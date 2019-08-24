社会信用体系 外国企业也“中招”

(德国之声中文网) 本周三，欧盟驻华商会与专注于中国问题的柏林咨询机构Sinolytics在北京联合发布了一份研究报告，指出中国正在打造的社会信用体系也针对外国企业。研究者呼吁，欧洲企业、欧洲各国政府都应该及早准备应对措施。

题为《分数决定命运—企业 社会信用体系如何规制市场主体》主题报告指出，中国政府将凭借面向企业的社会信用体系(Corporate SCS)来监控、引导市场参与者的行为。北京将进一步开放其市场，逐渐减少合资股比限制、行业限制等硬性壁垒，转而用企业社会信用体系这种软性手段来加强对在华外资企业的控制。



研究者注意到，这一基于大数据分析等众多先进技术的体系，其建设已经接近尾声，能够整合多个政府数据库的国家"互联网+"监管系统今年9月就将投入测试运营。体系将监控、采集各个企业的行为信息，根据政府制订的一系列指标，运用特定的算法对这些企业进行评分。这些指标将包括是否遵守国家法规、是否履行商业合同义务、是否符合环保规范、是否承担社会责任等方面。与以往不同的是，基于新技术的信用体系将立足于不间断收集早期的实时数据，而非事后的静态监督。比如环保评级就将基于企业排污管道中不间断传感器搜集的数据，而非环保人员的不定期抽查。咨询机构Sinolytics的CEO比约恩·康拉德（Björn Conrad）在接受德国之声采访时指出，“这套体系雄心勃勃的目标就是高度自动化:企业数据自动就转化为评分以及相应的惩罚和奖励。这可以减少监管的随意性，加强平等对待。但在实际操作中，仍然可以把评分有针对性地对某些企业加以运用。”



"管得好才能放得开"



企业如果获得了较高的评分，就能在市场许可、环保免检等方面获得诸多优惠；而得分较低的企业，其在中国市场的经营就会遇到更多的限制。研究者指出，该体系将是一套面向企业的全面奖惩机制。对于包括欧洲企业在内的外企而言，这一方面将是一个巨大的机遇，因为这种指标式的体系理论上对本国企业与外资企业一视同仁，以往专门针对外资企业的歧视性政策--比如合资股比限制--有望逐步消除。而另一方面，企业社会信用体系的一系列严格指标，是由中国政府制订的。只有在中国政府眼中"值得信赖的市场行为"，才能让企业在该体系中获得较高评分。



比约恩·康拉德（Björn Conrad）表示，“该体系的首要目标是改善对中国市场上的企业监管。评分体系中的大部分要求是市场管理中常见的规定，如环保标准、税收规则、海关要求等等。但是，该体系中也包括可以让政府对企业施加更大政治影响的评分标准，比如中国媒体对该企业的报道。”

研究者认为，中国政府近年来不断消除合资股比限制等硬性壁垒、不断开放市场的举措，也可以被解释为：北京当局对自己通过软性手段掌控本土以及外国企业的能力越来越有信心。

今年6月，中国总理李克强就曾经在国务院常务会议上表示，要加快建设社会信用体系构建相适应的市场监管新机制，"公正监管必须落实到位，只有管得好才能放得开。"



欧洲企业应及早准备

研究者还指出，相比于个人征信体系，面向企业的社会信用体系的建设进展要快得多。这也与中国的企业经营备案制度比较完备、既有数据比较充分有关。在这一背景下，研究报告作者与欧盟驻华商会都呼吁，在中国的欧洲企业应当立即关注这个议题，仔细了解自己公司在新的体系中能够获得怎样的评分，避免突然遭遇许可证被吊销、无法再获得政府合同、新增投资不被批准的情况。



报告作者还发现，按照目前已经披露的信息，没有任何一家中国或者外国企业能够在新体系的所有指标中都获得良好评级。研究者建议，欧洲企业应当尽早开始在浩如烟海的政府公开文档中寻找相关的评判指标。报告同时也指出，这些指标虽然分散在众多文档中，但是好在都有精确的定义。企业只要愿意花时间，还是能够抓住新体系的要点。在充分了解企业信用体系的基础上，欧洲企业就能有针对性的进行调整，从而获得更好的评分。





算法取代立法？

研究者还注意到，新体系有可能被北京方面用作中美贸易战的武器，只需要调整一些指标，或者修改一些算法，就能够将政治上不受欢迎的外国企业的评分压低，从而将其阻挡在中国市场之外，根本不再需要复杂的立法过程。



有鉴于此，报告还建议包括欧洲企业在内的外国企业应当不断留意企业社会信用体系的变化，同时也应该寻求与中国当局的直接沟通，因为新体系有些要求表述并不明确，需要进一步澄清。即便他们无法直接影响体系的算法，但是有可能说服中国政府官员对某些具体的指标做出有利于企业的微调。欧盟商会将会在这一方面为欧洲企业提供协助。研究者同时呼吁中国政府，应当让相关的沟通渠道更畅通，并且倾听外国企业的意见，在必要时对具体指标进行微调，并且给予足够的过渡期。报告作者强调，这些做法也符合中国政府的利益，能够避免产生不公正的评分结果。



报告还喊话欧盟及各成员国政府，必须关注中国的企业社会信用体系对全球的影响。作者指出，北京正在试点一套完全不同以往的市场监管体系，其算法以及评判指标远远超出了商业范畴。参与报告撰写的Sinolytics咨询公司CEO比约恩·康拉德还指出：“此外，一些欧洲企业也对通过该系统将大量数据转给政府表示担心。”



研究者同时呼吁欧盟各成员国在充分了解中国新体系的基础上，协调共同立场，为欧洲企业提供协助。

