社会信用评级将于香港实行？港府：绝对不会！

(德国之声中文网)广东省人民政府于7月5日公布了印发《广东省推进粤港澳大湾区建设三年行动计划(2018-2020年)》的消息。这一计划的第75条规定,广东省计划在粤港澳大湾区"加快社会信用体系和市场监管体系建设。研究制定广东省社会信用条例。探索依法对大湾区内企业联动实施信用激励和失信惩戒。建成全省统一的市场监管信息平台。"负责落实的牵头单位为广东省发展改革委,主要参加单位为省市场监管局和人民银行广州分行。

社会信用体系是中国官方为根据每一位公民的行为记录以及有关其经济和社会地位的数据得出的评分体系。中国各级政府机关会通过收集公民的银行和社交媒体信息,针对个人行为进行打分。民众的日常行为都有机会成为系统的评分项目,扣分事项包括与政府部门互动过程中或在商业活动中的行为,评分结果最后会影响个人的出行出游、升职、置业和子女就学等问题。

台湾媒体的解读

虽然只是100条行动计划中的一条,但中国内地地方政府计划在粤港澳大湾区推行社会信用体系的消息仍然引起了港台舆论的关注。台湾《自由时报》解读相关计划内容报道称:未来3年内,包括港澳在内,广东省可能将全面性地建立起"社会信用评分"制度与系统。

目前,在中国政府官方网站"信用中国"中的"地方信用网站"一栏上,已可以看到香港和澳门,包括台湾也名列其中。但与中国其它地区的地方信用网站链接不同,这三个地区尚属于不可点击进入的状态。

针对台湾媒体的相关报道,香港现任政制及内地事务局局长聂德权9日通过其脸书账号澄清称:台湾报章和网上平台指内地的「社会信用体系」将在香港实施,"现澄清绝无此事"。他表示:广东省7月5日印发推进粤港澳大湾区建设三年行动计划(2018-2020年),其中包括加快社会信用体系建设,"这项措施与香港无关,绝对不会在香港实施。"类似的表态也登上了香港特别行政区政府的新闻公报栏。

一天后,聂德权又在脸书发帖表示,昨天有关澄清社会信用体系不会再香港实施的贴文是他"开设Facebook Page以来最多view、最多comment、最多share的一个",足以反应香港民众对大湾区的关注或担心,他也"感受到大家对政府的不信任"。这位香港政务官员解释称,大湾区有一份中央颁布的《规划纲要》,提出大湾区的发展方向,粤、港、澳三地政府按著这个方向,各自研究有甚么具体措施可以落实。当中要合作推行的,就要双方、三方甚至连同中央部委一起磋商。而目前受关注的《广东省推进粤港澳大湾区建设三年行动计划》是广东省政府的计划,不是香港特区政府的计划。行动计划中的措施,主要覆盖广东省九市,即使部分建议需要香港配合,亦必须双方同意才可以落实。

香港政府辟谣 部门网民不买账

聂德权补充强调:粤港澳大湾区发展,其中两个重要的原则是:一、任何措施都必须符合"一国两制"的原则。二、任何措施都必须是互惠互利,即是说特区政府推出的所有措施,都必定要符合香港的整体利益。这位曾在中共中央党校国家行政学院进修过的香港官员表态称,如果香港民众对大湾区发展有意见,无论赞成抑或反对,最重要的是让他知道。

而就在聂德权被分享超1400次,评论超1500条的这条脸书贴下面,有许多网民表示对他澄清的内容并不相信。用户名为"Kurt Chan"的脸书用户虽然对聂德权的快速回应表示感谢,但仍表态称:"现在很难相信政府,所以请证明给我们看。"名为"Chan Wai Kin"的脸书用户则问道:"今局长称三年行动计划中之信用体系建设与香港无关……三年计划哪些项目适用于香港?哪些不适用?特区政府到底参与了所有规划,抑或对部份规划根本懵然不知,还是纯粹听候广东省发落?"包括"Onsa Amano"在内的许多用户则更愿意在这件事情上引用德国"铁血宰相"俾斯麦的名言:"不要相信任何事情,除非是官方出来辟谣。"(Never believe in anything until it is officially denied.)