国之声中文网）上海市卫健委5月2日发布的数据显示，过去一天上海新增本土新冠肺炎确诊病例727和无症状感染者6606例，其中529例确诊病例为既往无症状感染者转归，198例确诊病例和6548例无症状感染者在隔离管控中发现。
也就是说，有58个新增感染者是在隔离管控范围之外被发现的。而此前，上海已连续两天未在隔离管控之外发现新增阳性感染者。这让两千多万市民心中燃起希望，期盼在社会面清零目标实现后，能迎来解封。
“社会面清零”是指所有新的确诊病例或无症状感染者都在隔离管控场所发现。这意味着初步阻断了新冠病毒的社区传播。当局指出，“社会面清零”是逐步解封的一个前提条件。
5月1日上海卫健委表示，上海6个区和浦东新区的5个镇已实现“社会面基本清零”；经专家综合研判，上海疫情社区传播风险已得到有效遏制。1日的新闻发布会上卫健委表示，“本轮疫情社会面清零之后，全市将进入常态化防控阶段”。
不过在周一再次通报了58例隔离管控范围之外的新增感染者后，上海距离解封不再是“指日可待”。有微博用户表示， “社会面清零” 宣告得太早了。但也有人指出，新增感染数和死亡人数在继续下降，带来了摆脱疫情重压的希望。
上海卫健委已强调“清零”并不等于完全“解封”，“解封”也不等于彻底“解防”。 不过在1日的发布会上，上海市商务委副主任刘敏表示，目前上海的超市卖场、药店等线下门店正在逐步恢复经营。
据北京卫健委5月2日通报，1日15时至2日15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者50例，其中确诊病例41例、无症状感染者9例；管控人员45例、社区筛查5例。4月22日以来，北京累计报告400例新冠肺炎病毒感染者。
为了严控五一假期的社交接触，北京当局规定餐饮经营单位在假日期间（至5月4日）暂停堂食服务，改为外卖。此外，北京还试行五一期间进入公共场所须持48小时内核酸阴性证明的新规，各类公共场所包括北京市内和郊区的景区、酒店、民宿等。
市疾控中心副主任庞星火5月1日表示，当前北京市疫情防控处于最紧要关头，新增感染者大多来自管控人员，仍存在少量通过社区筛查发现的隐匿感染者，疫情总体处于高位平台期。
北京市卫生健康委员会副主任李昂也指出，当前北京市疫情呈现多点散发与聚集性疫情交织态势。他还介绍，5月1日正式启用小汤山方舱医院。
2003年SARS疫情期间，北京曾在小汤山建设非典定点医院，2010年被拆除。2020年新冠疫情爆发后，小汤山医院重建后启用，至4月底最后一名患者出院，医院再度关闭备用。目前这座方舱医院有1200张床位，已收治无症状感染者和轻型病例12名。
迄今，北京市已进行三轮区域核酸筛查， 5月1日至4日还将继续开展两轮区域核酸筛查。
（综合报道）
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繼今年3月跌破枯榮線後，4月份的中國製造業採購經理人指數進一步從49.5跌至47.4，服務業採購經理人指數也從48.4暴跌至41.9。中國大陸29日新增本土感染病例9766起，死亡病例增加了47起，其中大部分均位於上海。