"社会应发出怒吼"——德国的穆斯林歧视问题

（德国之声中文网）目前，德国社会排斥甚至敌视穆斯林和伊斯兰教的现象非常普遍。贝塔斯曼基金会和伯尔基金会展开的调研都显示，大约半数以上的德国民众都认为，他们受到了伊斯兰的"威胁"，甚至是"极大的威胁"。

2017年，德国记录在案的以穆斯林和伊斯兰机构为目标的暴力事件共有1075起，这也是首次单独统计这类刑事案件。一般认为，这类案件的实际数量要比官方统计多八倍到十二倍。

"反对敌视伊斯兰和穆斯林联盟"下属机构"柏林反歧视网络"的安德拉德斯（ Eva Andrades）认为，同反犹案件不同的是，清真寺遭袭击或者穆斯林女性头套被强行摘下之类的反穆斯林案件并不会在社会上引起很大的反响。"这种现象必须改变，以显示社会的团结。因为以穆斯林为目标的仇恨思想对我们的社会是一种威胁，所以整个社会应发出怒吼。"

根源在德国政界？

在"柏林反歧视网络"，法学家出身的安德拉德斯的日常主要工作就是为女性穆斯林提供咨询，因为她们经常在求职或寻找住宅方面受到不公待遇或歧视。"我们帮助当事人捍卫她们自身的权益。她们的亲身经历往往是，歧视问题得不到重视，经常被大事化小、小事化了。我们这里为她们提供空间，让她们述说遭遇，受到重视，同时也了解自己应有的权利。在如何抵御歧视方面，我们也给她们提供帮助。"

"反对敌视伊斯兰和穆斯林联盟"的项目负责人米赫（Nina Mühe）来说，德国社会对伊斯兰教的排斥立场的根源在德国政界。"经常有一些政治家，包括选项党以外的政治家，每当他们讨论穆斯林问题时，不是大谈涉及到穆斯林的负面新闻，就是赤裸裸地煽动民族仇恨。而那些从未实际接触过穆斯林的民众，就很受容易受到这类言论的影响。"

今年三月，基社盟籍的德国内政部长泽霍费尔的言论曾引发全德范围内的激烈讨论。泽霍费尔当时表示，生活在德国的穆斯林已经成为德国的一部分，但伊斯兰教并不属于德国。后来，默克尔总理对此进行了明确的反驳。她说，穆斯林属于德国，他们的宗教自然也属于德国，也就是说伊斯兰教也属于德国。

反对敌视穆斯林种族主义日

七月一日是"反对敌视穆斯林种族主义日"，这一纪念日是由"反对敌视伊斯兰和穆斯林联盟"（CLAIM）2015年发起设立的，是为了纪念九年前惨死在右翼分子刀下的一名穆斯林孕妇，该纪念日也得到了德国家庭部和墨卡托基金会等机构的赞助和支持。

2009年的7月1日，穆斯林药剂师谢尔比尼（Marwa el-Sherbini）惨死在极右分子的乱刀之下，当时，埃尔比尼还怀有身孕。

"反对敌视伊斯兰和穆斯林联盟"期望，通过七月一日"反对敌视穆斯林种族主义纪念日"向德国社会发出一个明确的信号。米赫也呼吁在德穆斯林也能发挥积极的作用。她说，"穆斯林也应当更多地参与社会生活，让德国社会更多地看到穆斯林的存在，让社会对穆斯林的存在习以为常，甚至对德国社会做出积极的改变。"