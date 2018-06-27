 ″社会应发出怒吼″——德国的穆斯林歧视问题 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.06.2018

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时政风云

"社会应发出怒吼"——德国的穆斯林歧视问题

德国“反对敌视穆斯林种族主义纪念日”即将到来。纪念日发起者希望通过这一活动让公众意识到，社会排斥和敌视穆斯林及伊斯兰教的问题正日益严重，政界应采取相应的防范措施。

Deutschland - Muslimische Frauen (picture-alliance/W. Rothermel)

（德国之声中文网）目前，德国社会排斥甚至敌视穆斯林和伊斯兰教的现象非常普遍。贝塔斯曼基金会和伯尔基金会展开的调研都显示，大约半数以上的德国民众都认为，他们受到了伊斯兰的"威胁"，甚至是"极大的威胁"。

2017年，德国记录在案的以穆斯林和伊斯兰机构为目标的暴力事件共有1075起，这也是首次单独统计这类刑事案件。一般认为，这类案件的实际数量要比官方统计多八倍到十二倍。

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一项最新研究结果发现，欧洲对犹太和穆斯林家庭成员抵触情绪最浓的国家是意大利和英国。在以“欢迎文化”著称的德国，许多人也不愿意接受犹太人或穆斯林成为家庭成员。 (02.06.2018)

荷兰议会通过“布卡”禁令后，政府表示，禁止以服装遮盖面部的新法规是并不针对某一宗教。德国一所中学鼓励穆斯林女生穿“布基尼”上游泳课，这这做法是否值得提倡，则在政界引起争论。 (27.06.2018)

青少年对新事物的态度开放，但有时候他们头脑中也存在一些守旧偏见。一项新研究显示，许多年轻人都对伊斯兰都心存敌意。 (10.06.2018)

"反对敌视伊斯兰和穆斯林联盟"下属机构"柏林反歧视网络"的安德拉德斯（ Eva Andrades）认为，同反犹案件不同的是，清真寺遭袭击或者穆斯林女性头套被强行摘下之类的反穆斯林案件并不会在社会上引起很大的反响。"这种现象必须改变，以显示社会的团结。因为以穆斯林为目标的仇恨思想对我们的社会是一种威胁，所以整个社会应发出怒吼。"

根源在德国政界？

在"柏林反歧视网络"，法学家出身的安德拉德斯的日常主要工作就是为女性穆斯林提供咨询，因为她们经常在求职或寻找住宅方面受到不公待遇或歧视。"我们帮助当事人捍卫她们自身的权益。她们的亲身经历往往是，歧视问题得不到重视，经常被大事化小、小事化了。我们这里为她们提供空间，让她们述说遭遇，受到重视，同时也了解自己应有的权利。在如何抵御歧视方面，我们也给她们提供帮助。"

"反对敌视伊斯兰和穆斯林联盟"的项目负责人米赫（Nina Mühe）来说，德国社会对伊斯兰教的排斥立场的根源在德国政界。"经常有一些政治家，包括选项党以外的政治家，每当他们讨论穆斯林问题时，不是大谈涉及到穆斯林的负面新闻，就是赤裸裸地煽动民族仇恨。而那些从未实际接触过穆斯林的民众，就很受容易受到这类言论的影响。"

Horst Seehofer - Innenminister - Islam und Deutschland (Getty Images/S. Gallup)

今年三月，德国内政部长有关伊斯兰不属于德国的言论引发激烈讨论

今年三月，基社盟籍的德国内政部长泽霍费尔的言论曾引发全德范围内的激烈讨论。泽霍费尔当时表示，生活在德国的穆斯林已经成为德国的一部分，但伊斯兰教并不属于德国。后来，默克尔总理对此进行了明确的反驳。她说，穆斯林属于德国，他们的宗教自然也属于德国，也就是说伊斯兰教也属于德国。

反对敌视穆斯林种族主义日

七月一日是"反对敌视穆斯林种族主义日"，这一纪念日是由"反对敌视伊斯兰和穆斯林联盟"（CLAIM）2015年发起设立的，是为了纪念九年前惨死在右翼分子刀下的一名穆斯林孕妇，该纪念日也得到了德国家庭部和墨卡托基金会等机构的赞助和支持。

2009年的7月1日，穆斯林药剂师谢尔比尼（Marwa el-Sherbini）惨死在极右分子的乱刀之下，当时，埃尔比尼还怀有身孕。

"反对敌视伊斯兰和穆斯林联盟"期望，通过七月一日"反对敌视穆斯林种族主义纪念日"向德国社会发出一个明确的信号。米赫也呼吁在德穆斯林也能发挥积极的作用。她说，"穆斯林也应当更多地参与社会生活，让德国社会更多地看到穆斯林的存在，让社会对穆斯林的存在习以为常，甚至对德国社会做出积极的改变。"

  • Infografik Kopftücher Islam - Schaila

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    莎依拉（Schaila）

    莎依拉是长方形围巾，包住头和头发。落在肩上的两边，一长一短，长的那边从前身绕到另一肩膀上，向后摆，也可用夹子夹上。莎依拉的颜色不拘，佩戴也很随意，常常露出脖子或头发。莎依拉流行于海湾国家。

  • Infografik Kopftücher Islam - Hijab

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    喜佳伯（Hidschab）

    喜佳伯遮盖头发、耳朵、脖颈和胸部，肩部也略有掩饰，但露出全部面容。这一头巾是穆斯林宗教以及信仰该宗教女性的象征，可以以不同的颜色和形式佩戴。它也是当代世界各地最普遍的盖头形式，被广为接受，认为是国际大众化。

  • Infografik Kopftücher Islam - Al Amira

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    阿米拉（Al-Amira）

    阿米拉是双层头巾，里面是一顶帽子，稍有露边，拢住头发，外面是一层桶形轻纱或棉布。阿米拉露出面孔，过双肩，覆盖胸膛。两层的颜色不同。阿米拉也是颜色和佩戴形式很随意的，多出现在阿拉伯海湾国家。

  • Infografik Kopftücher Islam - Chimar

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    喜玛尔（Chimar）

    喜玛尔是连着头巾的帽子，头巾很长，可以达到腰部并遮盖半背，但面部露出。喜玛尔多为黑色或白色，在传统的中国穆斯林地区，很多妇女穿戴喜玛尔。

  • Infografik Kopftücher Islam - Überblick

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    卡多尔（Tschador）

    卡多尔是全身罩袍外套，里面用深色头巾拢住头发，露出全部面庞，但全身从头至脚都被外套包住。有时在罩袍内还有一个内巾。卡多尔在伊朗比较多。

  • Infografik Kopftücher Islam - Nikab

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    尼卡伯（Nikab）

    尼卡伯几乎盖住全脸，只留下眼睛部位。黑色的纳卡伯也常常同黑色的长罩袍配套穿戴。尼卡伯在北非、中东部分地区较为常见。

  • Infografik Kopftücher Islam - Burka

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    布卡（Burka）

    布卡是从头到脚包裹最严实的罩袍，头上有一顶帽子，顺着帽子下来是一袭蒙面长袍。只在眼睛部位，留有网格式的"窗口"供向外看。布卡多为蓝色，流行于阿富汗和巴基斯坦山区。

    作者: Uta Steinwehr


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布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

奥地利“布卡”禁令自昨日起开始生效。根据新规，女性不能在公共场合穿戴遮盖面部的服饰，这包括布卡和尼卡伯。这两者之间究竟有什么样的区别，可能许多人并不清楚。穆斯林妇女怎样穿戴头巾与罩袍，形式多种多样。 (02.10.2017)  

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